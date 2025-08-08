Zaron u Biakov skriveni svijet špilja

Daleko izvan utabanih staza, kao što često zna biti, ronilac-istraživač PIERRE CONSTANT traži nalazišta špilja na otoku Zapadna Papua gdje su japanske snage nekoć prokopavale podzemne mreže tijekom Drugog svjetskog rata.

Glavni otok arhipelaga Biak leži u zaljevu Cenderawasih, blizu sjeverne obale indonezijske pokrajine Zapadna Papua. Dok je 90% kopnene Papue kršćansko, 50% Biaka je muslimansko, iako je izvorno bio animistički, jer je kultura Biaka Numfor melanezijska.

Otok je prvi put uočio portugalski moreplovac Jorge de Meneses 1526. godine, a španjolski moreplovac Álvaro de Saavedra proplovio je dvije godine kasnije.

Tijekom Drugog svjetskog rata, Biak je bio uporište Carske japanske vojske. Pred kraj rata, 11,000 95 vojnika IJN-a skrivalo se u njegovim džunglastim špiljama s puno streljiva i devet lakih tenkova tipa XNUMX HaGo, čekajući američke snage generala McArthura.

Gua Jepang (Japanska špilja), 5 km od grada Biaka, bila je dio sustava koji se protezao 3 km prema plaži Parai i pružao utočište za 3,000 japanskih vojnika. Međutim, nakon što je američki zrakoplov oboren raketom ispaljenom odande, Amerikanci su počeli bombardirati mjesto, masakrirajući one unutra.

Do kraja bitke kod Biaka, koja je trajala od američkog iskrcavanja 27. svibnja do 17. kolovoza 1944., SAD su pretrpjele 3,000 žrtava i 474 mrtvih, dok su japanske snage imale 6,100 mrtvih i 450 zarobljenih. Njihov zapovjednik, pukovnik Kizume Naoyuki, počinio je hara kiri.

Japanski zaljev

Nakon dvodnevnog putovanja iz Francuske preko Jakarte, moj avion slijeće u Biak u 5.30:XNUMX ujutro. Imam jet lag i trebat će mi dva dana da se oporavim.

Krećem prema Gua Jepangu (Japanskom zaljevu) na stražnjem sjedalu motocikla koji pripada Jakeu, Hotel Asana Biakrecepcionarka. Prekrivena zelenom mahovinom, cementirana staza vodi do stubišta koje cik-cak nestaje pod zemljom.

Vrtača u Gua Jepangu

Lučni ulaz u špilju

Prilično vlažan, ulaz s lučnim prolazom nalikuje ulazu u katedralu, s vodom koja kaplje sa stropa. Ogromna prostorija otkriva izlaz s desne strane i još jedan gigantski s lijeve. Razbijene boce leže posvuda.

Otkrivam zlatnosmeđu kost ugrađenu u pod špilje. Impresivna zavjesa od vinove loze i korijenja spušta se niz zid s lijeve strane, koji se otvara u veliku vrtaču. Mjesto je atmosferično.

Vitka stabla pandanusa s krošnjama dugih bodljikavih listova stoje uspravno usred vrtače, dodajući dašak Jurskog parka ovom jezivom okruženju. Stare zahrđale japanske bačve mogu se pronaći u podnožju visećih lijana.

Staza se kružno uvija u unutrašnjosti, polako se penjući do uzvisine s koje se pruža pogled na središte rupe. Odjednom, Jake pokazuje bakrenosmeđu zmiju, dugu oko 1 m, koja nepomično miruje ravno ispred mene.Mangabasio!„, upozorava, praveći korak unatrag. „Otrovno!“

Otrovna zmija Wekanampo

Snimio sam nekoliko snimaka prije nego što se zmija nevjerojatnom spretnošću popela uz liticu. Muzej na otvorenom izložio je mitraljeze, minobacače, granate, bombe, rakete, kolekciju japanskih čutura, kaciga, boca, pa čak i stare terence i propeler.

Japanski minobacači i rakete iz Drugog svjetskog rata

Tržni je dan u Bosniku, mjestu američkog amfibijskog iskrcavanja 27. svibnja. Na štandovima se prodaje tipična papuanska hrana poput areke, manioke, slatkog krumpira i kolača od saga, kao i dimljenih... hobotnica i perle dimljenih školjki, svježe ribe, listova papaje, graha i banana.

Svi cijeli dan žvaču areku i pozdravljaju me živopisnim osmijehom crvenih usta dok šećem, stranac u stranoj zemlji: „Zdravo, gospodine!“ Bosnek je polazna točka za javne brodove do obližnjih otoka Padaido, poznatih po atraktivnim mjestima za ronjenje.

Kanui s outrigerima u Bosniku

Prekriven džunglom, 40 metara visok vapnenački greben proteže se poput kralježnice duž južne obale, sve do Tanjung Bararija, istočnog rta Biaka. To je stari rubni greben koji se razvio u krško okruženje, sa špiljama i podzemnim rijekama. Planiram ga istražiti tijekom sljedećih nekoliko dana.

Špilja Opiaref

Još uvijek umoran od promjene vremenske zone, ustajem u 3 ujutro. Ronilački majstor Yulius kasnije navrati na svom motoru, mršteći se pri pogledu na moju hrpu... torbeKrećemo prema selu Opiaref, iza Bosneka. Čuo sam za veliku špilju s bazenima vode, igralištem za školarce i očekujem ronjenje u špiljama, iako Julius nije ronilac u špiljama.

Divemaster Yulius donosi boce i opremu

Da budemo politički korektni, posjećujemo 'velikog čovjeka', koji nema nikakvih prigovora na moj posjet. Želi znati hoću li išta otkriti.

Iza osnovne škole, staza vodi do divovskog otvora u vapnenačkoj litici, dovoljno velikog za tunel podzemne željeznice. Gua Serumi (špilja Opiaref) izgleda poput podzemne rijeke. Iza gomile kamenja na ulazu, vodeni bazeni su zapanjujuće čisti. Ovo je rezervoar slatke vode u selu.

Ulazak u špilju Opiaref radi ronjenja

Navukavši opremu na sklisku stijenu prekrivenu šišmišjim izmetom, uskočim.

Prva lokva je duboka 2-3 m, ali pronalazim prolaz desno ispod stijene koji se strmoglavljuje u uski tunel. U susret mi dolaze neke ribe - škriljevosive su boje s dvostrukim leđnim mišićem. peraje, neprozirne kobaltnoplave oči i izbočena donja čeljust. Velike, znatiželjne kozice s dugim plavim kliještama privlači snop svjetlosti.

Glavni tunel u špilji Opiaref

Slatkovodni član porodice Eleotridae pliva preko muljevitog dna u Opiarefu

Majmunska riječna kozica (Macrobrachium lar)

Probijam se do drugog bazena. Visok lako 10 m, glavni tunel završava kamenim zidom, oko 60 m od ulaza. Penjući se preko stijena u sredini špilje, primjećujem da se dubina povećava s druge strane. S desne strane otvara se još jedan prolaz, uži i vijugav.

S kamenim zidom još uvijek ispred, primjećujem oštar kontrast između bijelog vapnenca i neke upadljivo tamnosmeđe sedimentne stijene. S moje lijeve strane otvara se okomiti ovalni uski hodnik koji vodi do bočne komore, duguljaste i paralelne s glavnim tunelom.

Hodnik koji vodi do bočne komore

Dno je prekriveno vrlo hlapljivim, finim muljem koji... peraje-udarac može poremetiti u trenutku. Izvrsna vidljivost je plus. Gua Serumi je mala i ima maksimalnu dubinu od nešto manje od 9 m.

Ronilac Chris izlazi iz uskog tunela u drugi bazen kod Opiarefa

Yulius me upoznaje sa Salmonom, bradatim, veselim papuanskim farmerom. Također ronilac, zna za slatkovodno jezero u blizini plaže Samares na sjevernoj obali: „Idemo!“

Cesta neko vrijeme vijuga, a zatim postaje zemljani put izdubljen jarcima koje su izdubile kiše. To je planinsko područje guste džungle s velikim drvećem.

Ostavljajući auto iza sebe, nastavljamo pješice uzbrdo, a zatim strmo nizbrdo sljedećih 45 minuta. Strašan zvuk motornih pila potvrđuje da se u tom području sječa drva i utišava radosne krike kakadua s grbom sumpora, papiga Eclectus i crnoglavih lorija.

Pantai Samares je pusta pacifička plaža. Staza se penje u džunglu između velikih stabala s potpornim korijenjem i nipa palmi. Jezero Opsnundi (Skakajući čovjek) pojavljuje se na čistini, čarobni, tirkizni bazen vode. Veliki trupci su pali u njega, ali voda je bistra poput džina i to je vizualna čarolija.

Opsnundi, tirkizno jezero na popodnevnom suncu

Moji osjećaji govore o rupi u sredini, ali neću znati sa sigurnošću dok ne zaronim ispod površine.

Špilja Air Biru

Ulaz u špilju Air Biru, Anggraidi

U selu Anggraidi provjeravamo špilju Air Biru. Veliki otvor izgleda poput gigantskih usta s očnjacima - ispupčenim, zaobljenim stalaktitima. To je bazen s čistom vodom. Velika riba me provjerava tijekom mog 15-minutnog ronjenja, ali ne uspijevam pronaći nikakve tragove.

Gledani izpod vode, veliki stalaktiti potiču kreativnost fotografijaNalazim tamnosivu ribu sa žutim rubom peraje u kutu – ista je vrsta kao u Opiarefu, iako je ova duga 25 cm. Jegulja izlazi iz tame na svjetlo, samo da bi u trenu nestala.

Jezera Snermus i Snermas

Asfaltna cesta povezuje Biak City s Koremom na sjevernoj obali. Tri slatkovodna jezera stvaraju iluziju vrtača, ali njihova jabukastozelena boja oduzima svaku nadu.

Jezera Snermus i Snermas pružaju pristojne bazene za lokalnu djecu s njihovim plutajućim splavima i balvanima, ali pod vodom je vidljivost jedva 50 cm, a maksimalna dubina do mulja je 12 m. Razočaravajuće.

Smještena u zaljevu u obliku slova U, plaža Korem bila je mjesto razorne katastrofe cunami 1996. godine. Tanjung Saruri, na sjevernoj obali, je rt s uzdignutim koraljnim terasama. To je vrlo fotogenična polica, s bazenima vode za vrijeme oseke.

Uzdignute koraljne terase u Tanjung Saruriju

Dalje na zapad je selo Warsa, a iza njega most koji vodi na otok Supiori, koji je planinskiji od Biaka. Tamo se cesta dijeli na sjever i jug, vodeći sve do Korida.

Oko 45 minuta južno od mosta nalazi se zanimljiva špilja Mankruro, koju su koristili i japanski vojnici.

Špilja Mankruro, otok Supiori

Jezero Opsnundi

S naletom hrabrosti vraćam se u Opsnundi sa svom svojom opremom. Salmon se dobrovoljno javlja da nosi tenk: „Nema problema, Papuanci su jaki ljudi!“. Imam dovoljno za nositi sa sobom. ruksak, zupčanik u mreži torba a kamera na dohvat ruke.

Losos prije ronjenja u jezeru Opsnundi

Podvodni zapisi u Opsnundiju

Ribe u Opsnundiju

Eleotris ili bodljikavi spavač sa zelenim očima

Unatoč nedostatku sunca, ronjenje se pokazalo kao uzbudljivo iskustvo. U plavoj vodi divim se hrpi trupaca prekrivenih mahovinom i visećim algama te ribama koje nikada prije nisu vidjele ronioca.

S maksimalnom dubinom od 13 m, pronalazim i malu vapnenačku špilju, ali dok završim ronjenje od 52 minute, drhtim.

Simpsonova špilja

Zanimljivo mjesto nalazi se u selu Ruar, gdje potok teče iz špilje u litici. Provirim unutra i, nakon što sam napredovao 10 metara u podzemnom tunelu, otkrivam da voda izvire u duboku okomitu jamu okruženu oštrim vapnencem.

Zaronio sam sa svojom svjetiljkom i jakim užetom pričvršćenim za stijenu iznad rupe. Na dubini od 3.5 m hodnik je ravan, ali suočavam se sa slijepom ulicom, bez mjesta kroz koje se mogu provući.

Simpson, 'veliki čovjek', misli da ću biti zainteresiran vidjeti neke japanske špilje u džungli iza sela Ruar. Sumnjičavo gleda moje japanke, ali umirujuće kaže: „Udaljeno je samo 200 metara!“

Ispada da je to strma uzbrdica, skliska kroz džunglu i sat vremena tamo i natrag. Dolazimo do zjapeće čeljusti špilje, u podnožju strme skupine kamenja, ali nema načina da se unutra uđe u japankama.

Sljedeće nedjelje ujutro, odjeven u bijelu košulju i crnu kravatu, Simpsoni su spremni za crkvu. „Vratit ću se za sat vremena“, kaže. Čvrsto spavam na stolici na njegovom balkonu kad se vraća - pet i pol sati kasnije.

Natrag na licu mjesta. Simpson brzo siječe nekoliko vitkih, ravnih stabala i pretvara ih u ljestve koje će nam omogućiti da se probijemo kroz ulaz u špilju.

Simpson ulazi u špilju u džungli Ruar koristeći brzo izgrađene ljestve

Veličanstveni stalaktiti i stalagmiti u Simpsonovoj špilji

Špilja je ogromna, sa skrivenim komorama, stalaktitima, šalovima (formacijama kalcitnih kristala), ogromnim stupovima i tankim stupovima.

Pod je prekriven razbijenim bocama, zahrđalim limenkama i četvrtastim kutijama za kekse. Jedva mogu zamisliti strašne uvjete u kojima su ti japanski vojnici živjeli u mraku, poput štakora. Mora da je bilo jadno i psihički depresivno.

Masivni stupovi

Neki ostaci plina maskaOkrugle naočale leže na tlu ispred ulaza. Mjesto nazivam Simpsonova špilja.

Lima Kamar

Skriven nizbrdo s lijeve strane ceste leži skromni japanski spomenik sa starim drvenim stupom uklesanim Kanji natpisima. U blizini se nalazi Lima Kamar, podzemna špilja s pet komora. „Tijekom rata to je bila japanska bolnica“, objašnjava Simpson.

Japanski ostaci u pećini Lima Kamar, Ruar

To je skup malih komora povezanih uskim prolazima, s bočicama s lijekovima i praznim bocama razbacanim po kutu. Ova štakorska rupa daje jezivu dimenziju užasima prošle prošlosti.

Otok Owi

Jedne večeri susrećem Bupatija, Yusufa Melianusa Maryena, koji je bio politički vođa Biak Regencyja više od 10 godina. Topao, ljubazan čovjek, srdačno me pozdravlja s tradicionalnim keramičkim tanjurom na kojem je prikazana rajska ptica Cenderawasih.

Objasnio sam prirodu svog posla, a Bupati mi je ponudio da me svojim brodom odveze na otok Owi. Salmon je otkrio postojanje špilja s „plavom vodom“.

Zaron u Biakov skriveni svijet špilja 32

Prijelaz po mirnom moru traje pola sata. Bijela pješčana plaža otoka Owi okružena je njišućim kokosovim palmama; dijete vesla svojim izdubljenim kanuom s pomoćnim čamcem.

Dijete u kanuu s pomoćnim nosačem, otok Owi

Katolička crkva ima natpisnu ploču Rarama beba: „Nema na čemu.“ Ritualno posjećujemo 'velikog čovjeka' Petea Demarasa, bijelog bradatog tipa s crvenim prstenom soka od areke oko brade.

Pete Demaras, 'veliki čovjek' s otoka Owi

Penjemo se na vrh grebena i nova špilja otvara se niz sklisku padinu. „Ovo je Funfundei, što znači 'Osjećaj dobro'... Tijekom rata, američki vojnici su dolazili ovamo po vodu“. Na otoku se nalazila američka zračna luka.

Palim svjetiljku i ušuljam se unutra. Moram biti akrobatski kroz uske prolaze sa stalaktitima iznad glave. Nailazim na bistro jezero i mislim: ovo ću provjeriti! Ubrzo se divim dvjema prekrasnim podvodnim komorama sa stalaktitima, stalagmitima, šalovima i slamkama (cjevastim stalaktitima).

Stalaktiti u glavnoj komori špilje Feelgood

Stalaktiti i stalagmiti na dubini u špilji Feelgood

Fosil ljušture Trochusa

Također sam pronašao nekoliko fosila. Tu je češljasta školjka s pet prstiju, nekoliko školjki i školjki vrste Trochus turban. Maksimalna dubina je 5.5 m, a ronjenje traje samo 20 minuta, što ne dopušta istraživanje daljnjih prolaza. Nastala iznad vode, špilja Feelgood kasnije je poplavljena kišnicom koja se probijala kroz krov.

Prije nego što napusti otok, Salmon smatra da bi me mogle zanimati neke olupine zrakoplova. „Nije daleko!“, obećava. 25-minutna šetnja kroz kokosov nasad u grmlje otoka Owi vodi do zarasle asfaltne ceste – američke zračne luke.

Brišem znoj s čela nadlanicom. „A što je s olupinama?“ pitam, još uvijek žudeći za pravom stvari.

„Avioni? Oh... već su otišli!“