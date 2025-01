Ronjenje u blatu u Pemuteranu

ARNE HODALIC vrlo je iskusan ronilac, ali makro užici ronjenja na životinjice na sjeverozapadnom Baliju u Indoneziji za njega su bili nešto sasvim novo. Sve je u radosti sakupljanja, kaže ovaj novoobraćenik koji je snimio fotografije

Počelo je kao većina loših ideja: uz kavu i neobavezni razgovor. Nakon godina istraživanja koraljnih grebena diljem svijeta, mislio sam da sam sve vidio.

“Ne radi se o blistavim bojama ili prostranim grebenima; zapravo je prilično uznemirujuće”, govorili su moji novi poznanici. Bio sam zaintrigiran.

Pemuteran na sjeverozapadu Balija

Premotavanje unaprijed mjesec dana, i bio sam na putu za sjeverozapadni Bali, s pretrpanim kovčegom opreme za fotoaparat, spreman vidjeti oko čega je tolika strka.

Na prvi pogled, čini se da ronjenje u blatu skida glamur tradicionalnih mjesta za ronjenje i zamjenjuje ga pozornicom za neobične. Zamislite morsko dno od tamnog vulkanskog pijeska, blatnog mulja i, da, povremene zahrđale limenke ili dvije. Nije baš nešto poput razglednica. Ipak, ova skromna pozadina dom je nekih od najfascinantnijih stvorenja oceana.

Iz daljine: prvo morate odabrati mjesto koje obećava

Izraz "ronjenje u blato" skovao je 1980-ih ronilac Bob Halstead, a jugoistočna Azija je od tada postala njegovo središte. Za fotografe je to poput istraživanja tržišta antikviteta – svaki zaron obećava rijetka, neobična otkrića.

Ovi degradirani okoliši olakšavaju uočavanje bića koja ili ne žive na koraljnim grebenima ili ih je tamo mnogo teže pronaći. Bez prostranih koraljnih struktura kao zaklona, ​​vidljiviji su, a njihov svakodnevni život postaje lakše promatrati i fotografirati.

Bačeno vozilo vrijedi istražiti da se vidi što živi na njemu

Iako se ronjenje u blato možda neće svidjeti svima na prvi pogled, ono ima vjerne sljedbenike među roniocima i podvodnim fotografima koji traže odmor od uobičajenih sumnjivaca. Ovo je prilika da uronite u svijet koji je potpuno drugačiji – i ispunjen doista posebnim stvorenjima.

Kako se bližio trenutak mog prvog ronjenja u blato, ronjenje u nečemu što je zvučalo kao nečije zaboravljeno dvorište počelo se činiti kao užasna ideja. Kad sam se prvi put spustio na mutno dno, nisam bio impresioniran. Morsko je dno izgledalo neplodno - samo mulj, pijesak i plastična čaša tu i tamo.

Ovo nije baš širokokutno područje – morate se približiti

Ali onda, dok sam lebdio i čekao, prizor se počeo mijenjati. Sićušni pokret ovdje, bljesak boje tamo, i odjednom je 'smetlište' oživjelo.

Uz pomoć mog vodiča Rafija, koji je, čini se, imao šesto čulo za uočavanje nevidljivog, bilo je to: riba žaba smrznuta poput mrzovoljnog susjeda koja se stapa s pozadinom, riba lula koja oponaša lebdeći list, hobotnica nestajući u mulju neobičnom lakoćom.

Frogfish

Ovo je njihova domena, a biti gost u njoj istovremeno je ponizno i ​​uzbudljivo. Nije upadljivo, ali je uzbudljivo na svoj način.

A budući da se ronjenje u blatu obično izvodi u plitkim, toplim vodama, ne trčite se s ograničenjima dekompresije ili potrošnjom zraka. Ova ronjenja imaju slobodu koja vam omogućuje da se potpuno usredotočite na promatranje i fotografiranje.

Strpljenje je vaša najveća vrijednost. Što se duže zadržavate, to više oživljava morsko dno. Gologrančice pužu poput sićušnih dragulja u boji. Rakovi i škampi marljivo bježe, grade domove i traže hranu.

A tu su i glavni glumci: crvi bobiti, sa svojim vanzemaljskim čeljustima, i hobotnice s plavim prstenima, čija ljepota skriva smrtonosnu tajnu.

Reticulated goniobranchus nudibranch

Porculanski rak

Kozice s koraljnim trakama

Sezonski posjetitelji pridonose uzbuđenju. Zmajevi morski moljci lebde pijeskom poput bića iz folklora. Mimične hobotnice izvode predstave, pretvarajući se u druge životinje uz gotovo komičan trenutak. I leteći gunardi sa svojim krilo-Sviđa peraje kliziti elegantno kao da vas izaziva da ne gledate. Ovo nisu samo foto- mogućnosti; to su priče koje nosite sa sobom dugo nakon ronjenja.

Anemona riba klaun

Rak dekorater koji je stvarno otišao u grad

Longhorn cowfish

To je vrsta ronjenja koja vas mijenja. Prebacuje vašu pozornost na maleno, suptilno i čudno. To je vježba strpljenja, gdje nagrade dolaze onima koji odvoje vrijeme da pažljivo pogledaju. Vraćate se pitajući se koliko ste puta previdjeli nešto posebno jer nije bilo glasno ili očito.

Ovdje dolje najveći dojam ostavljaju tihe stvari – ako ste voljni obratiti pažnju i možda malo zaškiljiti.

5 NAJBOLJIH MJESTA ZA RONJENJE NA SJEVERNOM BALIJU

1. UVALA MUCK

Tko ne voli dobro ronjenje? Muck Bay nudi drugačiji prizor od uobičajenih koraljnih grebena, ali neka vas to ne zavara. Vrvi životom – i to kakav je to uistinu vanzemaljski život!

DUBINA: 2-12m

OBIČNI STANOVNICI: golobranci, leteći kljunaši, škampi, rakovi, jegulje, morski konjici, sipe

POSEBNI GOSTI: Ribe žabe, mimičarske hobotnice, kitnjaste ribe lule duhovi

Ukrašena duhovna riba lula

2. TAJNI ZALJEV

Istraživanje Secret Baya u Gilimanuku je jedinstveno iskustvo. Plitka uvala nudi ronjenje u blatu u svom najboljem izdanju, živopisan kontrast Menjagan ili Pemuteran grebenima. Vrlo popularno mjesto za ronjenje u sumrak za podvodne fotografe i ljubitelje makro snimanja, poznato po malim izvanzemaljskim stvorenjima i crvu bobitu.

DUBINA: 2-12m

OBIČNI STANOVNICI: Zmije jegulje, maslinaste morske zmije, žablje ribe, golonošci, škampi, vražje ribe, duhovite morske zmije

POSEBNI GOSTI: Crvi bobiti, morske zmije u trakama, zmajevi, mimičari hobotnica, leteći gunardi

Halgerda batangas golobranac

3. PURI JATI

Još jedno izvrsno mjesto za ronjenje s bogatom raznolikošću morskih stvorenja i različitih vrsta hobotnica, odličan za makro snimke. Dno se sastoji od crnog vulkanskog pijeska, što ga čini savršenom pozadinom za krupne planove visokog kontrasta. Budući da je ovo plitko mjesto za ronjenje, obično ga iskoristimo najbolje i ronimo duže.

DUBINA: 2-18m

OBIČNI STANOVNICI: hobotnice mimici, račići harlekini, jegulje zmije, ambonske škarpine, zmajevi, zvjezdari

POSEBNI GOSTI: Dlakave žabe, plavoprstenaste hobotnice, kokosove hobotnice, ovce Shaun golobranci

Grebenska gušterica

4. MATAHARI

Matahari je novootkriveno makro mjesto za ronjenje u zaljevu Pemuteran. Ono što ga izdvaja je to što je to jedino mjesto za ronjenje nedaleko od obale Pemuterana koje ugošćuje prekrasne mimike hobotnica. Ako ste posebno sretni, mogli biste čak i ugledati dugong ili dva!

DUBINA: 4-20m

OBIČNI STANOVNICI: Mimične hobotnice, vrtne jegulje, ružičasti račići

POSEBNI GOSTI: Dugonje, plavopjegave raže

Par anemona račića

5. NUDI PLAŽA

Plaža Nudi odlično je mjesto za makro ronjenje. Njegova bijela pješčana padina s raštrkanim mrljama koralja dom je mnoštva golonožaca, uključujući i neka rijetka otkrića koja se pojavljuju pri gotovo svakom ronjenju.

DUBINA: 5-25m

OBIČNI STANOVNICI: golobradi u izobilju!

POSEBNI GOSTI: morski moljci, duhovite ribe lule, plesni škampi, morski konjići, plavo točkaste raže

Krokodil pljosnati

