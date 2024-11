Je li to Earhartov avion? Ne, to je kamen

Ono za što se ranije ove godine sumnjalo da je olupina zrakoplova nestale pionirke zrakoplovstva iz 1930-ih Amelie Earhart, pokazalo se da nije ništa više od prirodne stijene.

Početkom veljače god. Divernet izvijestio da je američki tim pronašao ono što su mislili da jest Earhartov Lockheed Electra 10E usred Tihog oceana, stvarajući sonarnu sliku s dubine od nekih 5 km.

Jedanaest mjeseci kasnije, međutim, umjetno razjašnjavanje slike donijelo je razočaranje timu američke tvrtke za pomorsku robotiku Deep Sea Vision (DSV).

Slika sonara kako se izvorno pojavila (Deep Sea Vision / AFP)

Provodili su sveobuhvatnu potragu, nedavno zapadno od otoka Howland, u nadi da će riješiti jednu od trajnih misterija 20. stoljeća.

Howland, na pola puta između Australije i Havaja. bio je Earhartovo odredište kada je krenula iz Laea, Nova Gvineja, na jednom od svojih posljednjih koraka u pokušaju 1937. da postane prva žena koja će letjeti oko svijeta.

Amelia Earhart sa svojom letjelicom (Deep Sea Vision)

Accompanied by navigator Fred Noonan, Earhart had set out from Kalifornija six weeks earlier. One of numerous theories about the pair’s fate is that they ran out of fuel on the 4,000km leg because of a dateline error, and had been forced to ditch the plane before reaching Howland.

S istraživačkog broda Geodet na moru, tim DSV-a upotrijebio je svoj modificirani Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV sa sustavom skeniranja sonara sa sintetičkom aperturom za snimanje dvosmislene slike.

Članovi DSV tima s AUV (Deep Sea Vision)

Iako je obris bio poput aviona, a zrakoplovni su se stručnjaci složili da bi to mogla biti nestala Electra, jer je slika bila tako nejasna, trebalo je potrošiti vrijeme da se razjasni. DSV tim kaže da, nakon što su već očistili gotovo 20,000 kvadratnih kilometara oceana, nastavljaju potragu za letjelicom,

