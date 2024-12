20 minuta s najvećim svjetskim roniocem na dah

Dugo je uživao u tom statusu, ali tek sada ALEXEY MOLCHANOV dopire do šire globalne publike, kroz novi 90-minutni dokumentarac Freediver. Njegov projekt da 2023. obori svih pet dubinskih rekorda u sportu pružio je uvjerljivu zapletu – ali, uz sve svoje odgovornosti, počinje li igrati sigurnije? O tome razgovara sa Steveom Weinmanom – kao io mogućnosti dodavanja još 10 metara dubine tim svjetskim rekordima

Jeste li uživali gledajući Freediver?

“Mnogo sam volio film. Mislim da jako, jako dobro prikazuje atmosferu, pokazuje ljepotu sporta, neke opasnosti sporta tako da ljudi shvate što mogu učiniti ako postanu ronioci na dah – mogu imati avanture, mogu naučiti kako ostati mirni i bolje se opustite, ali također pokazuje da postoje neke opasnosti i zašto je to timski sport – uvijek bi trebao postojati netko tko će vam pružiti sigurnost kada ste pod vodom.

“Mislim da je to stvarno dobro odrađen film – svidio mi se.”

Je li to točan odraz vašeg života?

“Rekao bih da da, to je točan odraz mog života. Naravno, to je samo dio mog života, nema dovoljno vremena u jednom filmu da se prikaže cijeli život, ali natjecanja su veliki dio mog života. Ne zadire duboko u moje područje rada – sve što radim za razvoj zajednice ronjenja na dah, što je nešto što radim izvan sporta.

„Sport je veliki dio mog života, putujući i natječući se, ali u isto vrijeme, na temelju ostavštine moje mame [Natalije Molčanove], njezinog obrazovnog sustava, njezine obrazovne metode, puno se fokusiram na razvoj zajednice ronjenja na dah, pokret.

“Ovo je malo izvan filma, ali je moj fokus, moja strast. Volim biti siguran da postoji sve više i više profesionalnih škola diljem svijeta koje mogu naučiti ljude sigurnom ronjenju na dah.”

Jeste li već gledali film sa svojom obitelji [supruga Elena i sin Max]?

“Ne još. Gledao sam ga u Los Angelesu i bila je to grupa za ronjenje na dah – imali smo 200 ljudi koji su došli pogledati zatvorenu projekciju filma, a to su bili samo ronioci na dah i prijatelji iz svih krajeva SAD-a. Neki ljudi su došli iz New Yorka, neki iz Miamija i moja sestra koja je sada u Londonu. Da, dobro je raširen po svijetu i ja stalno putujem – sada sam u Dubaiju, gdje imamo lokalnu zajednicu ronilaca na dah koji su to vidjeli.

"Također, budući da je sada objavljen u Sjedinjenim Državama, a prava nisu u cijelom svijetu, mnogi članovi zajednice još uvijek čekaju da ovaj film bude objavljen u dijelovima Europe ili Azije itd."

Pitao sam se što bi tvoj sin mislio o tome?

Molchanov i njegov sin Max (Paramount Pictures)

“Max, moj sin, voli vodu i za mjesec dana će napuniti četiri godine. Zajedno plivamo i zajedno ronimo. Nekad gleda snimke natjecanja i kaže: 'Ronit ću s tatom, imam i masku' – ima masku i peraje, a ja ga čekam da malo poraste pa da možemo roniti. zajedno i sigurna sam da će mu se svidjeti.”

Biste li voljeli da on ima istu vrstu karijere kakvu ste vi imali?

“Ne, mislim da ga ne bih tjerao da ima istu karijeru kao ja, uopće ne. Sve što mogu učiniti je samo mu pokazati ovaj sport i naučiti ga tako da ima vještine. To je nešto što mogu jako dobro podijeliti i pobrinuti se da on samo uči iz toga i da to može biti lekcija koju može koristiti za bilo koje drugo područje svog života u budućnosti.

“Pristup moje mame prema meni bio je takav da mi je pokazivala mnogo različitih aktivnosti koje sam mogao isprobati i dopustila mi je da odaberem što želim.

“U nekom trenutku, kada sam imao 11 ili 12 godina, plivao sam od svoje treće godine i svirao violinu od svoje četvrte godine, i oboje mi je išlo jako dobro. Pa je moja mama rekla gledaj, što želiš nastaviti? Sada je vrijeme da odaberete hoće li to biti vodeni sport ili glazba.

“Onda sam odabrao vodeni sport, je li tako, ali imam primjer za svoju mamu da me je dovodila na sve te satove – a bili su to i satovi šaha i stolnog tenisa i tenisa itd. i nekih borilačkih vještina. Dakle, možete dopustiti svojoj djeci da rade sve te stvari i odlučiti pronaći svoju strast.

“Svoju sam strast pronašao u ronjenju na dah, ali ne znam što će moj sin raditi. Samo ću mu pokazati puno stvari i pustiti ga da odluči.”

Je li vas film na neki način potaknuo na drugačije razmišljanje o sebi?

“Da, mislim da je pogled na sebe sa strane uvijek pronicljiv. Za mene je vrlo prirodno pomicati granice i riskirati, a u svojoj težnji da oborim više svjetskih rekorda ponekad guram malo predaleko.

“I biti u mogućnosti to vidjeti sa strane i slušati priču prema viđenju redatelja, i kako on to objašnjava, mislim da je to uvijek pronicljivo. Kao da vidim kako to izgleda kad se dramatično sastavi, ova slika i zatim snimka iz mojih nesvjestica. Baš kao obična snimka s natjecanja nije tako dramatična kao da je učinjena barem u komentaru, što je čini puno dramatičnijom.

“To me tjera da ponovno razmislim, želim li toliko gurati? Možda ću pokušati biti malo sigurniji i ne stresirati prijatelje i obitelj ovim neuspjelim ronjenjima! To me tjera na razmišljanje o tome, ali ne znam hoće li me to stvarno promijeniti. Kako bih postavio svjetske rekorde, moram se pomaknuti, moram istražiti svoje granice, učiti iz toga i prilagoditi se u skladu s tim pronalaženjem tih nedostataka.

"Da, zanimljivo je i mislim da me tjera na razmišljanje o tim stvarima."

Zasigurno sam shvatio poruku iz filma da ste počeli razmišljati o omekšavanju svog pristupa, s obitelji na umu, u smislu da možda budete svjesniji sigurnosti nego u prošlosti. Je li to pošteno?

Alexey Molchanov u svom prepoznatljivom zlatnom odijelu (Paramount Pictures)

“To je pošteno, da. I zbog mog sina. Dok sam prije ronio nisam toliko razmišljao o sigurnosnom dijelu. Naravno, uvijek sam bio oprezan i riskirao bih samo ako sam imao sjajan tim za podršku – medicinare, sigurnosne ronioce itd. – ali kada imate djecu, to je dodatna misao: OK, želim li gurati toliko ili sam siguran da hoće li preživjeti ovo ronjenje i vratiti se sigurno?

“Dakle, svakako sam u posljednjih nekoliko godina počeo drugačije razmišljati o ronjenjima, a to je teško. Imam neke prijatelje koji su se prestali natjecati i nisu bili u stanju raditi s tom idejom da kad dobiju djecu, kako će nastaviti riskirati svoje živote?

“A u ronjenju na dah, ako ne ronite do krajnjih granica, to je sigurno, to je siguran sport s pravim sigurnosnim timom oko vas, ali kada težite svjetskim rekordima, onda je to malo riskantnije. Općenito bih rekao da da, trenutno sam oprezniji i ali ne bih rekao da me to čini strahom gurati svjetske rekorde – još uvijek osjećam tu želju u sebi da to učinim.”

Je li još uvijek onaj CNF [Constant Weight No Fins] rekord ono što stvarno nervira – morate srušiti rekord Williama Trubridgea na 102 m?

“Sigurno je da je CNF ploča vani i otkad smo završili dokumentarac stalno sam radio na tehnici. Siguran sam da ću moći snimiti ovu ploču u sljedećih, recimo, šest mjeseci. Spreman sam i čim počne nova sezona sljedeće godine, sljedećeg ožujka/travnja, krenut ću za ovom pločom.”

Dakle, još uvijek biste se nadali da ćete u jednom trenutku držati svih pet dubinskih rekorda odjednom?

“Mislim da je glavna poanta filma, držati svih pet rekorda u jednoj godini, uglavnom zato što mi nije bilo dopušteno natjecati se 2022. [kao državljanin Rusije, zbog invazije te zemlje na Ukrajinu], a onda sam se vratio u natjecanja 2023. i cilj je bio vratiti svjetske rekorde koje sam izgubio jer se nisam natjecao. Zato je i bila ideja da dobijemo sve zapise u isto vrijeme

“Općenito, mislim da za sljedeće sezone nisam toliko zainteresiran za svih pet ploča u isto vrijeme – bilo bi lijepo i pokušat ću to učiniti, ali mislim da čak i samo dobivanje pojedinačnih ploča, poput dobivanja tog Ne Rekord perajama u jednoj sezoni i možda još jedan rekord u drugoj disciplini – jedan ili dva svjetska rekorda u sezoni je dosta. Pet svjetskih rekorda u godinu dana, bilo je super-napeto.

“Ovaj dokumentarac, bilo je toliko putovanja, toliko natjecanja. Mislim da zbog osjećaja da balansiram svoje napore između sporta, ali i rasta u zajednici, uživam u postavljanju manje svjetskih rekorda. Ovih pet rekorda bili su dosta naporni i mislim da ću u sljedećoj sezoni tome pristupiti na uravnoteženiji način i pokušati napraviti samo nekoliko.

Ali to je bio vrlo uredan kut za potrebe filma. Govoreći o tome da se ne mogu natjecati 2022., pitao sam se kakav je osjećaj natjecati se pod neutralnom zastavom 2023.? Je li vam to na bilo koji način smetalo?

“Freeliving je vrlo individualan sport, manje je o timu, a više o pojedincima, tako da je bilo dobro jer smo se svi natjecali kao pojedinci, a zajednica je sjajna i podržava. Nije bilo nešto što je bilo teško ili previše negativno, tako da mislim da je uz podršku zajednice bilo dobro."

Nekome tko gleda Freediver, a možda nije upoznat s tim sportom, može se učiniti da, iako ste okruženi ljudima, to može biti prilično usamljen ili izoliran život. Mislite li da je to pošteno?

“Rekao bih da je to mala zajednica kada slijedite te zapise. Postoji ogromna zajednica ronilaca na dah koji uživaju u tome kao sportu, kao životnoj aktivnosti za avanturu, uživanju u vodi, ali iako postoji samo vrlo mala grupa ljudi koji žele rekorde, to je još uvijek vrlo prijateljska zajednica, i osjećam puno podrške.

"Ne bih rekao da se osjećam sam ili usamljen – rekao bih da se u natjecanjima sa svim mojim kolegama roniocima na dah osjećam kao obitelj."

Jeste li se dobro slagali s Michaelom Johnom Warrenom, redateljem Freedivera?

“Da, imao sam sjajne razgovore s njim i mislim da je od samog početka bila dobra kemija i da smo mogli otvoreno razgovarati o svemu o filmu. Mogao sam doprinijeti svojim idejama i mislim da je to bio vrlo lijep proces suradnje. Imali smo dobar odnos tijekom filma i sada nakon filma smo u kontaktu, pa da!”

Koji je vama osobno najdraži film o ronjenju na dah – ili je to možda ovaj?

“Do sada je glavni film ronjenja na dah i dalje Velika plava Luca Bessona, iz 1988., ali je napravljen izuzetno dobro, prekrasan je, kinematografija je nevjerojatna. Čak i sada, ako ga gledate, to je nešto što vam daje uvid u ronjenje na dah.

Freediver (Paramount Pictures)

“Mislim da je jedan od najboljih trenutaka u filmu kada glavni junak Jacques Mayol [glumi ga Jean-Marc Barr] hoda kako bi zaronio, a kamera snima unatrag. Možete vidjeti kako se ovaj ronilac na dah približava platformi na kojoj će zaroniti i kako je već u ovoj meditativnoj zoni. Tako da je ova snimka jedinstvena, mislim da nitko drugi nije uspio prikazati unutarnje stanje ronioca na dah koji se približava ronjenju.

“Bio je to jednostavno nevjerojatan pogodak. Gledao sam ga nedavno prije nekoliko mjeseci – Velika plava je definitivno taj i mislim da je vrijeme da uskoro snimimo još jedan igrani film!”

Biste li htjeli biti uključeni u to?

"Sigurno bih volio sudjelovati u sljedećem igranom filmu, da."

Kako vidite vlastitu budućnost izvan konkurencije – kao instruktor?

“Već sada radim nekoliko stvari paralelno. Natjecateljsko ronjenje na dah trenutno je veliki dio mog fokusa, ali i što se tiče posla, usredotočen sam na razvoj zajednice sa svojom tvrtkom Molčanovi, temeljen na metodologiji i filozofiji moje mame i alatima za obuku ronilaca na dah. Mi obučavamo profesionalce kako bi bilo više instruktora i više škola diljem svijeta.

„Razvijanje zajednice za mene je vrlo značajno i želim biti siguran da postoji više mjesta u svijetu gdje možete učiti ronjenje na dah na siguran način. To je moj trenutni fokus. Siguran sam da ćemo to činiti još mnogo, mnogo godina i pridonositi sportu na više razina i također organizirati događaje, tako da mislim da je proizvodnja sadržaja, možda ulazak u komentare i rad na nekim projektima u ovom području ronjenja na dah nešto za što zanima me.

„Budući dokumentarci mogli bi biti o natjecateljskom sportu, ali mogu pokriti i ekološku stranu sporta – kako ronioci na dah mogu doprinijeti rješavanju ekoloških problema, pomoći u čišćenju, promatranju životinja itd. U ronjenju na dah ima puno toga za raditi i mislim da u ulozi producenta u budućnosti, to je nešto što me zanima.

Na kraju, mislite li da postoji mogućnost fiziološkog otkrića koje bi roniocima na dah omogućilo da idu znatno dublje u budućnosti?

“Vidim da bih mogao zaroniti dublje – recimo, mogu razumjeti kako zaroniti dublje od 10 metara. Morao bih se pripremiti, čak i provesti još nekoliko mjeseci pripremajući se za rekorde, i možda samo ostati negdje gdje je dubina bolje dostupna. Nije lako, trebat će mi nekoliko godina, možda nekoliko godina, možda pet godina, ali vidim tih 10m.

“I onda svaki put kad pomaknemo granicu imam osjećaj: Mogu li pogurati još malo ili ne? Ovaj zapis No Fins postojao je sedam ili osam godina i nije poboljšan pa pokazuje da je, OK, bez peraja stvarno teško – možda bismo mogli poboljšati za 2, 3 metra, ali 10 metara zvuči ludo.

"Ali s monoperajama, s dvoperajicama, mogu ovo vidjeti – i znam da ćemo ići dublje."

Aktualni svjetski dubinski rekordi Alekseja Molčanova AIDA: Promjenjiva težina (VWT) 156 m (28. ožujka 2024.) Konstantna težina (CWT) 136 m (29. rujna 2023.) Dvokrilne peraje konstantne težine (CWTB) 125 m (10. rujna 2024.) Pokojna Natalia Molchanova držala je svjetski rekord statičke apneje od 9 minuta i 2 sekunde u posljednjih 11 godina. Alexey Molchanov postavio je 33 AIDA i CMAS i 1 Guinnessov svjetski rekord i osvojio 34 zlatne, srebrne i brončane pojedinačne i ekipne medalje na svjetskim prvenstvima.

Također na Divernetu: Freediver: Dublje u Molčanovljev svijet (prikaz filma). Freediver sada je dostupan na Prime Video ili za kupnju ili iznajmljivanje na digitalnom.