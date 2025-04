7 RAZLOGA ZAŠTO JE WAKATOBI MILJEN NAVIJAČA

Odmaralište Wakatobi jedno je od najslavnijih svjetskih odredišta za ronjenje i ronjenje. Gosti iz cijelog svijeta planiraju posjetiti ovaj udaljeni otočni raj, a osoblje resorta spremno je za njihov dolazak.

Tijekom godina, mnogi posjetitelji nazivaju Wakatobi "odredištem iz snova", ali što je to točno što ovo odmaralište drži na vrhu popisa favorita mnogih ronilaca? Evo samo nekih od razloga.

UDALJENO ALI DOSTUPNO

Wakatobi se nalazi na malom otoku u udaljenom kutku Indonezije u jugoistočnom Sulawesiju. Ali za razliku od mnogih zabačenih odredišta, dolazak do odmarališta neće zahtijevati niz skokova kroz lokve, trajekte među otocima i vožnje taksijem. Umjesto toga, goste koji dolaze dočekuje osoblje conciergea u zračnoj luci Bali, i od tog trenutka oni preuzimaju brigu o svemu, od podizanja teškog tereta do koordinacije transfera i zakazivanja noćnih zadržavanja. To gostima omogućuje da se odmore i osvježe prije ukrcaja na izravni jutarnji čarter let do privatne piste Wakatobi. Po dolasku se možete opustiti uz ručak i planirati popodnevno ronjenje, znajući da su vaše torbe dostavljene u vaš bungalov ili vilu, a vaša oprema za ronjenje premještena u ronilački centar i spremna za upotrebu.

OBALA S VIŠE

Wakatobijev kućni greben je stekao reputaciju jednog od najboljih svjetskih ronjenja s obale. Ronioci i ljubitelji ronjenja mogu danima istraživati ​​ovo golemo i raznoliko mjesto, dolazeći do novih otkrića sa svakim uranjanjem. Od plaže, prostrano područje travnatih gredica i vrhova koralja krije brojna mala blaga koja čekaju otkrića. Osamdeset metara od obale, plitka, koraljima optočena polica prelazi u strmu padinu i zid koji strmoglavo pada izvan dometa ronjenja. Zid kućnog grebena duž sjevernog i južnog pristaništa odmarališta prekriven je gustim slojem tvrdih i mekih koralja, morskih lepeza, spužvi i plaštaša, s izbočinama koje stvaraju mjesta za odmor kornjačama, jastozima i drugim rakovima dok mnoge vrste jata riba pliva u blizini i prema plavetnilu.

Ronioci brane zid ispod kraja pristaništa odmarališta.

Ulaz na kućni greben je jednostavan, jer ronioci i ronioci mogu kratko plivati ​​s obale ili se spustiti stepenicama na molu. Stubovi pristaništa privlače ribe koje se okupljaju u jata, a u blizini su grupirani deseci žarnjaka naseljenih legendarnim ribama klaunovima. Osim toga, mjesto je dostupno roniocima i snorkelerima danju i noću, a na zahtjev Wakatobi "taxi brodovi" će prevesti goste do udaljenijih dijelova House Reefa kako bi se mogli ležerno vratiti do pristaništa.

PODVODNI ZOO VRT

Divovska zvjezdasta riba puharica (Arothron Stellatus) može narasti do 1 m duljine. Wakatobi, SE Sulawesi, Indonezija

Privatni morski rezervat koji je stvorio i podržava Wakatobi Resort dom je nekih od najnetaknutijih i bioraznolikih koraljnih grebena na svijetu. Svako od više od 40 mjesta koja posjećuju ronilački brodovi odmarališta spektakularno je na svoj način, ali u nekima posebno uživaju osoblje i ronioci. Među ovima je Zološki vrt. Samo brza vožnja čamcem od odmarališta, ovo je mjesto jedno od najribljijih mjesta u središnjoj Indoneziji. Blizu obale, mali greben unutar zaljeva s pješčanim dnom pruža utočište za mnoštvo zanimljivog morskog života. Ležeran pogled među koralje otkrit će ribu žabu, ribu duha i škarpinu koja se skriva pred očima. Pažljivije promatranje moglo bi otkriti manje nagrade kao što je dlakavi čučavi jastog, dok će pregled dna dati bizarne rovokopače poput zvjezdača i račića bogomoljke poput vanzemaljaca. Okolo vijugaju velika jata kozlića, slatkousnica i puzavica. Gljive žarnjaci u zoološkom vrtu dom su za njihovu istoimenu gljivu cjevku, malu bijelu ribu cjevku s trokutastom glavom koja joj daje izgled malog podvodnog pitona. Zoološki vrt uglavnom je mjesto tvrdog koralja, ali mali greben se proteže iz grebena na oko 20 m s nekim zadivljujućim, velikim ružičastim koraljima, šarenim mekim koraljima i strmim padom u duboku vodu.

Ribe lavice će izaći iz svog skrovišta u potrazi za hranom kada sunce zađe.

Zoološki vrt omiljeno je mjesto i za noćna ronjenja. U sumrak, mnoge vrste šarenih riba izlaze iz koralja i ruševina jelena. Pod okriljem punog mraka, nova paleta noćnih životinja kao što su sipe koje love, raznobojni pljosnati crvi i mnoge vrste riba lavova pretražuju greben, uključujući nedostižnu ribu lava Twinspot. Bobtail lignje i hobotnice nalaze se ovdje, a svjetla za ronjenje otkrit će tisuće sjajnih očiju raznih škampa i rakova koji vise u gotovo svakoj pukotini i pukotini.

IZLET DO RUBA

Ronilac pliva pored koraljnog grebena u obliku Ridgeline na mjestu zvanom Blade, Wakatobi, Indonezija.

Jedinstveno mjesto poznato kao Blade formira niz tankih, paralelnih podvodnih planina koje se uzdižu iz dubljeg grebena do dva metra od površine. Kada se gleda iz profila, cijela formacija podsjeća na nazubljene zube golemog noža postavljenog na oštricu, otuda i njegovo ime. Pojedinačni vrhovi su dugi, ali prilično uski. Ronioci koji plutaju blizu površine zapravo mogu promatrati obje strane formacija istovremeno odozgo. Blade je slikovit koliko god može, zajedno sa šarenim nizovima divovskih spužvi i morskih lepeza koje ponekad mogu narasti do 2-3 m u promjeru.

Crveni bičasti koralji gusto rastu na strmim stranama svakog vrha, pružajući fantastične prilike za fotografiranje. Krinoidi više nijansi često se mogu vidjeti kako sjede na vrhovima gorgonija, ispružujući svoje pipke kako bi uhvatili prolazne komadiće hrane. Blage struje omogućuju roniocima da plutaju od vrha do vrha, izazivajući osjećaj bestežinskog leta. Sve u svemu, Blade je iskustvo koje se ne zaboravlja tako brzo.

RAZNOLIKOST ZA PUBLIKE

Wakatobi nudi za svakoga ponešto. Ronioci mogu provesti opuštajuće sate na plitkim grebenima i istražujući zaštićene uvale ili se spustiti na vrhove prekrivene koraljima koji privlače velika jata riba. Grebeni koji počinju vrlo blizu površine padaju na dubine veće od 100 metara, stvarajući mogućnosti za dugačke profile na više razina i pružajući roniocima produženog dometa nove mogućnosti.

Plavo-pjegavi raž

Strastveni ronioci sa zadovoljstvom saznaju da je Wakatobi podjednako ugodan za partnere koji ne rone i djecu kod kuće, jer je odmaralište prikladno za obitelji i nudi niz aktivnosti na vodi, plaži i kopnu. Bungalovi se mogu organizirati za smještaj obitelji, a postoje jednosobne i dvosobne vile uz obalu koje nude mnogo više prostora. Program za dadilje oslobađa novopečene roditelje, a programi Bubblemaker i junior ronjenja omogućuju mladima da sigurno dožive podvodni svijet. Isti vrhunski grebeni koji zapanjujuće ronioce podjednako pozivaju na ronjenje s disalicom, kojima se odaje jednako poštovanje kao i roniocima i koji su dobrodošli na brodove koji idu na mnoga mjesta s plitkom komponentom. To stvara jedinstvene prilike za članove obitelji koji ne rone da se pridruže zabavi.

RONJENJE KAKO BI NAPRAVILO RAZLIKU

U eri kada je zelena stvar prava stvar, Wakatobi ostaje regionalni lider u očuvanju i zaštiti okoliša. Nagrađivani Collaborative Reef Conservation Program odmarališta bio je među prvima te vrste, stvarajući novu paradigmu za održivi turizam. Odmaralište upravlja stanicama za recikliranje i smanjenje otpadnih voda, sponzorira tjedna čišćenja koja uključuju do 100 lokalnih ljudi i blisko surađuje s lokalnim zajednicama i vladama po pitanju gospodarenja otpadom. Vlasnici odmarališta odigrali su ključnu ulogu u dovođenju čiste solarne energije u regiju.

TOPLA DOBRODOŠLICA I UKUSNI POVRŠINSKI INTERVALI

Gledanje zalaska sunca s Wakatobi's Jettyja.

Tim Wakatobi ponosan je na pružanje posebne mješavine gostoprimstva koja kombinira etiku usluge s pet zvjezdica i toplinu obiteljskog prijatelja. Osmijesi su posvuda i nijedan zahtjev nije trivijalan ili zaboravljen. Poseban vrhunac Wakatobi iskustva je vrijeme obroka. Otmjeni restorani i udaljena mjesta ne idu uvijek zajedno, ali Wakatobi pruža spektakularnu i ukusnu iznimku od ovog pravila. Izravni čarter letovi koji ubrzavaju goste do Wakatobija također pružaju kuhinjama odmarališta stalnu opskrbu najsvježijom hranom i proizvodima s Balija i cijelog svijeta.

Vrhunska lokacija restorana u odmaralištu uz plažu stvara vrhunsko iskustvo objedovanja u opuštenom, ali elegantnom okruženju, s jelovnikom koji uključuje širok raspon međunarodnih jela zajedno s intrigantnim uzorcima indonezijske kuhinje, a sve svježe priprema stručni kulinarski tim. Kuhari rado pripremaju omiljene jela gostiju na zahtjev, a također mogu udovoljiti nizu posebnih prehrambenih zahtjeva.

