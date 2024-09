Obitelj + prijatelji ciljani u PADI-jevom prikupljanju preporuka

"Ronjenje mi omogućuje da istražim ljepotu oceana i volio bih to podijeliti sa svojim partnerom, Bradyjem", kaže PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey from the UK, talking about the trening agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

“Odrastao je bez izlaza na more, bez mora u životu i nije uvijek bio oduševljen hladnijim vodama. Ali nakon preseljenja u Cornwall, otkrio je ljubav prema oceanu kroz surfanje i ronjenje.

“Sljedeći je korak njegovo dobivanje certifikata, jer nam otvara potpuno novi podvodni svijet za zajedničko istraživanje. Jedva čekam da Brady iskusi čaroliju ispod površine kao PADI ronilac.”

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: 'Dobijanje Brady certifikata je sljedeći korak.'

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Open Water eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a pretplata prema digitalni version of PADI’s Ronjenje časopis.

“PADI ulaže velika sredstva u ovu kampanju i potičemo našu zajednicu ronilaca, ronilačkih profesionalaca i ronilačkih centara i odmarališta da učine isto,” kaže glavna voditeljica brenda i članstva PADI Worldwide Valette Wirth.

'Glorificirani izgovor'

Korištenje električnih romobila ističe trening agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Program PADI profesionalcima nudi dodatni poticaj za prodaju više tečajeva ulaganjem u PADI Master Scuba Diver Challenge i nudi MSD studentima priliku da osvoje ronilačko putovanje na Maldive.

India Black: 'Voljela bih preporučiti svakoga tko se malo boji oceana'

"Postoji toliko mnogo različitih razloga zašto volim roniti", kaže drugi UK PADI AmbassaDiver, Indija crna. “Smatram da je to način da se uzemljim, povežem s prirodom, bolje razumijem podvodni svijet, i to je izvrsna vježba svjesnosti… ali zapravo, to je slavna izlika za mene da mogu provesti dan vani na oceanu gledajući moj omiljeni morski život i pretvaranje da sam sirena.

“Volio bih preporučiti svakoga tko se imalo boji oceana. Razgovarao sam s toliko ljudi koji su rekli kako je ronjenje u potpunosti promijenilo njihov pogled na vodu i mislim da je to jednostavno ljekovito mjesto kojem svatko zaslužuje pristup.

“Ipak ću preporučiti svoju mamu Katie! Malo je neodlučna, ali mislim da bi bilo super za nju da to pokuša!” Saznajte više o PADI-ima Preporučite prijatelja Kampanja.

Također na Divernetu: PADI EMEA: 2 NAČINA ZA POSTUPANJE VIŠE PROFESIONALCA, ŽENE U RONJENJU: 'VIDJELI SMO PLIMU', MASTER SCUBA DIVER CHALLENGE JE U TIJEKU