Žene upadaju u ronilačke timove NZ + korejske mornarice

Žene ronioci za čišćenje su po prvi put istovremeno diplomirale u mornarici Novog Zelanda i Južne Koreje

Dvije žene koje se pridružuju muškarcima Kraljevske mornarice Novog Zelanda (RNZN) je HMNZS Matataua obalna ratna jedinica su Able Diver Petra Dye-Hutchinson i Lt Bethany Ward, koje su završile tečaj za obrambene ronioce zajedno s osam muškaraca u pomorskoj bazi Devonport u Aucklandu.

Pet mjeseci od trening pokriva vojnu ronilačku opremu i tehnike, protuminske mjere, podvodno održavanje i popravak oštećenja uzrokovanih bitkom, rušenje, uklanjanje eksplozivnih sredstava i tehnike pretraživanja.

Žene su već završile tečaj, ali nijedna nije postala stalni ronilac.

“Značaj postignuća poručnika Warda i Able Divera Dye-Hutchinsona je velik,” rekao je zapovjednik Trevor Leslie, HMNZS Matataua's zapovjedni časnik. “Ali sada je posao kao i obično za ova dva ronioca jer poduzimaju konsolidaciju trening i rasporediti se u operacije sa svojim kolegama u HMNZS Matataua.”

Able Diver Dye-Hutchinson, 28 i iz Aucklanda, pridružio se vojsci 2015. i postao hitni agent, ali je prebačen u mornaricu nakon što je započeo Tečaj za obrambene ronioce. "Nikada prije nisam ronila, ali na pola tečaja to mi se jednostavno svidjelo", kaže ona.

Podrijetlom iz Plymoutha u Engleskoj, 26-godišnji poručnik Ward služio je u Kraljevskoj mornarici prije nego što je završio razmjenu s RNZN-om kao stražar na HMNZS-u Kanterberi – mijenjanje jedne baze u Devonportu za drugu.

Poručnica Bethany Ward Poručnik Jg Mun Hee-Woo (vidi dolje) Sposobna ronilac Petra Dye-Hutchinson

“Željela sam biti ronilac u mornarici od svoje 16. godine”, kaže ona. “Vidio sam ronioce trening u Velikoj Britaniji i upitao: 'Smiju li djevojke to raditi?' Rekli su: 'Da, imamo ronioce'.

“Imamo duge dane i stavljeni smo u neugodne situacije. Puno vremena ne znamo što slijedi, posebno kada se radi o plimama i vremenskim promjenama. Stvarno morate ići s elementima, ali sviđa mi se koliko je trgovina svestrana.

"Sviđa mi se činjenica da je to zajednica ljudi koji rade prema zaista visokim profesionalnim standardima, raznolikost svakodnevnog rada i to što je to fizički izazov."

“Najbolja stvar kod učenja nečega što je teško jest da se u tom trenutku osjećate kao dijete, a onda odjednom nešto klikne i vi to shvatite kako treba,” rekao je Able Diver Dye-Hutchinson.

“Posebno pod vodom, to je trenutak u momčadi kada se sve poklopi i riješite problem. Tada stvari koje su bile stvarno teške postaju druga priroda.”

Proboj u Južnoj Koreji

Poručnik Jg Mun je ušao trening

U međuvremenu, u Republici Koreji, Jedinica mornarice za spašavanje i spašavanje (SSU) upravo je primila svoju prvu ronilačicu. Vojska te zemlje aktivno nastoji angažirati žene u većem broju zbog zabrinutosti oko niske stope nataliteta u zemlji, a 2022. ublažila je svoju bivšu politiku kako bi im se omogućilo da se pridruže posadama podmornica.

Nakon intenzivnog 12-tjednog trening tečaja, poručnik Jg (mlađi razred) Mun Hee-woo je upravo završio daljnji kvalifikacijski tečaj zajedno sa 63 druga učenika spasilačkog bataljuna Haenan i postao istražitelj podmorskih dubina, za kojeg se smatra da ima snagu i vještine potrebne za izvođenje misija podvodnog spašavanja.

“Bila sam uvjerena da mogu završiti obuku,” rekla je za korejski tisak. “Mislim da nitko ne bi znao da sam žena osim ako mu to netko nije rekao, budući da sam skratila kosu.”

Poručnik Jg Mun rekao je da je dob, a ne spol, ono što je povećalo izazov za nju - sa 27 godina bila je osam godina starija od svog najmlađeg kolege, što joj je otežavalo brzi oporavak tijekom fizičkog treninga.

Prva polovica tečaja koncentrirana je na osnovnu izdržljivost i sposobnost plivanja uz nekih sedam sati praktične obuke dnevno, uključujući trčanje do 9 km i gimnastiku.

Tijekom trećeg i četvrtog tjedna od kandidata se očekuje da preplivaju 5.5 km u moru bez toplinske zaštite plus još 7.5 km s peraje i maska za jačanje plivačke izdržljivosti i vještina preživljavanja u moru, prožeto teorijom i vježbama spašavanja.

Poručnik Jg Mun: Dob, a ne spol, bila je izazov

U drugoj polovici tečaja, ronioci razvijaju svoju izdržljivost trčeći 10 km dnevno i fizičkim vježbama, uz operacije RIB-a i trening ronjenja. Tjedni od 8 do 11 usredotočeni su na ronjenje do oko 40 m, plus tehnike disanja, bijeg u hitnim slučajevima, osobna pomoć i obuka za traženje.

Poručnik Jg Mun diplomirao je tjelesni odgoj i pomorske studije na koledžu i pridružio se mornarici prije dvije godine, služeći kao mornar na pratećem brodu Daegu, zatim kao voditelj planiranja u Naval Education Command – ali uvijek sa snom da postanem ronilac. Prijavila se za tečaj ovog travnja.

“Ponosna sam što sam članica spasilačkog odreda s najvišom razinom sposobnosti spašavanja na moru na svijetu”, rekla je. "Uvijek ću nastojati zaštititi živote građana i vojnika i pridonijeti razvoju pomorskih spasilačkih operacija."

Njezin sljedeći izazov je 14-tjedni naknadni tečaj koji uključuje ronjenje do 90 m pomoću sustava s površinskim napajanjem.

