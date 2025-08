Lovci na olupine traže jedan parobrod, pronalaze drugi





U rijeci Fox kod Oshkosha u Wisconsinu otkrivena je olupina broda iz 19. stoljeća - ne brod koji je tim za skeniranje očekivao pronaći, već brod izgrađen u istim brodogradilištima.

Članovi Udruženje podvodne arheologije Wisconsina (WUAA)) provodili su petosatno sonarno istraživanje visoke rezolucije kao dio projekta Povijesnog društva Wisconsina Program očuvanja pomorstva.

Prethodna istraživanja bila su mala i lokalizirana, pa je tim pokušavao mapirati sva moguća mjesta olupina u 4 km dugom dijelu rijeke koja se ulijeva u jezero Winnebago.

Njihov DeepVision sonar omogućio bi pokrivanje cijele širine rijeke od 150 metara u jednom prolazu, a objekti od interesa snimani bi u izuzetno visokoj rezoluciji.

LW Crane među ostalim parobrodima na rijeci Mississippi oko 1872. (Posebne zbirke knjižnice Murphy)

Istražitelji su se nadali da će pronaći nestali parobrod zvan Berlin, izgrađen 1856. godine i za koji se iz povijesnih zapisa zna da je potonuo u tom dijelu rijeke. Brod je korišten za prijevoz putnika i tereta između Berlina i Oshkosha, a bio je dug 30 m i širok 5.5 m.

U studenom 1870. bio je usidren u blizini brodogradilišta Oshkosh radi zimskog remonta kada je na brodu izbio požar. Sidreni lanac morao se prerezati, ostavljajući Berlin da pluta nizvodno dok je izgorjelo do vodene linije prije potonuća.

Izvan planiranog područja pretrage, tim je pronašao djelomično zakopani trup, ali dug oko 27 metara i širok 7 metara, s pramcem za koji se kaže da podsjeća na pramac škune s Velikih jezera - plovila s trupom ravnog dna i pramčano-krmenom jarbolnom jarbolom s najmanje dva jarbola.

Oni vjeruju da je to LW Dizalica, još jedan drveni parobrod izgrađen u istim berlinskim brodogradilištima kao i Berlin ali 1865. Poznato je da je i on izgorio do vodene linije i potonuo, na navozu željeznice St. Paul u Oshkoshu 1880.

Moguća olupina LW Cranea

Navoz je pronađen gotovo odmah preko rijeke od mjesta olupine, dok su kameni kesoni s mosta St Paul Railroad ležali samo oko 100 metara od njega.

Tim se nada da će roniti na lokaciji, iako kažu da je vidljivost toliko loša da se više detalja i razmjera vjerojatno može dobiti sonarnim snimanjima visoke rezolucije.

Rijeka sadrži velike količine prirodnog otpada poput drveća, trupaca i velikog kamenja, kao i dijelove pristaništa za brodove, kesona i malih ribarskih brodova. Drugi objekt pronađen tijekom istraživanja mogao je biti dio starog mosta - ili pramčani dio ranog parobroda s lopaticama. menasha, napuštena 1861. godine.

Tim je također istražio plitku olupinu pronađenu 2016. godine i nazvao je Kevin's Wreck po jednom od pronalazača, Kevinu Cullenu. Dodatno erodirana, ostaje neidentificirana, ali se ne smatra da je to bila olupina. Berlin jer se znalo da je taj parobrod otplovio nizvodno.

U svibnju ove godine Divernet izvijestio o tome kako WUAA je zaronila i identificirala o J. C. Ames, jedan od najmoćnijih tegljača koji je ikada radio na Velikim jezerima, u jezeru Michigan.