Duboko ronjenje s Kostasom Thoctaridesom

Što je potrebno da se locira podmornica izgubljena više od osam desetljeća? Preciznim istraživanjem i strašću za povijest Kostas Thoctarides nedavno je najavio njegovo osmo otkriće olupine podmornice, HMS Policajac, kako je objavljeno Divernet. On dijeli neka od svojih iskustava u podvodnim istraživanjima u razgovoru s ROSS J ROBERTSON, uz dodatna istraživanja dr. KONSTANTINOS GIANNAKOS

Svaki kut svake sobe bio je ispunjen visokim, neurednim hrpama knjiga, a police su stenjale pod silnom težinom nagomilanog znanja. Nautička umjetnička djela krasila su zidove, isprekidana povremenom mjedenom ronilačkom kacigom ili kompasom - tihim reliktima dubina.

Ulazak u ovaj stan u predgrađu Atene činio se kao prelazak u drugi svijet, sveti prostor u kojem su se spojili povijest, istraživanje i more. Činilo se da zrak šapuće s tajnama oceana.

Lovac na olupine Kostas Thoctarides

Domaćin mi je poželio dobrodošlicu ljubaznim kimanjem, pokazujući prema dugom stolu koji je očito služio kao središte bezbrojnih sastanaka i dubokih rasprava. Njegovo me toplo, lako držanje smjesta opustilo i uskoro je počeo teći naš razgovor.

Dok je vješto vadio knjige s polica ili vadio izlizane fascikle kako bi naglasio poantu, postalo je jasno: nalazim se u nazočnosti nekoga čije golemo znanje može konkurirati samo njegovoj bezgraničnoj strasti za svim pomorskim stvarima.

Nije trebalo biti iznenađenje. Uostalom, razgovarao sam s Kostasom Thoctaridesom – legendom međunarodne ronilačke zajednice, čije ime odjekuje poput dubina koje je istraživao.

Dnevnik ronjenja

Kostasov osobni dnevnik ronjenja zaslužuje biti uvršten u nacionalno blago. Od svog prvog ronjenja 1986., istražio je bezbrojne brodolome, uključujući impresivan broj podmornica. Naime, 1997. otkrio je HMS Persej, na koje je u prosincu 1941. naletjela talijanska mina i sada leži na 52 m između grčkih otoka Zakintosa i Kefalonije.

Kroz čisto istraživanje, on je također prvi identificirao U-133, pogođen grčkom minom 14. ožujka 1942., nedugo nakon što je napustio njemačku podmorničku bazu u Salamini, u blizini Atene. Sada leži 72 metra duboko od otoka Aegine u Saronskom zaljevu.

Kostasovo putovanje u dubine počelo je nakon završetka specijalizirane obuke dubinskog ronjenja s miješanim plinovima 1987. godine, kada je bio potaknut u zahtjevni svijet profesionalnog ronjenja. Obučavan u prestižnim državnim školama u UK (HSE) i Francuskoj (INPP & COMEX), brzo je napredovao do najviših razina.

Thoctarides u svojim ranim danima kao komercijalni ronilac (Kostas Thoctarides)

Prihvaćajući vrhunske tehnologije, dobio je certifikat renomirane francuske tvrtke COMEX kao pilot podmornice Tetida za Nacionalni centar za istraživanje mora i kao glavni pilot ROV-a.

Njegova stručnost dovela ga je do istraživanja i dokumentiranja stotina brodoloma iz 20. stoljeća, uključujući povijesna plovila kao što su Hellenic razarači Vasilisa Olga i Hidra, podmornica Katsonis, i bivši prekooceanski brod HMHS britanski, sestrinski brod za Titanski.

Također je istražio olupinu brzog jurišnog torpednog čamca Helenske mornarice P-25 Kostakos, koji je potonuo u studenom 1996. tijekom pomorskih vježbi nakon sudara s putničkim trajektom Samaina kod otoka Samos, uz gubitak četiri člana posade.

“Jedno od najizazovnijih ronjenja s miješanim plinom u mojoj karijeri dogodilo se 1996., tijekom vrhunca grčko-turske krize na otočićima Imia,” prisjetio se Kostas. “Usred pojačanih napetosti, grčki mornarički helikopter AB 212 tragično se srušio sjeverno od otočića, a njegova tročlana posada izgubljena je u moru.

"Kao dio operacije izvlačenja, zaronio sam na dubinu od 96 m, ploveći politički napetim i fizički turbulentnim vodama kako bih locirao i izvadio potopljeni helikopter PN21", rekao je, naglašavajući opseg svog iskustva u podvodnim operacijama s visokim ulozima.

Pohvale

Kostas je više puta odlikovan za svoje zasluge Grčkoj. Bivši ministar nacionalne obrane Gerasimos Arsenis osobno ga je pohvalio za njegov doprinos, kao i general pukovnik Kapravelos, načelnik Glavnog stožera grčke vojske, za izvlačenje dvojice nestalih vojnika iz jezera Vouliagmeni 1993. godine.

ROV pogled (Kostas Thoctarides)

Godine 1996. ponovno je dobio priznanje od strane Glavnog stožera grčke mornarice i glavnog viceadmirala Paliogiorgosa za njegovu ključnu ulogu u oporavku PN21 helikopter. Iste ga je godine viceadmiral Paliogiorgos još jednom odlikovao za vođenje potrage i izvlačenja P-25 Kostakosnestala posada.

Njegova stručnost također mu je priskrbila priznanja izvan vojske. Godine 2003. grčko Ministarstvo prometa i komunikacija, zajedno s Odborom za istraživanje zračnih nesreća i sigurnost u zračnom prometu, dodijelilo mu je počasno priznanje za njegov doprinos izvlačenju srušenih zrakoplova u grčkim vodama.

Godine 1997. Međunarodna akademija književnosti i umjetnosti dodijelila mu je zlatnu medalju i prestižnu nagradu za vrlinu i hrabrost. Osim toga, 2000. Britansko podmorničko udruženje starih drugova odalo mu je priznanje za otkriće Persej.

Nemilosrdna potraga

Kostas je uspješan autor i producent filmova i TV dokumentaraca, specijaliziran za istraživanje povijesnih brodoloma 20. stoljeća.

Posljednjih godina nastavio je prihvaćati tehnologiju za pomicanje granica dubljih otkrića olupina, koristeći ROV-ove koji mogu podnijeti ekstremne pritiske i uvjete daleko bolje od ljudskih ronilaca.

"Daljinsko upravljanje ROV-om nije lako, kao što vam moja kći Agapi može reći", nasmijao se. “Ona je prva certificirana žena ROV operater u Grčkoj. Nije potreban samo skup specijaliziranih vještina, već i 'šesto čulo' da bi se to dobro radilo,” dodao je ponosno.

Kostas Thoctarides i njegova kći Agapi odlaze na mjesto olupine (Kostas Thoctarides)

Ipak, njegova oprema za skeniranje većinom se sastoji od modificiranog, gotovog sonara za traženje ribe, a ne od specijalizirane opreme, naglašavajući da vještina i iskustvo nadmašuju potrebu za skupim napravama.

Ono što Kostasa izdvaja je nemilosrdna strast koja ga tjera da provodi višeslojna istraživanja, pedantno spajajući povijesne zapise i iskaze očevidaca. Sa svakom olupinom koju otkrije, Kostas kaže da doživljava uzbudljivu žurbu - uzbuđenje otkrivanja priča koje samo fizički dokazi mogu u potpunosti pružiti.

“U studenom 2021. otkrio sam talijansku podmornicu iz Drugog svjetskog rata Jantina, koju je torpedirala britanska podmornica HMS Torbay 5. srpnja 1941. Ležao je na dubini od 103 m južno od Mykonosa, ali došlo je do obrata – cijeli pramčani dio nedostajao. Nije ga bilo nigdje i to me jako mučilo. Trebale su mi još tri godine da ga lociram.”

Rezač protupodmorničke mreže na konačno lociranom pramcu Jantine (Kostas Thoctarides)

"Tražio si tri godine?"

“Kad god sam mogao, da. Ispostavilo se da je pramac odmah potonuo, ali je ostatak broda nastavio ploviti naprijed prije nego što je konačno pao.

“Pronalazak pramca bio je ključan – ne samo da je potvrdio identitet olupine, budući da je imao jedinstveni mehanizam za rezanje mreže, već je također otkrio da su otvori za torpeda bili zatvoreni. To je značilo da je HMS potpuno iznenadio posadu Torbay".

ROV kruži oko olupine (Kostas Thoctarides)

"Upornost mora biti ključ vašeg uspjeha", primijetio sam.

"Apsolutno", oduševljeno je odgovorio. “Trebalo mi je samo 25 godina da pronađem podmornicu HMS Trijumf 2023. godine!"

Dobro sam znao priču – Kostas je na kraju pronašao istrošena torpeda na morskom dnu, što mu je pomoglo da otkrije povijesno važnu olupinu.

Nakon njemačke invazije na Grčku u travnju 1941. i kasnije evakuacije britanskih snaga i snaga Commonwealtha, vodila se strka da se evakuiraju blokirani vojnici, dok je istodobno uspostavljena tajna mreža lokalnih špijuna i doušnika za sabotiranje okupacije sila Osovine.

Korištenje električnih romobila ističe gubitak Trijumf početkom 1942. tijekom strogo tajne MI9/SOE misije poznate kao Operacija Isinglass zadala je ozbiljan udarac britanskim obavještajnim operacijama u regiji, ne samo zbog političkih sukoba koje je izazvala.

Zatvoreni otvor strojarnice na HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Pretraživanje na internetu

Pitao sam se je li internet pomogao u Kostasovim istraživanjima. "Samo na ograničen način, budući da se većina primarnih izvora još uvijek arhivira samo na papiru", rekao je.

“Dopustite mi da vam dam primjer: 22. listopada 1943., tijekom operacija u blizini otoka Kalymnosa, grčki razarač RHN Adrias naletio na minu koja mu je otkinula cijeli pramac, ali nije potonuo.

“Razarač poslan na spašavanje, HMS Hurworth, udario u isto minsko polje i potonuo, ostavljajući ga teško oštećenim Adrias kako bi spasio svoje preživjele kao i vlastitu posadu.

"Unatoč svim izgledima, Adrias slavno se uspio šepajući vratiti u Aleksandriju u Egiptu, cijelo vrijeme izbjegavajući napade Luftwaffea, da bi na kraju stigao 6. prosinca na doček heroja – razumljivo.”

Još jedan ROV pogled (Kostas Thoctarides)

Kostas je posegnuo za velikim dosjeom, izvlačeći stari grafikon koji je pažljivo rasklopio na stolu ispred mene. Prikazivao je niz pomno ucrtanih paralelnih linija, od kojih je svaka bila povezana zaokretom od 180°.

“Nakon rata, kapetan broda Adrias, Ioannis Toumbas, dobio je zadatak očistiti isto minsko polje koje je onesposobilo njegov brod,” nastavio je. “Ovo je karta iz te operacije čišćenja mina i na kraju mi ​​je pomogla da pronađem nestali pramac Adrias.” Sudeći po njegovu tonu, otkriće nije bilo samo povijesni trijumf, već i duboko osoban.

“Takvih grafikona nema na internetu – čak ni znanje o njima nije na internetu – tako da pravi istraživač ipak mora zaprljati svoje ruke, da tako kažem”, zaključio je sa smiješkom.

Tim oca i kćeri (Kostas Thoctarides)

Osma podmornica: HMS Policajac

“A tvoje najnovije otkriće? Možete li mi reći nešto više o HMS-u Policajac?" Pitao sam.

"Pa, nakon 81 godine pronađeno je - iako to nije bio mali podvig i bilo je potrebno mnogo pokušaja i bezbroj sati pedantnog istraživanja."

Otvoreni otvor zapovjedničkog tornja HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

Podmornica leži na dubini od 253 m između otoka Ikaria i Donousa. “Podijeljen je u tri različita dijela: pramac, središnji dio i krmu. Stanje olupine ukazuje na nasilno potonuće uslijed detonacije mine.”

Iskrivljena olupina (Kostas Thoctarides)

"Čini se da su mine bile prokletstvo podmornica", komentirao sam.

“Da, doista. Bilo ih je gotovo nemoguće otkriti, pogotovo iz podmornice. Ne biste znali da su tamo osim ako niste uhvatili kabel ili ako nije udario u trup – tada je već bilo prekasno. Odnijeli su živote tolikih ljudi.

“Sva 64 člana posade na brodu Policajac izgubili živote, a ključni dio otkrića je osigurati da njihovo počivalište ostane neometano. Nalaz Policajac ne samo da je riješio misterij star osam desetljeća, već služi i kao svečani podsjetnik na žrtve koje su podnijeli ti hrabri ljudi.”

Mreškanje odraza

Razmišljam o sljedećoj olupini koju ću pronaći (Kostas Thoctarides)

Za Kostasa, njegova otkrića nisu samo rješavanje misterija – ona se tiču ​​očuvanja priča koje bi inače mogle biti izgubljene u vremenu. Njegov rad služi kao most između povijesti i sadašnjosti, podsjećajući nas na duboke veze koje dijelimo s onima koji su došli prije te na važnost poštovanja njihovog naslijeđa kroz istraživanje i znanje.

Ronjenje s bocom i daljinsko ronjenje omogućuje nam istraživanje ovih podvodnih carstava, omogućujući nam oporavak i očuvanje bogate povijesti koja bi nam inače zauvijek ostala skrivena.

Kostas Thoctarides vodi tvrtke ROV usluge a Planet Blue ronilački centar u Lavriju u blizini Atene.

ROSS J ROBERTSON, napredni ronilac na otvorenim vodama i nitroksom, pisac je i edukator s velikim interesom za brodolome u Egeju i grčku povijest Drugog svjetskog rata. Objedinjujući ove elemente u brojnim časopisnim i novinskim člancima, on je i kustos web stranice ww2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, umirovljeni bojnik pješaštva, piše za Vojna povijest časopis (Govostis Publications), web stranica slpress.gr, i ww2stories.org, s fokusom na anglo-grčke teme tijekom Drugog svjetskog rata.

