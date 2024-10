Roniočev solo izlet doveo je do pronalaska olupine u Cornishu

A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Edmans, oduševljena ronilica i podvodna fotografkinja, otišla je roniti kod Portreatha, samo oko četiri milje od njezine kuće u blizini Cambornea. Njezino ronjenje prvo je otkrilo sidro, a kasniji pohodi otkrili su sve više olupine, koju je jedva čekala identificirati.

Naišla je na fotografiju koja prikazuje operaciju spašavanja broda koji tone s obale, snimljenu 25. siječnja 1895. To je upućivalo na to da je olupina vjerojatno bila olupina parobroda Escurial.

Edmans kaže da je ronila olupinu u svakoj prilici otkako je otkrila u pokušaju da sazna više o njoj.

Escurial i čamac za spašavanje Hayle FH Harrison (John Charles Burrow / Nacionalni arhiv / Picryl)

Korištenje električnih romobila ističe Escurial

Korištenje električnih romobila ističe Escurial bio je željezni parobrod s vijčanim škunama koji je 1879. izgradio Alex Stephens iz Lighthousea, Govan, za Raeburna i Verela iz Glasgowa. Na dan kada je potonuo bio je na putu iz Cardiffa prevozeći ugljen prema jadranskoj luci Fiume, sadašnjoj Rijeci u Hrvatskoj.

Vrijeme se brzo mijenjalo, bilo je jako hladno i s olujnim vjetrovima, ali se smatralo da je potonuće uzrokovalo curenje u strojarnici. Fotografija je prikazivala čamac za spašavanje FH Harrison, koji je poslan kopnom iz Haylea udaljenog gotovo 50 milja, još uvijek na pijesku u Portreath.

Gore i dolje: pogled na olupinu broda Escurial (Rachael Edmans)

Roniočev solo izlet doveo je do pronalaska olupine 10 u Cornishu

Spasioci su pokušali postaviti sustav konopa za plutače s hlačama, ali nije uspio doći do pogođenog broda i na kraju je posada morala plivati ​​spašavajući svoje živote, a spasioci su formirali ljudski lanac u more kako bi ih izvukli. Preživjelo je samo devet od 20 muškaraca.

Međutim, lokalni ljudi danas nisu bili svjesni postojanja brodoloma kada je Edmans upitao je li to mjesto ikada ronjeno. "Mnogi su rekli ne, nema ga ili nisu znali gdje će biti", rekla je Divernet.

Olupina leži u blizini Gull Rocka na dubini od 8-9 m pri niskoj i 15 m pri visokoj plimi i može biti izložena jakim strujama, kaže Edmans. Također može zahtijevati dugo površinsko plivanje s plaže.

“Na sidro sam prvi put naišla slučajno”, kaže ona. "Izveo sam solo ronjenje jer mi je prijatelj bio bolestan i nisam želio propustiti priliku – Portreath se dramatično mijenja u roku od jednog dana."

'Zapanjen – i nervozan'

O pronalasku olupine, Edmans kaže: “Bio sam potpuno zapanjen – i nervozan. Uvijek imam taj osjećaj gubitka, jer su ljudi umrli na tome. Volim misliti da su ribe duše koje žive.

“Olupina je prekrivala veliki dio morskog dna. Snimio sam nekoliko slika i video zapisa, a zatim sam polako izronio da vidim gdje sam i da se orijentiram. Nakon toga sam poveo svoje prijatelje da im pokažem, jer sada mogu locirati olupinu koristeći prirodnu navigaciju.”

Ronilac i meduza (Rachael Edmans)

Rachael Edmans obično se fokusira na fotografiranje divljih životinja, bilo pod vodom ili na vrhu

Edmans, koji je PADI Divemaster, kaže: “Ronim s bilo kim i stekao sam veliku hrpu prijatelja radeći zajedno ono što volimo.

“Ne ronim često solo; Uglavnom koristim prijatelja. Imam samostalnu kvalifikaciju, ali biti s nekim puno mi je bolje. Bio je to samo taj dan – nisam propuštao priliku da pokisnem!”

