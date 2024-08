Grant proširuje opseg obuke ronilačkog kluba Manx

Najstariji ronilački klub na otoku Man dobio je novčanu potporu na lutriji kako bi mogao obučavati više novih ronilaca – i, nada se, smanjiti dobni raspon svog upisa.

"Bilo bi sjajno vidjeti više mladih ljudi koji žele naučiti roniti", kaže predsjednik kluba Leigh Morris, koji je napisao zahtjev za financiranje koji je upravo odobrio Manx Lottery Trust.

Podvodni klub Isle of Man (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool trening to eight young people over the next two winters.

"Cilj nam je osposobiti mlade ljude za stjecanje kvalifikacije oceanskog ronioca, a imamo dva pripravnika koji su upravo počeli", rekao je Morris Divernet. Dodatni novac će pokriti troškove nabave ronilačke opreme u odgovarajućem rasponu veličina, kao i iznajmljivanje bazena za dodatne sesije.

IOMSAC je također jedna od najstarijih podružnica britanskog Sub-Aqua Cluba (BSAC 76), koju je 1959. godine pokrenulo osoblje sada zatvorene postaje za pomorsko istraživanje Port Erin. Otok Man ovisi o kruni Ujedinjenog Kraljevstva i "jedina cijela nacija na svijetu koja je biosfera UNESCO-a", kaže Morris.

Klub broji 50-ak članova, među kojima trenutno ima desetak pripravnika. Roni većinu tjedana, ovisno o vremenskim prilikama, i ima dva RIB-a, koji se drže na različitim stranama otoka radi fleksibilnosti, iako članovi također mogu koristiti tvrdi čamac kojim upravlja jedina ronilačka trgovina Discover Diving na otoku Man.

Bazen trening is carried out at King William’s College and open-water trening mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fotografija opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris radi za Manx Wildlife Trust, kao i tajnica kluba dr. Lara Howe, pomorski časnik zaklade i IoM Sea Search co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National Instruktor.

Osim vrsta morskih atrakcija na koje ukazuje otok UNESCO biosfera status, klub ima pristup brodolomima na različitim dubinama i posjeduje ono što opisuje kao "jednu od najpovijesnijih olupina na Britanskom otočju" - HM Sloop trkaći konj, koji je potonuo 1822. godine, a klub ga je ponovno otkrio točno 200 godina kasnije.

Prošle godine na olupini su otkrivena tri topa. "Redovito ronimo to mjesto i pronalazimo nove artefakte pri svakom ronjenju", kaže Morris. Sljedeći projekt za ovaj proaktivni klub, kao odgovor na zahtjev izvana, jest koncentriranje ronjenja oko svjetionika Douglas u potrazi za njegovom izgubljenom povijesnom opremom za svjetiljke.

