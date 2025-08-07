Rekordni padovi u pokrovu tvrdog koralja u Velikoj Britaniji

Ronioci još uvijek mogu pronaći mnogo atraktivnih tvrdih koralja na australskom Velikom koraljnom grebenu u usporedbi s mnogim dijelovima svijeta, ali znanstvenici su zabrinuti zbog temeljnih trendova.

Pokrivenost tvrdim koraljima diljem Velikog britanskog rezervata znatno je smanjena u odnosu na visoke razine posljednjih godina i vratila se na gotovo dugoročne prosječne razine – što naglašava koliko je situacija postala nestabilna, prema najnovijem godišnjem izvješću o istraživanju koje je izradio Australski institut za morske znanosti (AIMS).

Velika Britanija je doživjela najveći godišnji pad koraljnog pokrova u dvije od svoje tri regije (sjevernoj, središnjoj i južnoj) od CILJEVI započeo je s praćenjem prije 39 godina.

Djelomično izbjeljivanje i smrtnost kolonije Platygyra u središnjoj regiji (AIMS LTMP)

To je pretežno uzrokovano toplinskim stresom uzrokovanim klimatskim promjenama koji je doveo do smrtnosti koralja zbog masovnog izbjeljivanja 2024. godine, ali i utjecajem ciklona i izbijanja morske zvijezde vrste "trnova kruna".

U sjevernoj regiji koraljni pokrov smanjio se tijekom godine za gotovo 25% do 30%; središnja regija zabilježila je manji pad od 13.9% na 28.6%, a pokrivenost južne regije pala je za 31% na 26.9%.

S visoke baze

„Ovogodišnji rekordni gubici u pokrovu od tvrdih koralja došli su s visoke baze, zahvaljujući rekordno visokim razinama posljednjih godina“, kaže voditelj AIMS-ovog programa dugoročnog praćenja dr. Mike Emslie. „Sada vidimo povećanu volatilnost u razinama pokrova od tvrdih koralja.“

Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

„Ovo je fenomen koji se pojavio u posljednjih 15 godina i ukazuje na ekosustav pod stresom. Vidjeli smo kako koraljni pokrov oscilira između rekordno niskih i rekordno visokih razina u relativno kratkom vremenskom razdoblju, dok su prije takve fluktuacije bile umjerene.“

„Koraljni pokrov sada je blizu dugoročnog prosjeka u svakoj regiji. Iako je Veliki koraljni greben u usporedno boljem stanju od mnogih drugih koraljnih grebena u svijetu nakon globalnog masovnog izbjeljivanja koralja, utjecaji su bili ozbiljni.“

Od 124 istražena koraljna grebena, 77 je zabilježilo 10-30% pokrivenosti tvrdim koraljima, 33 grebena 30-50%, a samo dva su imala više od 75% pokrivenosti. Dva grebena imala su manje od 10% pokrivenosti.

Ronilac angažiran na istraživanju grebena (AIMS LTMP)

Koraljni grebeni kojima dominiraju Acropora vrste bile su među onima koje su najteže pogođene masovnim izbjeljivanjem koralja i dvama ciklonama, kaže Emslie.

„Već smo u prošlosti rekli da ovi koralji najbrže rastu i prvi nestaju jer su osjetljivi na toplinski stres, ciklone i omiljena su hrana morskih zvijezda vrste Trnova kruna, a ovogodišnji rezultati to i ilustriraju.“

Zaraza morskom zvijezdom krunom od trnja još uvijek je na razini izbijanja na nekoliko grebena u južnom Velikoj Britaniji, uključujući otok Tern (AIMS LTMP)

„Ovo je također prvi put da smo vidjeli značajan utjecaj izbjeljivanja u južnoj regiji, što je dovelo do najvećeg godišnjeg pada od početka praćenja.“

Prošlogodišnje masovno izbjeljivanje, dio globalnog događaja koji je započeo na sjevernoj hemisferi 2023. godine, bilo je peto na Velikoj brazdi od 2016. godine i imalo je najveći utjecaj do sada, s visokim do ekstremnim izbjeljivanjem u sve tri regije.

Manje izbjeljivanje zabilježeno je na nekoliko grebena diljem sjevernog Velikog britanskog britanskog područja, kao što je ova kolonija Acropora na grebenu Lagoon (AIMS LTMP)

„Ove su godine grebeni zapadne Australije doživjeli i najgori toplinski stres ikad zabilježen“, komentirala je izvršna direktorica AIMS-a, prof. Selina Stead. „Prvi put smo vidjeli da je jedan događaj izbjeljivanja utjecao na gotovo sve koraljne grebene u Australiji.“

Takvi događaji postaju sve intenzivniji i češći, rekla je, što dokazuju oni iz 2024. i 2025., drugi put u desetljeću da je greben doživio masovno izbjeljivanje u dvije uzastopne godine.

„Ovi rezultati pružaju snažne dokaze da zagrijavanje oceana, uzrokovano klimatskim promjenama, i dalje ima značajan i brz utjecaj na zajednice koraljnih grebena.“

Terenski rad na Velikom koraljnom grebenu (AIMS LTMP)

„Budućnost svjetskih koraljnih grebena ovisi o snažnom smanjenju emisija stakleničkih plinova, upravljanju lokalnim i regionalnim pritiscima te razvoju pristupa koji će pomoći grebenima da se prilagode utjecajima klimatskih promjena i drugih pritisaka i oporave od njih.“

AIMS 2025. Program dugoročnog praćenja kvantificira trendove u stanju koraljnih zajednica GBR-a i najnovije godišnji sažetak izvještava o rezultatima istraživanja grebena od kolovoza 2024. do svibnja 2025. i procjenjuje utjecaj masovnog izbjeljivanja 2024. godine.