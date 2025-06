Obavezan roniti na otocima Vitu

PIERRE CONSTANT posjećuje vulkanski otočni lanac u Papui Novoj Gvineji na dugogodišnjem brodu za krstarenje FeBrina radi izuzetno netaknutog ronjenja. Snimio je fotografije.

Alana sam prvi put upoznao prije 35 godina u egzotičnom baru hotela Kavieng u Kaviengu, Nova Irska, i živo smo porazgovarali uz nekoliko pića.

Danas se ukrcavam na brod čiji je on vlasnik i kapetan, FeBrinaIma gotovo 68 godina i, u svojoj šarenoj košulji od marlina, činio se kao da je udvostručio opseg! Sjeća me se kao Francuza koji je osnovao ronilački centar u Manusu na udaljenim Admiralitetskim otocima na krajnjem sjeverozapadu zemlje. To je bilo prije četvrt stoljeća.

FeBrina u Walindiju

Devetodnevno ronilačko krstarenje kreće iz Walindija u zaljevu Kimbe u pokrajini Zapadna Nova Britanija i kreće prema Vituu (aka Witu) otoci u Bismarckovom moru. Putnici su kozmopolitska mješavina četiri Australca, tri Amerikanca, bivšeg nizozemskog marinca i mene.

Posada iz PNG-a uključuje Francisa, inženjera; glavnu kuharicu i instruktoricu ronjenja Josie s njezina tri pomoćnika, vodičima ronjenja Lucasom, Michaelom i Freddyjem; te mornara Vincenta, koji cijeli dan pedantno pere palubu crijevom!

Izgrađen u Australiji 1973. godine, FeBrina Dug je 25 m i ima sedam kabina koje mogu primiti do 10 putnika. Australski skiper Alan Raabe kupio ga je 1990. godine.

Kapetan Alan Raabe

Ronilačka stanica

Salon na palubi

Planirano je sedam dana ronjenja s 4-5 zarona dnevno - tri zarona ujutro, jedan popodne i jedan noćni zaron. Putnici stižu iz Port Moresbyja zrakoplovom Air Niugini, čiji se raspored letova u posljednjih nekoliko mjeseci mijenjao najmanje tri puta.

Prvu noć provodim usidren na doku u Walindiju. Motor se pali u 5 ujutro, a ja skačem iz kreveta za prvi zaron u 6.30:XNUMX. Nitrox je dostupan kao paket za sve zarone.

Vulkanski otoci Vitu, nekada poznati kao Francuski otoci, prostiru se na 96 četvornih kilometara i nalaze se sjeverozapadno od zaljeva Kimbe. Četiri velika otoka su Garove (Veliki Vitu), Unea, Mundua (Ningau) i Nareoa (Naragé).

Potonji otok je ostatak erupcije koja se dogodila oko 1892. godine i stvorila val tsunamija visok 100 metara koji je uništio sve osim dvoje ljudi koji su živjeli na obližnjem Ningauu.

Od svih otoka PNG-a, Nova Britanija je vulkanski najaktivnija. S duljinom od 520 km i širinom od 146 km, najveći je otok u Bismarckovom arhipelagu. Njegovi lanci od 27 vulkana protežu se cijelom dužinom, ali uglavnom duž sjeverne obale (oko Rabaula) na istoku i duž poluotoka Willaumez (oko Kimbea) na zapadu.

Autohtoni narod Nove Britanije spadaju u dvije glavne skupine: Papuanci, koji su tamo već desecima tisuća godina, i Austronežani, koji su stigli prije 3,000 godina. Na otoku se govori najmanje 50 različitih jezika.

Greben Inglis

Inženjer Francis

Prvo ronjenje je na podvodnoj planini u zaljevu Kimbe. Vidljivost je odlična, a riblji svijet u redu, ali izbjeljivanje koralja je vrlo očito pri visokoj temperaturi vode od preko 31°C. Vrh grebena na 11 m spušta se na 28 m i više.

Izbijeljena anemona, Inglis Shoal

Vidimo malu bjelovrhu psinu, jata elegantnih riba jednoroga (Naso hexacanthus), Vlaming jednorozi (Naso vlamingii), kirurška riba, koraljna kirnja i crni škarpina (Macolor crni), s velikim narančastim spužvama u obliku uha koje krajoliku dodaju dašak živahne boje. Bijele anemone s ružičastom anemonicom tvorom (Amfiprion perideraion) su prekrasne.

Joellein greben, nazvan po Alanovoj kćeri, još je jedna podvodna planina s čistom vodom i bez ikakve struje.

Vlaming riba jednorog, Joellein greben

Malo jato bigeoke jack (Caranx sexfasciatus) lebde na vrhu grebena. Barramundi kirnja (Cromileptes altivelis), žutomaskasta riba kirurg (Acanthurius dussumeri), neke ribe Teira (Platax teira), oblak piramidalnih riba leptira (Hemitaurichthys polylepis) i nekoliko velikih visokoperajnih koraljnih kirnji (Plectropomus oligacanthus) su danas najvažniji događaji.

Velika narančasta spužva i ronilac, greben Anne Sophie

Dugini trkači na grebenu Anne Sophie

Nakon trećeg zarona na Anne-Sophieinom grebenu, sredinom poslijepodneva krećemo prema otocima Vitu. Očekuje se da će prelazak otvorenim morem trajati sedam sati.

Savršeni konus vulkana Mt Wangore uzdiže se na 1,155 m s desne strane, obasjan toplim suncem. Čim prođemo rt Hollmann, sjeverni vrh poluotoka Willaumez, more postaje uzburkano. Večera je uznemirena, a neki gosti brzo nestaju u svojim kabinama.

Planina Wangore visoka 1.155 metara

FeBrina Baca sidro u zaštićenom zaljevu južno od otoka Garove i svi napokon uživaju u dobrom snu. Garove, ili Veliki Vitu, najveći je od otoka Vitu i značajan po svojoj unutarnjoj kalderi. Ona je probijena na južnoj strani, što omogućuje morskoj vodi da poplavi krater koji je vjerojatno širok 3 km.

Nakon što su ih prije Prvog svjetskog rata okupirali Nijemci, Vituove otoke preuzela je trgovačka grupa Burns Philp za plantaže. Tijekom Drugog svjetskog rata okupirali su ih Japanci. Godine 1. unutar Vituove velike kaldere osnovana je katolička misija.

Idem na ronjenje

Rano ujutro, nebo je oblačno i pada kiša. Naša prva dva zarona su na grebenu Vitu, uz zapadnu obalu Garovea. Zaron uz prilično tamnu stijenu otkriva malo riba osim jata plavih i žutih strijelaca (Cezio teres) pucajući ravno gore uz zid.

Ranojutarnje ronjenje na iskrcaju, greben Vitu

Koralimorfijanac, greben Vitu

Jato plavih i žutih strijelaca, greben Vitu

Nailazim na nekoliko narančastih-peraje anemona s bijelim repovima (Amphiprion chrysopterus). Plivanje oko rta oživljava jatom ponoćnih škampa (Macolor macularis), plavoperajna jack, crveni snapper, neki divovski jack (Caranx ignobilis) i oblak piramidalnih riba leptira (Hemitaurichthys polylepis).

Sunce napokon izlazi dok se brod kreće prema istoku u luku Vitu radi sidrišta. Planirano je popodnevno ronjenje na crnom vulkanskom pijesku.

Zaljev Wirey

Ronjenje u blatu, zaljev Wirey

Ronjenje u blatu mi omogućuje da vidim carskog škampa (Car Periklimen) na radu na morskom krastavcu (Holothuria scabra). Iz rupe viri znatiželjna plava jegulja (Rhinomuraena quaesita) izgleda samozadovoljno oko makro namjera ovog fotografa.

Carski škampi na morskom krastavcu sandfish, Wirey Bay

Plava jegulja, Wirey Bay

Anemonefish Spinecheck, Wirey Bay

Prekrasne koralje u vazi (Turbinaria peltata) ugošćuju kolekciju mladih plavolinjskih škarpina (Lutjanus Kašmira). Vertikalne spužve u obliku bačve su impresivne i koralimorfari privući moju pozornost. Agresivno tražeći hranu u pijesku, velika raža podiže oblak sivog mulja i, dok se približavam, okreće se u frenetični bijeg.

Ronilac napušta vodu, luka Vitu

Obala zaljeva Wirey

Noćno ronjenje u zaljevu Wirey nije nešto posebno, ali nalazim puno rakova pustinjaka, sramežljivu plavopjegavu ražu i dugorogu stočarku (Lactoria cornuta) privučena svjetlom moje baterijske lampe za makro snimku. Školjka vomer (Strombus vomer) klizi po blatu ispod broda, komično me odmjeravajući svojim pokretnim očima.

Mlada pjegava riba koza viđena na noćnom ronjenju u zaljevu Wirey

Dugoroga krava, zaljev Wirey

Vomerova školjka, zaljev Wirey

Otok Ningau dio je otočja Mundua na sjeverozapadu. Alan planira roniti kod Goruovih lukova, izoliranog grebena na moru, ali otočani otvoreno traže naknadu od milijun dolara. kino (261,000 funti) za korištenje stranice! Ludilo.

Na kraju nas Josie obavještava da ćemo roniti kod Dicky's Knoba zapadno od grebena Vitu. Ribe su tamo brojne: jato oceanskih riba okidača (Canthidermis maculata), jata strijelaca, plavoperajna i divovska jack, crna jack (Caranx lugubris) povremeno i pasji zub (Gymnosarda jednobojna).

Plavi i žuti fuziliri kod Dicky's Knoba

Divovska utičnica

Plavorepna jack

Oko podmorske planine iznenađuje me jato duginih trkačica. Gorgonije i crveni bičasti koralj izgledaju dobro, a kupola je prekrivena anemonama, s nekim sferičnim šiljastim spužvama (Oceanapia sp).

Rano ujutro, Ningau Reef je ronjenje uz zid u kanalu gdje jaka struja dolazi sa sjevera. Odjednom na 28 m dubine nailazim na četiri izvrsna jedrenjaka (Symphorichthys spilurus), jedna od mojih omiljenih vrsta.

Jedrenjak, greben Ningau

Dok se okrećem prema struji, sivi grebenski morski pas se iznenada približava prema meni. Uspijevam ga dobro kadrirati, što je sreća jer će to biti moj jedini susret sa morskim psom na krstarenju.

Sivi grebenski morski pas na 25 m, greben Ningau

FeBrina Dok ručamo, ulazi u 200 metara duboki kanal kaldere Garove i baca sidro iza malog otoka Peel. Vegetacija je bujna i zelena, s pandanusima i kokosovim palmama.

Formiranje oblaka pored otoka Garove

Spinner dupini pri izlasku sunca, otok Garove

Katolička crkva sjaji bijelo pod podnevnim suncem na poluotoku koji strši prema zapadu. Neke mlade djevojke i djeca dolaze trgovati voćem i povrćem u svojim kanuima s pomoćnim nosačima, noseći i ružičasto cvijeće frangipanija kao darove.

Djeca dolaze trgovati voćem i povrćem u svom kanuu, Garove Is.

Kanu odozdo

Otok Peel

Popodnevno ronjenje u blatu, na vulkanskom muljevitom dnu, prosječne je dubine 15 m i sadrži stare panjeve drveća koji su pali preko obale i mnoštvo bačvastih spužvi, bilo okruglog oblika ili visokih i vretenastih.

Otok Peel, unutar kratera otoka Garove

Panjevi drveća u plavetnilu, otok Peel

Tryon's risbecia nudibranchs, otok Peel

Nailazimo na nekoliko Tryonovih risbecia nudibranchova (Risbecia tryoni), krem ​​boje s tamnoplavim mrljama i bijelom aurom i plavim pojasom. Postoje i Phyllidia coelestis i pustuloza, crna s bijelim prištićima i grozdovima koraljnih tratinčica (Alveopora gigas) formirajući uočljive humke blizu obale.

Cik-cak kamenice i koralj Porites, otok Peel

Tratinčica koralj

Žute spužve u krateru

Zavjese od žuto-narančastih spužvi stoje uspravno ispod male litice, dobro mjesto za ambijentalne snimke dok se sunčeve zrake probijaju kroz njih.

Duguljasta spužva u obliku bačve

Prilikom sljedećeg zarona otkrivam zahrđalu olupinu starog ribarskog broda, zaobljenu humku nalik mozgu Euphyllia parancora koralj i rijedak bijeli morski krastavac s malim bodljama i crnim mrljama kružeći u bijelom aureoli kakav nikad prije nisam vidio.

Olupina ribarskog broda

Cvjetni koraljni humak, otok Peel

Istočna strana otoka Garove ima ono što smatram najboljim grebenima na otocima Vitu i vjerojatno su Alanova najbolje čuvana tajna. Poslije me lukavo pogleda i pita: „Kako si se osjećao nakon tog ronjenja?“

Plitka Lama

Iza rta Watuwabuna, a od istoimenog sidrišta, na ovom grebenu gotovo da i nema struje. Odmah nakon izlaska sunca istražujemo zid uz pomoć svjetiljki.

Imam problema s podvodnim fotoaparatom. Zum objektiv, pa čak i zatvarač, zamrzavaju se bez upozorenja i zbunjen sam kako riješiti problem. U kabini se čini da fotoaparat radi, ali onda se to opet dogodi.

Razmišljam o prskanju WD40 u prozorčić kućišta i, magično, izdanje je riješeno. Nastavljam snimanje bez incidenata pri sljedećem ronjenju – s jatom Teira šišmiša (Platax teira), elegantni jednorozi, dugini trkači, jato crnih škarpina, oblaki oceanskih okidača, velikooka jack, lopatasti škarpin (Lutjanus gibbus) i visokoperajna koraljna kirnja.

Teira šišmiš u plićaku Lama

Koraljna kirnja

Velikooki jack

Postoji čak i veliko jato crnoperajnih barakuda (Sphyraena qenie) vrtloži se u plavetnilu – to je raj za fotografe.

Crnorepna barakuda, jato lama

Crni snapper

Žutoperajni car

Puhač karte

Barneyjev greben

Koralj Dendronephthya, Barneyjev greben

Sljedeće jutro je identičan scenarij, s nekoliko zarona na ovom kvadratnom grebenu sjevernije od Lama Shoala, sa zidovima sa svih strana, sve do 45 m na pijesku.

Jata bigeye jack, crvendaća (Lutjanus bohar), miješanje crnog i ponoćnog snappera i jato bubnjara dugoperajnih (Kyphosus vaigensis) su vidljivi na rubu pada.

Sneper

Škola bubnjara s dugim perajama

Velika narančasta spužva na zidu Barney's Reefa

Na vrhu grebena, pojas dijagonalnih slatkousnih lisica (Plectorhinchus lineatus) pazi na mene dok se prikradajući približavam. Očaravajući Kuniejev kromodoris (Chromodoris kuniei) i orangutanskog raka (Oncinopus sp.) u mjehurićastom koraljnom dovrši moj foto izvrsno provedeno vrijeme – zaista izvrstan zaron!

Dijagonalne slatke usne

Kuniejev kromodoris

Orangutan rak u mjehurićastom koraljnom otoku, Barneyjev greben

Anemone i spužve, Barneyjev greben

Mimikrobna riba

Tjedan ronjenja bliži se kraju kada se, sredinom poslijepodneva, kapetan Alan odlučuje vratiti u zaljev Kimbe. Posljednje zarone imat ćemo sljedeći dan. U 9 sat. FeBrina baca sidro u zaštićenom zaljevu na sjeveroistočnoj obali poluotoka Willaumez.

Budeći se u 5.15, provjeravam bocu i opremu na ronilačkoj stanici. Vani je mrak i rominja kišica. Jato malih ptica koje nalikuju olujnim burnicama leti oko broda. Veseli Lucas mi kaže da jutros ronimo na olupini japanskog aviona.

Vodič ronjenja Lucas

Japanska nula

Ronioci na olupini japanskog broda Zero

S kraja

Prednji pogled s rekvizitom

Smješten u zaštićenom zaljevu u podnožju planine Wangore, kultni zrakoplov koji su 2000. godine otkrili lokalni ribari leži na nestabilnom sloju smeđeg mulja na dubini od 15-17 m.

Proizveden u kolovozu 1942., japanski lovac Zero bio je dio zračne skupine 204, koja je napustila Rabaul 27. prosinca 1943., dok se američka 1. marinska divizija iskrcavala na rtu Gloucester na jugozapadnom vrhu Nove Britanije.

Zbog tehničkog problema, pilot Tomi Haru Honda sletio je u plitku vodu blizu poluotoka Willaumez. Zero nema nikakve oznake, ali je ostao netaknut.

Sive spužve obavijaju trup poput pokrova. Uspravno stojeći, jedan od propelera nosi uočljive crvene spužve, s tri skupine mjehurićastih koralja u podnožju.

Zeroov propeler s crvenim spužvama i mjehurićastim koraljima

Freddie pokazuje mitraljez s lijeve strane krilo

Upečatljiva bijela anemona s ružičastom anemonicom tvorom smjestila se iza otvorene kabine. Freddie pokazuje mitraljez na vrhu lijeve strane. krilo kao naslikane slatke usne (Diagramma pictum) šuljati se okolo, znatiželjan o dnevnim posjetiteljima.

Zaključak

Deco dan – Pierre u krateru vulkana Mt Garbuna

Ženka papige Eclectus u šumi planine Garbuna

Dva Blythova kljunorožca

Globalno zatopljenje i povišene temperature vode više su utjecali na zatvoreni zaljev Kimbe nego na otoke Vitu, koji su otvoreni prema Bismarckovom moru, a neki tvrdi koralji su znatno pogođeni.

Međutim, to ne vrijedi za sve vrste, a mekani, bičasti i crveni bičasti koralji ostaju spektakularni kao i uvijek. Ako temperature s vremenom padnu i uvjeti se vrate u normalu, koralji će se moći pomladiti – držimo palčeve.

Pierre Constant je autor knjige "Coffee-table book" iz 1998. Manus, Admiralitetski otoci – Izgubljeni svijet Titana (PNG) i pokreće Calao životno iskustvoKontaktirajte ga na calaolife@yahoo.com. Saznajte više o krstarenju FeBrina.

