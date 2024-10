Tisuće predmeta olupina britanskog broda idu na prodaju

Zabrinutost da će povijesna kolekcija od mnogo tisuća predmeta pomorskih memorabilija iz Charlestown Shipwreck Treasure Treasure Museum u Cornwallu biti rasprodana bit će realizirana početkom idućeg mjeseca, jer će biti prodana u Penzanceu.

Divernet izvijestio je u kolovozu o moguće zatvaranje muzeja u St Austellu i raspršivanje njegovog sadržaja ako se imovina ne može prodati kao neograničena tvrtka.

Prodaja muzejskog sadržaja predstavlja veliku priliku za kolekcionare artefakata – tim više jer se spaja s onom iz “Arhiva brodoloma Richarda Larna OBE”.

Larn, koji sada ima 93 godine, jedan je od najistaknutijih britanskih ronilaca na olupinama i autora 20. stoljeća, a kao suosnivač i ravnatelj muzeja bio je odgovoran za prikupljanje njegove početne zbirke u 1960-im i 70-im godinama.

Stručnjak za brodolome Britanskih otoka Richard Larn

Prodaja Larna uključuje njegovu osobnu arhivu od 1,630 knjiga, opsežne istraživačke datoteke iz njegovog monumentalnog 10-godišnjeg projekta Indeks brodoloma Britanskog otočja, karte i stotine fotografija korištenih u njegovim knjigama. Također je uključen izbor artefakata olupina koje je spasio sam Larn.

Lay's Auctioneers iz Penzancea opisuje događaje kao "vjerojatno dvije najuzbudljivije prodaje koje smo ikad morali obaviti", a provodit će ih četiri uzastopna dana, a gledanje će početi 1. studenog.

Nakon jednodnevne rasprodaje u Larnu 5. studenog slijedi rasprodaja u Muzeju blaga brodoloma Charlestowna 6., 7. i 8. studenog.

Rijetko i vrijedno

Muzej sadrži oko 7,000 XNUMX predmeta iz brodoloma uključujući i Mary Rose, Titanic, Lusitania i Kraljevska povelja, a svi su bili ponuđeni kao dio tražene cijene od 1.95 milijuna funti kada je cijela nekretnina izašla na tržište – cijena koja izgleda nije postignuta.

Sadašnji vlasnik Sir Tim Smit, suosnivač Projekta Eden i vlasnik Izgubljenih vrtova Heligana, napravio je planove za slučaj nepredviđenih okolnosti da izloške stavi na dražbu u slučaju da se pokaže nemogućim prodati muzej i sadržaj u skladu s vremenskim ograničenjem.

Drveni krmeni dio broda HMS Eagle, olupine kod otoka Scilly 1707. (Lay's Auctioneers)

Lay opisuje artefakte kao "jednu od najfenomenalnijih zbirki morske arheologije bilo gdje u svijetu" i kaže da su neki "veoma rijetki i vrijedni".

Katalogiziranje goleme muzejske zbirke, trenutno podijeljene na 1,200 dijelova "i sve više", pokazalo se i zadivljujućim i izazovnim, izjavila je aukcijska kuća. "Neprestano smo otkrivali da kada smo počeli pažljivo promatrati i saznavati povijesnu pozadinu, postali smo opčinjeni novčićem ili oružjem ili bilo čime što je to bila relikvija, uklopljena u morsku konkreciju koju smo držali u rukama."

“Učili smo o povijesti svakog broda, kako je stradao, izgubljenim životima i iskustvima tih ljudi u zadnjih nekoliko zastrašujućih minuta. Bilo je to jednako poučno i ponizno iskustvo.”

Mjedeni predmeti iz tereta 'Mullion Pin Wreck' iz 1667., Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Ključni resurs

Richard Larn sam je naučio roniti u Temzi 1947. koristeći njemački Draegerov set za spašavanje u podmornici. Nakon što je služio u trgovačkoj mornarici 1950. pridružio se Kraljevskoj mornarici, gdje je ostao 22 godine.

Bio je dio prvog tima ronilaca koji su djelovali iz helikoptera Dragonfly, izvlačeći bespilotne letjelice za ciljanje kraj Malte. Pridružio se British Sub-Aqua Clubu 1957. i upravljao Royal Navy Sub-Aqua Clubom vodeći brojne međunarodne ronilačke ekspedicije.

Brodsko mjedeno zvono s ss Grip, potopljeno 1897. u Church Coveu, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Nakon istraživanja pomorske katastrofe Scilly 1707. otkrio je i istražio nekoliko povijesnih olupina u blizini otoka, uključujući HMS Udruženje. Osnovao je komercijalni diver trening centar Prodive kao i tadašnji Charlestown Shipwreck & Heritage Centre, koji su on i njegova supruga Bridget vodili do 1998.

Par je između njih napisao više od 65 knjiga, a njihov šest tomova Indeks brodoloma Britanskog otočja ostaje ključni izvor za ronioce na olupinama, povjesničare pomorstva i arheologe. Larnova OBE 2009. i druga priznanja prepoznaju njegove zasluge za pomorsku baštinu.

Kožna cipela i drvena potkošulja iz Udruge HMS, zaronio je i otkrio Richard Larn 1967. (Lay's Auctioneers)

Vrijeme gledanja u Penzanceu za rasprodaju u Larnu je: 1. i 4. studenog od 9 do 5 sati, 2. studenog od 9 do 1 sati, a za prodaju u Muzeju blaga brodoloma Charlestowna u muzeju 2., 3., 4. i 5. studenog od 9 do 4 sati.

Both sales, conducted in Penzance and online, početak u 10 sati. Pronaći puni detalji lotova i dogovora na stranici Lay's Auctioneers.

Također na Divernetu: Strah od raspada zbog zbirke blaga s brodoloma, Ronilački muzej koji se isušuje treba podršku, Pioniri ronjenja na olupinama proslavljeni u Cornwallu, udvostručite novac za Scilly kovanice za olupine