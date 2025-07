Pramac kultne krstarice iz Drugog svjetskog rata pronađen na Solomonskim otocima

Pramac USS-a New Orleans japanski torpedo ga je raznio na Salomonskim otocima 30. studenog 1942. - no, zakrpana kokosovim trupcima, teška krstarica ne samo da se vratila u SAD, već je i sudjelovala u istaknutim borbama sve do kraja Drugog svjetskog rata.

Boravište tog 46 metara dugog prednjeg dijela broda ostalo je nepoznato sve do prije nekoliko dana, kada je tim predvođen Robertom Ballardom i njegovim Ocean Exploration Trustom locirao i snimio slike kultne olupine u dubinama Iron Bottom Sounda.

(Nautilus Live, NOAA / Zaklada za istraživanje oceana)

(Nautilus Live, NOAA / Zaklada za istraživanje oceana)

(Nautilus Live, NOAA / Zaklada za istraživanje oceana)

Proboj se dogodio 6. srpnja kada je tim na ekspedicijskom brodu NOAA Ocean Explorationa Nautilus rasporedili su ROV-ove kako bi istražili trag pronađen tijekom operacija mapiranja morskog dna provedenih s bespilotnog površinskog plovila Sveučilišta u New Hampshireu DriX.

Anomalija je bila premalena da bi bila brodolom, ali nije se činila prirodnom. Tim je proveo četiri sata snimajući mjesto olupine, koje se nalazi na dubini od 675 m. Arheolozi na brodu pridružili su se stručnjacima iz zemalja sudionica Drugog svjetskog rata - SAD-a, Japana, Australije i Novog Zelanda - kako bi zajedno ispitali snimke uživo.

Između njih su uspjeli razaznati dovoljno detalja strukture, ostatke boje i sidro s ugraviranim natpisom „Navy Yard“ kako bi omogućili pozitivnu identifikaciju. Nedostajuća prednja kupola nije pronađena s pramčanim dijelom.

(Nautilus Live, NOAA / Zaklada za istraživanje oceana)

(Nautilus Live, NOAA / Zaklada za istraživanje oceana)

17 bojnih zvijezda

Sa 17 bojnih zvijezda, New Orleans (CL/CA-32) bio je jedan od najodlikovanijih brodova američke mornarice Drugog svjetskog rata, a njegova posada među najodlikovanijim pojedincima.

Predvodnik američke mornarice New OrleansKrstarica klase - bila je duga 179 m. Opremljena tankim oklopom, ali klasificirana kao teška krstarica zbog svojih topova od 8 inča, izgrađena je u Brooklynu i porinuta 1933. godine.

The New Orleans već je sudjelovala u bitkama u Koraljnom moru, na Midwayu i Istočnim Solomonskim otocima kada je tijekom bitke kod Tassafaronge naletjela na put japanskog torpeda Long Lance.

To je detoniralo prednje spremnike i spremnike goriva, otkinuvši cijeli prednji dio. Prerezani pramac okrenuo se oko lijeve strane, probivši nekoliko rupa u trupu prije nego što je potonuo na krmi, oštetivši lijevi unutarnji propeler.

Više od 180 od 1,183 člana posade poginulo je u ovoj nesreći. Ostali muškarci ostali su na svojim mjestima dok je brod počeo puniti vodom i uspjeli su ga usmjeriti prema obližnjoj luci Tulagi, iako su u tom procesu poginula još trojica.

New Orleans pod maskirnom mrežom u Tulagiju na terenskim popravcima (američka mornarica)

Koristeći trupce kokosovog drveta, preživjeli su uspjeli napraviti New Orleans dovoljno plovna da joj se omogući otplovila – u obrnutom smjeru – do Sydneya u Australiji. Tamo je zamijenjen propeler i postavljen privremeni pramac prije nego što je otplovila, ponovno u obrnutom smjeru, do brodogradilišta Puget Sound Navy Yard.

USS New Orleans u Puget Soundu, nakon popravaka 1943. (američka mornarica)

S novim pramcem i prednjom kupolom, USS New Orleans vratio se u akciju u listopadu 1943. i sudjelovao je u akcijama na otoku Wake, Marshallovim i Caroline otocima te u bitci za Leyteski zaljev, a sudjelovao je i u invazijama na Okinawu i Filipine.

Bila je u zaljevu Subic kada su neprijateljstva prestala 1945., povučena je iz upotrebe 1947. i rastavljena 1959.

„Po svim pravilima, ovaj brod je trebao potonuti, ali zbog herojskih napora posade u kontroli štete, USS…“ New Orleans "postao je jedan od najteže oštećenih američkih krstarica u Drugom svjetskom ratu koji je zapravo preživio", komentirao je Samuel J. Cox, direktor Zapovjedništva za povijest i baštinu američke mornarice (NHHC), koje je također podržalo ekspediciju.

„Pronalaženje pramca ovog broda prilika je da se prisjetimo žrtve ove hrabre posade, čak i u jednoj od najgorih noći u povijesti američke mornarice“, rekao je. Ekspedicija Iron Bottom Sound trebala bi trajati do 23. srpnja.

Carevo novo središte

Ne da će posjetitelji moći posjetiti New Orleans luk, ali se događa da Carski ronioci upravo je otvorio ronilački centar na Salomonskim otocima, tako da će moći istraživati ​​plića mjesta olupina u Iron Bottom Soundu.

Emperor Divers Honiara nadopunjuje dugogodišnju ponudu brodova za krstarenje sa sjedištem na Salomonskim otocima. Car Bilikikii nudi sadržaje za tehničke ronioce.

