Grčki tehnički ronioci pronašli su australskog bombardera iz Drugog svjetskog rata

Zrakoplov Kraljevskog australskog ratnog zrakoplovstva (RAAF) Martin Baltimore, izgubljen nakon pomorske izviđačke misije iz Drugog svjetskog rata krajem 2. godine, otkriven je na dubini od 1943 metar kod otoka Antikythera od strane grčkog tehničko-ronilačkog tima.

AegeanTec pronašli i zaronili letjelicu prošlog ljeta, ali otkriće je tek službeno objavila Australija Odjel za obranu. Ronioci su sumnjali da je avion australski i da je iz Drugog svjetskog rata, ali su čekali da Povijest i baština – Zračne snage (HUWC-AF) potvrdi da je to RAAF Baltimore FW282, što su i učinili u prosincu.

Baltimore je bio dvomotorni laki jurišni bombarder američke proizvodnje FW282 pripadao je 454. eskadrili RAAF-a, jedinici koja je napadala protupodmorničke patrole i trgovačke brodove izvan Grčke iz baza u Egiptu, Libiji i Palestini.

FW282Njegova četveročlana posada vraćala se iz misije iznad Egeja 3. prosinca kada su ih presreli njemački lovci i zrakoplov je pretrpio ozbiljna oštećenja.

A30-model 187 Martin Baltimore Mk IV zrakoplov, izgrađen za pomorsko izviđanje i ulogu lakog bombardera, korišten je na Bliskom istoku i u Italiji od strane savezničkih zračnih snaga tijekom Drugog svjetskog rata (Ministarstvo obrane)

Pilot RAAF-a, Flt-Lt William Horsley, bio je prisiljen baciti zrakoplov u more. U početku pao u nesvijest, vratio se i vidio kako voda puni kokpit dok je bombarder počeo tonuti i uspio se izvući. Vratio se na površinu i, shvativši da je njegova posada pala sa letjelicom, otplivao do obale.

Tamo je predan njemačkim vlastima, te je ostao kao ratni zarobljenik u Njemačkoj do oslobođenja Europe.

The other three crewmen were declared missing, believed killed. The navigator was British, Flt-Lt Leslie Row of the RAF Voluntary Reserve, and the two wireless operator / gunners were Pilot Officer Colin Walker of the RAAF and New Zealander Warrant Officer John Gartside of the RNZAF.

Pilot, poručnik William Horsley iz RAAF-a (Ministarstvo obrane) Časnik John Gartside iz RNZAF-a (Ministarstvo obrane)

Navigator, RAF Flt-Lt Leslie Row (Ministarstvo obrane) Pilot RAAF-a Colin Walker (Ministarstvo obrane)

Zadušnica

Tri zračne snage odlučile su da neće pokušavati izvući mjesto olupine, ali RAAF namjerava koordinirati komemoraciju za posadu.

Mjesto olupine RAAF Baltimore FW282 (Ministarstvo obrane)

Desni motor i propeler (Ministarstvo obrane)

"Ovo otkriće zrakoplova je značajno i nudi priliku da se obiteljima zatvori", rekao je šef RAAF-a, maršal zrakoplovstva Stephen Chappell. “Napori grupa kao što je AegeanTec ključni su za nas u otkrivanju onih 3,143 australskih avijatičara za koje se ne zna da su grobovi iz Drugog svjetskog rata i korejskog sukoba.

"Zadovoljstvo mi je, zajedno sa svojim kolegama iz RAF-a i RNZAF-a, što ovaj tjedan mogu objaviti pronalazak i što možemo zajedno odati priznanje hrabrosti ove kombinirane posade avijatičara iz naše tri nacije."

Zapovjednici britanskih, australskih i novozelandskih zračnih snaga, slijeva: glavni maršal RAF-a Sir Richard Knighton; Maršal zrakoplovstva RAAF-a Stephen Chappell i vicemaršal zrakoplovstva RNZAF-a Darryn Webb (Ministarstvo obrane)

Glavni maršal RAF-a Sir Richard Knighton opisao je otkriće kao naglašavanje dugotrajnog odnosa između triju zračnih snaga.

"Čast je odati priznanje hrabrosti multinacionalne posade", rekao je. "Ovo je bila generacija koja je utjelovila važnost službe i prijateljstva... njihov osjećaj dužnosti nadahnjuje buduće generacije svih naših zračnih snaga."

"Nadam se da će ovo donijeti neki osjećaj zatvaranja za obitelji", dodao je načelnik zračnih snaga RNZAF-a, vicemaršal zrakoplovstva Darryn Webb. "Žrtva ove hrabre posade dugo se sjeća, posebno njihove obitelji, i sada možemo odati počast njihovom posljednjem počivalištu s poštovanjem koje zaslužuju."

