Rezervirajte odmah: razmotrite još 6 ronilačkih izleta

'Ultimativni' solo ženski bijeg

Sa svojih 270 soba, Kandima Maldivi jedno je od najvećih otočnih odmarališta na Maldivima, lokacija za "aktivan život" koja nudi širok izbor atrakcija, uključujući ronjenje, ali među tvrdnjama je da je to "ultimativni solo otok" bijeg za žene putnice”.

Odmaralište Kandima na Maldivima

Kada ne ronite, Kandima obećava opuštanje, holističke tretmane u toplicama, jogu, ronjenje, parasailing, jetski, ribolov, očuvanje koralja, tečajeve umjetnosti i krstarenja zalaskom sunca, kao i energičnije razonode kao što su jedrenje na dasci, kajak, tenis i odbojka, a ne spomenuti “10 jedinstvenih mogućnosti objedovanja”.

"Za solo putnike, posebno žene, sigurnost je glavni prioritet", kaže se. Na prednjem dijelu ronilačke opreme gosti će pronaći ne samo ronilački centar Aquaholics, već i predanog službenika za sigurnost ronjenja i dekompresijsku komoru na licu mjesta.​

Istraživanje grebena

Boravak od sedam noćenja u studenom za jednokrevetnu osobu u vili na plaži s pogledom na lagunu i izravnim pristupom plaži košta od 575 američkih dolara (440 funti) po noćenju uz puni pansion, uključujući 100 dolara kredita za odmaralište. Korištenje opreme za vodene sportove jednom dnevno, 20% popusta na la carte restorani, večera u tri slijeda u Flames Grillu i 30-minutno fotoshooting također su uključeni.

Postoje i neke ponude za višestruke urone: 6-11 po cijeni od 60 USD, a 12 ili više 55 USD, iako morate dodati naknadu za najam čamca od 15 USD za jedno i 25 USD za dvoje – sve cijene za Akvaholičare mogu se pronaći ovdje.

Kandima Maldivi također ima last minute rezervacija ponuda s do 40% popusta na boravke prije 23. prosinca ako se rezervacija izvrši prije kraja listopada.

Vozite, ronite i uštedite £400 u Bonaireu

francuski anđeo

Ako volite boravak u poznatom Buddy Dive Resort na Bonaireu ovog studenog, Ronite širom svijeta nudi uštedu od £400 po paru tjedno.

Paket uključuje odredbe za "drive-and-dive" stil ronjenja koji je proslavio Bonaire, uz najam automobila i spremnike koji omogućuju neograničeno ronjenje uz obalu uz i niz zapadnu obalu otoka, s izborom do 60 označenih mjesta za ronjenje. Uključeno je i šest ronjenja brodom.

Cijela je obala proglašena morskim parkom, a tamo je zabilježeno više od 470 vrsta riba, uz kornjače kljunaše, goleme žabe, orlove pjegave i morske konjiće.

Obrubni greben udaljen je samo 10 m od obale, prosječna temperatura vode je oko 29°C, vidljivost često prelazi 30 m, a blizu južnoameričkog kopna, Bonaire je prilično južno od pojasa uragana.

Ronjenje s obale u Bonaireu

Odmaralište, koje nudi neformalan i opušten smještaj u stilu apartmana, također ima svoj kućni greben. Osim ronilačkog centra PADI 5* Buddy na licu mjesta, tu su i bazen, dječji klub Buddy Rangers i izbor restorana.

Cijena posebne ponude od £2,595pp uključuje povratne letove iz Ujedinjenog Kraljevstva, transfere, smještaj od sedam noćenja (dva noćenja), najam automobila, šest ronjenja brodom i doprinos fondu za očuvanje prirode.

Veća vožnja za Mexico Liveaboards

Mexico Liveaboards dobiva novo plovilo, Quino Del Mar, koji će zamijeniti Quino Del Guardian kada bude lansiran sljedećeg srpnja. Operater već prima rezervacije za izlete u Socorro i Cortezovo more.

Čeličnog trupa Quino Del Mar veći je od svog prethodnika na 36 m s širinom od 8 m, a također je veći i od drugog broda u floti, Rocio del Mar, a operater obećava više prostora, stabilnosti i udobnosti na dugim prijelascima Pacifika.

Još se gradi: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Ima 10 dvostrukih en suite kabine, dvije na donjoj i osam na gornjoj razini palube. Glavna paluba ima veliki salon, računalo-postaja, blagovaonica i kuhinja, dok se na ronilačkoj palubi nalazi potpuno opremljen stol za kameru; tu je i sunčalište u hladu. Svugdje je klimatizirano, a roni se s dva 8m Achilles gumenjaka pangas.

Cijena 10-dnevnog putovanja u Socorro kreće se od 4,195 USD (3,200 GBP); osam dana do otoka Midriff u Cortezovom moru od 3,095 USD (2,360 GBP); 13 dana istraživanja Baje Kalifornija od 4,895 dolara (3,730 funti) i osmodnevni južni safari po moru Cortez od 2,500 dolara (1,900 funti).

Ljeto se nastavlja u Španjolskoj

Ronilački brod Les Illes

Nemojte još odustati od ljeta u Europi – do kraja studenog temperatura vode idealna je za istraživanje morskog dna Costa del Montgrí, prirodnog parka otočja Medes, kaže Hotel & Ronjenje Les Illes u L'Estartitu, na španjolskoj obali Sredozemnog mora.

Ronilački centar Les Illes osnovan je 1985. godine i njegovom ronilačkom brodu potrebno je samo 10 minuta da stigne do zaštićenog morskog rezervata, gdje možete roniti na livadama posidonije i vidjeti mnoge impresivne vrste riba, kitnjaka i rakova.

Boravak od osam dana i sedam noćenja na punom pansionu s 12 ronjenja brodom stoji od 774 eura (650 funti), a jeftini letovi dostupni su za Gironu iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Infiniti liveaboard povezao se s tvrtkom Atlantis Philippines

Atlantis Philippines, koji upravlja odmaralištima u Dumagueteu i Puerto Galeri i već dugo upravlja vlastitom daskom za spašavanje, 32 m. Atlantida Azori, sada je sklopio partnerstvo s onim što opisuje kao još jednu "pravu jahtu plave vode", the Infiniti liveaboard.

To kaže nakon godina razmatranja Infiniti pokazao se kao jedan od rijetkih brodova koji je zadovoljio svoje stroge standarde za kvalitetu usluge i vrijednost za goste. "To nije tipično plovilo za spašavanje ili drveno obalno plovilo koje se obično prodaje kao ronilački čamac na Filipinima", oštra je presuda.

Infiniti izgrađen je "od strane ronilaca za ronioce" u Tajlandu 2013. i radi se o 39-metarskom potpuno čeličnom brodu s četiri palube i 11 kabina. Također ima dva 5m RIB-a. Tim se preseljenjem više nego udvostručio kapacitet Atlantisa, izvješćuje operacija, a možda ćete morati brzo ući jer izvješćuje da je već solidno rezerviran i do 2026. godine.

Atlantis također ponovno nudi ronilačkim obiteljima svoje tjedne "Kids Dive Free", gdje odrasli mogu roniti sa svojom djecom mlađom od 18 godina bez dodatne naknade - to jest: jedan plaća, drugi ide besplatno, tako da djeca mogu ostati, jesti i roniti dugo besplatno tijekom ovih posebnih tjedana.

Ide i dalje, sa starijim članovima obitelji u dobi od 18 do 30 godina koji se kvalificiraju za cijene za ronioce ili neronioce upola cijene, a potonji nudi besplatno isprobavanje ronjenja. Obitelji s više od dvoje djece također imaju 50% popusta na ronjenje. Imajte na umu da Atlantis ne pruža usluge čuvanja djece.

Sljedeći tjedni KDF-a u Puerto Galeri su od 21. prosinca do 11. siječnja, au Dumagueteu od 30. studenog do 8. prosinca i od 14. prosinca do 11. siječnja. Sljedeće godine oba će odmarališta imati posebne tjedne od 1. do 12. srpnja i od 23. kolovoza do 6. rujna.

Među divovskim mantama

Manta ekspedicije prima rezervacije za kopneno ronjenje u Ekvadoru sljedeće godine. Južnoamerička država ima najveću zabilježenu oceansku mantu na svijetu (Mobula birostris) populacija i nalazi se na putu migracije grbavih kitova, s 400-2,000 kitova koji dolaze okotiti se i pariti se u vrijeme ekspedicije.

Baza je Isla de la Plata kod Manabija, dio nacionalnog parka Machalilla, a putovanje od devet noći traje od 15. do 24. kolovoza 2025. U to vrijeme oceanske mante posjećuju u tolikom broju da se tijekom jednog dana može zabilježiti 30-40 jedinki dnevno ronjenje. Nisu samo brojevi veliki – velike su i pojedinačne zrake.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Mjesta za ronjenje također sadrže veliku populaciju zelenih kornjača, grebenskih riba, murina, neobično velikih raža i povremeno sunčanica.

Gostima je obećana prilika da iskuse i sudjeluju u vrhunskim istraživanjima očuvanja radi zaštite zraka, radeći zajedno s britanskom dobrotvornom organizacijom Manta Trust i znanstvenici podružnice Projecto Mantas Ecuador. Oni će postavljati oznake, prikupljati uzorke biopsije i fotografirati identifikacijske slike.

Smještaj je u hotelu Victor Hugo i ronjenje uz PADI ronilački centar Exploramar 5*. Cijena od 2,750 američkih dolara (2,100 funti) uključuje noćenje s doručkom (dva dijele), transfere između zračne luke Guayaquil i Puerto Lopez, šest cjelodnevnih privatnih izleta brodom do Isla de la Plata s ručkom, dva vođena ronjenja dnevno, općinsku pristojbu, vođeni obilazak otoka i vođeni obilazak džungle. Maksimalan broj gostiju je osam. Pošaljite Nivu e-poruku na info@mantaexpeditions.com

