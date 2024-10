'Brod duhova Pacifika' konačno je ušao u trag

Olupina USS-a Stewart, a century-old destroyer that earned the peculiar distinction of serving in the Pacific under both American and Japanese flags during WW2, has been discovered more than 1km deep off the northern Kalifornija coast by a team of undersea investigators.

USS Stewart (DD-224) lociran je tijekom suradničke ekspedicije između tvrtke za robotsko istraživanje mora Ocean Infinity, neprofitne Zaklade Air/Sea Heritage Foundation, tvrtke za kulturne resurse SEARCH, NOAA-inog Ureda za nacionalna morska svetišta i Naval History & Heritage Command (NHHC).

Sonarna slika visoke razlučivosti sa sintetičkim otvorom blende USS Stewart (Ocean Infinity)

Olupina leži unutra NOAANacionalno morsko utočište Cordell Bank na području koje je u skladu s povijesnim izvještajima o njegovom namjernom potonuću u sklopu pomorske vježbe 24. svibnja 1946.

Izgrađen u Philadelphiji i pušten u rad u rujnu 1920 Stewart dovršen je prekasno za sudjelovanje u Prvom svjetskom ratu, ali je u Drugom svjetskom ratu vidio akciju na prvoj crti.

Godine 1941., nakon japanskog napada na Pearl Harbor, bila je stacionirana u Manili na Filipinima kao dio Azijske flote američke mornarice, koja se sastojala uglavnom od zastarjelih ratnih brodova. Oštećen tijekom borbe u veljači 1942., neobična nesreća zarobila je razarač u suhom doku za popravak na Javi u Indoneziji, prisiljavajući njegovu posadu da napusti brod dok su japanske snage ulazile.

USS Stewartov pramac (Ocean Infinity)

Krma (Ocean Infinity)

Drugi pogled na krmu (Ocean Infinity)

Godinu dana kasnije, popravljeno Stewart stavljen je u službu Japanske carske mornarice kao Patrolni brod broj 102, a saveznički piloti počeli su izvještavati o viđenjima starijeg američkog razarača koji je djelovao duboko iza neprijateljskih linija – što je potaknulo legendu o "Brodu duhova Pacifika".

Misterij riješen

Misterij je riješen tek nakon što je rat završio, kada su pretučeni Stewart pronađen je na površini u Kureu u Japanu.

Ponovno upućena u američku mornaricu na nečemu što je opisano kao "emotivna ceremonija" 29. listopada 1945., dotegljena je kući u San Francisco radi "pokopa na moru" kao ciljni brod 24. svibnja 1946., apsorbirajući raketne, mornaričke i mitraljeska paljba više od dva sata prije potonuća.

Časnici pozdravljaju dok se svira nacionalna himna SAD-a tijekom ceremonije ponovnog puštanja u službu Stewartna pramčanoj palubi, dok je bio usidren u Hiro Wanu, Japan. Novi zapovjednik potpukovnik Harold H Ellison je treći s desna (Američka mornarica / Nacionalni arhiv)

Arriving under tow in San Francisco Bay, Kalifornija in early March 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

Priča o USS-u Stewart pomorski povjesničari i entuzijasti održali su na životu, no prošlo je više od 78 godina prije nego što je pronađeno njezino posljednje počivalište.

Ocean Infinity je želio testirati neke od svojih novih podvodnih tehnologija, pa se konzultirao s drugim organizacijama uključenim u ekspediciju kako bi identificirao korisnu metu od javnog interesa. Tek sada otkriveno, početkom kolovoza tvrtka je poslala tri HUGIN 6000 AUV u potragu za olupinom USS-a Stewart.

Opremljeni sonarima visoke razlučivosti sa sintetičkom aperturom i sustavima ehosonda s više zraka, AUV-ovi su bili programirani za provođenje simultane 24-satne pretrage opsežnog područja morskog dna. To je rezultiralo jasnom slikom potonulog broda koji izranja iz dubine od 1,070 m.

Multibeam slika USS-a Stewart (Ocean Infinity)

Uglavnom netaknuta

Prvotno skeniranje pokazalo je 96m Stewart biti većim dijelom netaknut, s trupom koji gotovo uspravno leži na morskom dnu. Razina očuvanosti ocijenjena je kao izuzetna za plovilo njegove starosti, što ga čini potencijalno jednim od najbolje očuvanih primjeraka "fourstacker" razarača američke mornarice za koje se zna da postoje.

Zatim je provedeno dodatno istraživanje sonarom visoke razlučivosti, zajedno s detaljnim vizualnim pregledom lokacije pomoću ROV-a kako bi se stručnjacima na obali omogućio video prijenos uživo. Proizvedeni podaci dostavljaju se nacionalnom morskom rezervatu Cordell Bank kao podrška budućim procjenama okoliša i Zapovjedništvo pomorske povijesti i baštine za pomoć u budućem upravljanju gradilištima.

Stewart, koji je već bio bombardiran od strane zrakoplova, dolazi pod vatru iz topova od 40 mm (Američka mornarica / Nacionalni arhiv)

Potonuo pod vatrom 24. svibnja 1946. Japanska zastava naslikana na sredini broda odražava Stewartovu službu 1943.-1945. Patrolni brod 102 (Američka mornarica / Državni arhiv)

USS StewartMornari su svoj brod nazivali "RAMP-224", kombinacijom njegovog mornaričkog broja trupa i žargonskog izraza iz razdoblja za ratne zarobljenike koji se vraćaju ili "oporavljeno savezničko vojno osoblje". “Jasno je da su mislili Stewart više poput brodskog druga nego broda”, komentirao je Zaklada za zračnu/morsku baštinu predsjednik Russ Matthews.

"Znam da govorim u ime cijelog tima ekspedicije kada kažem da smo svi vrlo zadovoljni što smo pomogli ponovno odati počast ostavštini i sjećanju na te veterane", rekao je dr. James Delgado iz PRETRAŽI.

“USS Stewart predstavlja jedinstvenu priliku za proučavanje dobro očuvanog primjerka dizajna razarača s početka 20. stoljeća. Njegova priča, od službe američke mornarice do japanskog zarobljavanja i natrag, čini ga snažnim simbolom složenosti Pacifičkog rata.”

Također na Divernetu: KAKO JE 100M+ RONILACA IDENTIFICIRalo IZGUBLJENI NOSAČ ZRAKOPLIJEVA, TRANSATLANTSKO VEZANJE PODIZA ZVONO RAZARAŠA IZ 1. svjetskog rata, 'HIT 'EM HARDER' SUB 2 WW1 PRONAĐEN NA XNUMXKM+, KAKO SU DARKSTAR ronioci PRONAŠLI RAZARAČ USS JACOB JONES NA 115 M

​​