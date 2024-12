Steve Backshall preuzima Ocean Down Under

TV voditelj, pisac, avanturist i svestrani vrhunski momak Steve Backshall vodi svoj Ocean live show u Australiju 2025. godine.

Nakon glavnog nastupa na glavnoj pozornici na GO Diving Showu ANZ u Sydneyu u rujnu, Steve se vraća Down Under kako bi otišao na turneju oko sedam različitih lokacija sa svojim hvaljenim, inspirativnim showom Ocean, koji točno ima podnaslov 'dovođenje marine dreams to life'.

Ocean Stevea Backshalla je ljubavno pismo najuzbudljivijem okruženju na našem planetu – i sjajan način da saznate više o tome što trebamo učiniti da spasimo naša mora.

Kao zvijezda hit TV serije Smrtonosnih 60, Steve oživljava svoju prepoznatljivu energiju kroz vratolomije, eksperimente, rekvizite, vrhunsku znanost i snimke na velikom ekranu iz njegova dva desetljeća na televiziji. Od velikih bijelih do velikih kitova, tuljana do jata sardina, orki do neobičnih dubina, on bilježi ikone Velikog plavetnila sa zapanjujućim detaljima.

Ovo je fantastična prilika za ljubitelje svih uzrasta da urone duboko u prekrasan svijet pod valovima. Obavezno vidjeti za cijelu obitelj!

Njegova turneja po Australiji uključuje:

9. siječnja – Perth, Riverside Theatre

11. siječnja – Adelaide, AEC Theatre

13. siječnja – Brisbane, QPAC

15. siječnja – Newcastle, Civic Theatre

16. siječnja – Sydney, Enmore Theatre

17. siječnja – Kazalište u Canberri

18. siječnja – Melbourne, Hamer Hall

Ulaznice su u prodaji ovdje.

Natrag u Blighty

Ne brinite ako ste propustili Steveovu britansku turneju Oceana u listopadu i studenom, on se vraća na glavnu pozornicu GO Ronilački show na NAEC Stoneleigh 1. i 2. ožujka kao glavni govornik.

Ulaznice dvije za jednu sada su u prodaji za ovaj premijerni događaj na ronilačkom kalendaru Ujedinjenog Kraljevstva.