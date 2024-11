RAID ispunjava karike koje nedostaju nitrox i deco

Dive RAID International predstavio je dva nova tečaja osmišljena kako bi premostio jaz između svojih tehničkih i rekreacijskih programa – Nitrox Plus i Decompression Diver.

RAID Nitrox Plus tečaj je osmišljen za rekreativne ronioce koji žele produžiti svoje vrijeme pod vodom i steći uvid u tehničko ronjenje, ali bez potrebe za većim ulaganjem u novu opremu, kaže RAID. Bavi se upotrebom dva cilindra (jedan plus stupanj) kako bi se osigurala sigurnost dodatnog plina do rekreacijske granice od 40 m, te učenjem najučinkovitijeg načina postavljanja i korištenja.

Tečaj se fokusira na korištenje nitroxa za urone s maksimalnim sigurnosnim zaustavljanjima od 10 minuta i uključuje konzervativni faktor gradijenta.

Dekompresijski ronilac osmišljen je kao "meki uvod" u postupno dekompresijsko ronjenje, korištenjem sidemounta ili twinseta, i omogućuje urone do 40 m pomoću tri cilindra, dva noseći plin za dno i jedan s dekompresijskim plinom između 50 i 100% kisika. Tečaj se može kombinirati s RAID sidemount ili twinset treningom.

Učenici moraju biti iskusni ronioci na otvorenim vodama od 18 ili više godina s 30/25 sati ili više provedenih pod vodom sa specijalnostima Deep, Nitrox (ili Nitrox Plus) i Explorer 30 ili Advanced 35. RAID Deco 40 instruktori ili viši mogu voditi tečaj.

Od učenika se očekuje da završe najmanje jedan ronjenje u zatvorenoj vodi i najmanje četiri trening ronjenja u otvorenoj vodi tijekom najmanje tri sata. Jedno ili više njih mora biti deko ronjenje.

Besplatni certifikati za hitne slučajeve

Za svoje trenere, u međuvremenu, RAID nudi besplatnu certifikaciju instruktora prve pomoći i instruktora opskrbljivača kisikom ako se prijave prije kraja travnja 2025.

Cilj je "imati dobro obučene pružatelje prve pomoći i kisika prisutne na svakom ronjenju, na svakom mjestu, diljem svijeta", kaže agencija - čime ronjenje postaje "malo sigurnije".

Do kraja 2025. namjera je da svi vodeći profesionalci u RAID-u imaju oba certifikata. Za postojeće RAID instruktore koji ih tek trebaju steći, krediti su dostupni bez naknade do kraja travnja, nakon čega će kandidati za njih morati platiti protuvrijednost od 50 američkih dolara.

