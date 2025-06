Ronilački zavjet: Kako ide, milijun dolara kasnije?

„Ovo je zaista priča o ronjenju ovog desetljeća“, s ponosom kaže Chris Goldblatt, osnivač i izvršni direktor Fish Reef Projecta. „Gdje god idem, ljudi pitaju: 'Zašto nisam čuo za ovo?' Pa, trudim se najbolje što mogu!“

„Grebeni su malo udaljeni, malo ih je teško pronaći, ali ako sve više ronilaca počne ovo vidjeti svojim očima, mislim da će se to promijeniti.“

Chris je kod kuće u Santa Barbari prije Zoom snimke divovskih algi i riba garibaldi. Upravo se vratio s putovanja u San Clemente na kalifornijskim Kanalskim otocima kako bi procijenio populaciju morskih ušiju: „Promatrao sam je posljednjih 40 godina i prilično se dobro oporavila tamo“, kaže.

Projekt Riblji greben počinje se činiti zabavnijim! (FRP)

Projekt ribljeg grebena ima naziv koji bi mogao sugerirati još jedan mali pothvat u očuvanju morskog života.

Tada otkrivate razmjere njegove ambicije - uključujući preokretanje drastičnog gubitka nekoć bujnih šuma kelpa u istočnom Pacifiku, te činjenicu da je Chris već uložio ono što smatra milijun dolara vlastitog novca kako bi projekt dosegao svoju trenutnu impresivnu razinu.

Sve se temelji na betonskom magnetu za morski život u obliku kornjače, zvanom Morska špilja, i datoj obvezi u ekstremima.

„2003. godine doživio sam strašnu brodsku nesreću“, objašnjava Chris. „Pet prijatelja i ja smo se udarili cisternom za gorivo i potonuli smo usred kanala.“

„Dok sam vani i iskrvarim do smrti, gazim vodu 20 milja usred noći u boksericama – pa, sklapaš puno dogovora sa svojim stvoriteljem kada si u takvoj situaciji.“

„Moj je bio da ako uspijem preživjeti, ostatak života ću provesti stavljajući više života u ocean nego što sam ga iz njega izvadio – a izvadio sam ga puno. U životu sam naporno lovio ribu i ne sramim se toga, ni kao podvodni ribolovac ni kada sam 90-ih bio pionir pokreta za održivu proizvodnju morskih plodova kao trgovac morskim plodovima.“

Ljetni kamp ronjenja

Chris Goldblatt je odrastao u Malibuu: „Skromna zajednica u to vrijeme, i ako si htio nešto dobro pojesti, morao si to uhvatiti.“

Već s osam godina počeo se baviti ronjenjem na dah, a kad je imao 13 godina, majka ga je poslala u ljetni ronilački kamp na Catalini, što je moglo potvrditi da je netko njegovih godina.

Otprilike u isto vrijeme kupio je svoj prvi brod „i počeo roniti kao luđak na jedinom mjestu kojem sam mogao pristupiti, a to je bio zaljev Santa Monica – sav blato i pijesak isprekidani s nekoliko stijena i nekim umjetnim građevinama.“

„Stvarno mi je urezalo u glavu što se događa ako uspijete poboljšati ovo ograničeno stanište – od pustinje se pretvorite u oazu.“

Morska špilja (FRP)

I to je ono što Chrisov projekt ribljih grebena sada radi. Ima moć transformirati pustoši morskog dna u napredne biogene morske ekosustave sposobne za život algi, koralja, morskih sisavaca, riba, rakova i morskih ptica, smanjujući pritisak ribolova na postojeće prirodne grebene i stvarajući dobrodošle atrakcije za ronioce.

Ovi grebeni čine više od privlačenja morskog života, oni rasti stvarajući toliko da se prelijeva u okolna područja, kaže Chris - baš kao što nam je obećano da se može dogoditi u zaštićenim morskim područjima (MPA) kada se stvarno provode.

Anatomija morske špilje

„Osjećao sam potrebu da stvorim organizaciju koja ne bi stvarala samo umjetne grebene, već nešto što bismo mogli nazvati biogenim grebenom, koji bi obavljao funkciju prirodnog grebena, ali kada bi obrastao, izgledao bi prirodno ljudskom oku“, kaže Chris. Za njega nema rashodovanih brodova ili starih guma.

Prilikom pokretanja projekta 2010. godine, isprva se okrenuo poznatom dizajnu „grebenske kugle“, ali, osim što je preferirao novi pristup „zbog razloga intelektualnog vlasništva“, postalo je očito da su grebenske kugle puno prikladnije za razmnožavanje koralja nego za alge.

Rješenje je bilo razviti Morske špilje. Izrađene su od morskog betona, koristeći mješavinu cementa koja odgovara pH vrijednosti betona morskoj vodi i ne ispušta plin. Smatra se da morski život koji kolonizira jedinice uklanja više ugljika nego što se oslobađa u procesu proizvodnje betona.

Miješanje morske špilje (FRP)

Raspršivanje basa iz nedavno potopljenih morskih špilja (FRP)

Teške 1,280 kg i površine 8 četvornih metara, jedinice su oblikovane tako da ne propadaju u pijesak i neće se pomicati čak ni u uvjetima uraganske jačine, kaže Chris. Njihova ravna područja potiču velike alge da se uhvate, dok šupljine mame ribe za razmnožavanje i druga stvorenja da se usele.

Lociranje svake jedinice za maksimalnu korist postalo je svojevrsna umjetnost, ali Morske špilje se obično postavljaju u rasponu od 6-20 m, gdje je more čisto i nezagađeno.

Nova Morska špilja se ugrađuje (FRP)

Njihov dizajn stvara efekt uzlaznog toka, preusmjeravajući hladniju, hranjivim tvarima bogatu vodu s morskog dna u vodeni stupac. Mogu se prilagoditi specifičnim ciljnim vrstama koje preferiraju određene dubine i okruženja, a njihov je životni vijek navodno 500 godina.

Kaže se da Morske špilje proizvode gušći krošnji algi opremljenih da izdrže olujne udare. Važno je da se mogu masovno proizvoditi bez smanjenja kvalitete, kaže Chris. Dok bi konkurentski sustavi mogli izrađivati ​​od dva sata do dva tjedna, „mi smo izumili sustav koji možete napraviti za jednu minutu!“

„Kada proizvodite alge kelp, morate ih napraviti u veličini i opsegu u kojem se alge mogu braniti“, kaže. „Dakle, to mora biti velika šuma algi, a ako želite izvoziti morski život, a ne biti privlačni greben, to sve znači razmjere. Potrebna vam je visokoučinkovita jedinica koju možete uništiti.“

Kelp polijeće (FRP)

Kalifornija: Veliki izazov

Chris je imao diplomu iz ribarstva i poslovanja te je vodio tri uspješna posla, uključujući trgovinu morskim plodovima i tvrtku za organske dodatke prehrani, kada je krenuo u rješavanje problema nestajanja kalifornijskih algi. Ali teško da je mogao odabrati veći izazov od osnivanja svoje neprofitne organizacije u svojoj matičnoj državi.

„Ne postoji državni program za uklanjanje grebena ni u Kaliforniji ni u Baja California, kao što postoji u ostatku zemlje i ostatku Meksika“, objašnjava. „S obzirom na najdužu obalu u uniji, a s obzirom na mjerljive i poznate koristi, to je prilično neobično, ali za to postoje politički razlozi. Zapravo ima novca za to, ali ne ide na uklanjanje grebena.“

Ubrzo je saznao da će morati proći kroz čak 11 državnih i saveznih agencija kako bi dobio potrebne dozvole, a taj će mu proces, kako se ispostavilo, trajati 10 godina. Uspoređuje taj zadatak s kandidaturom za guvernera, borbom za podršku svih, od akademske zajednice do političkih stranaka, ekoloških skupina i ribarskih interesa.

„Na Floridi postoji samo dozvola za umjetni greben, ali u Kaliforniji u biti morate proći isti proces kao da ste Exxon koji postavlja naftnu platformu. Nema spasa jer obnavljate šumu kelpa!“

Prve Morske špilje zapravo su se pojavile na istočnoj obali Južne Karoline, a jednokratno ih je kupio Odjel za prirodne resurse: „Sada posvuda po njima ima divovskih škarpin i škarpina, jastoga i gofa“, kaže Chris.

Jastog se useljava (FRP)

Prošlo je šest godina prije nego što je stvoren njegov prvi veliki greben, i to u dalekoj Papui Novoj Gvineji (PNG). Prva instalacija u istočnom Pacifiku bila je u Meksiku, pokrivajući 26 hektara morskog dna kod San Quintina, gdje će se postojećih 730 jedinica uskoro povećati na 1,000. Još tri lokacije u Baja California su u Chrisovom vidokrugu.

Kalifornija je bila dugoročna kampanja. Pilot projekt u Goleti kod Santa Barbare, gdje je povijesna divovska šuma kelpa odnesena u El Niñu 1983. godine, uključivao je 16 morskih špilja i uspio je raznim agencijama za izdavanje dozvola pokazati koliko učinkovite mogu biti.

„Rezultati su jednostavno zapanjujući“, kaže Chris. „Na površini ima algi, malih školjke, kapica, jastoga i svega što biste ikada mogli poželjeti.“

Izgradnja grebena Sea Cave na dva hektara obično košta 10 milijuna dolara, a Projekt ribljeg grebena još uvijek traži sredstva za dovršetak triju lokacija koje čine okosnicu kalifornijskog sustava biogenih grebena: u Goleti, na lokaciji kod Malibua i još jednoj kod San Diega. Chris je također bacio oko na Point Conception u Santa Barbari.

Inspekcija ribljeg grebena (FRP)

Novac i ribolov

Otprilike polovica financiranja projekta Fish Reef dolazi od životne ušteđevine Chrisa Goldblatta - „a ja nisam baš bogat čovjek“ - a ostatak od donacija.

„Iako smo u jednom od najbogatijih dijelova svijeta, još uvijek nismo imali donatora od milijun dolara koji bi se javio“, kaže s tugom. „Morao sam zauzeti monaški pristup, živjeti vrlo strogim načinom života 15 godina i odreći se svih pogodnosti na koje sam bio navikao kao poslovni čovjek.“

Odaje emotivnu počast tvorcu Spužva Boba Skockanog, Stephenu Hillenburgu, kolegi diplomantu kalifornijskog sveučilišta Humboldt, koji je osigurao početni kapital.

„Steve je bio naš prvi donor 2010. godine i poslao nam je ček na 10,000 dolara. Umirao je u to vrijeme, imao je rak, i to je bila jedna od posljednjih stvari koje je učinio na ovom svijetu. To nas je pokrenulo.“

Trag je u imenu Riba Projekt grebena, ali u njegovoj srži je Chrisovo temeljno uvjerenje u suradnju s ribarskom zajednicom, a nikada protiv nje – stav koji ne odgovara uvijek konzervatorima.

„Mali ribari su vaši najbolji saveznici“, inzistira. „Na primjer, u Meksiku smo surađivali sa zadrugama, koje su poznate po svojoj vrlo održivoj praksi. Jačanje njihove sposobnosti da se sami prehrane daje nam pristup cijelom poluotoku Baja.“

„Isto vrijedi i za Afriku i Papuu Novu Gvineju, gdje smo napravili prve grebene.“ Projekt Fish Reef potpisao je sporazum s plemenskim starješinama u Papui Novoj Gvineji prema kojem bi stvorio greben u zamjenu za dobrovoljni prekid ribolova dinamitom.

„Šest godina kasnije nije bilo ribolova dinamitom na grebenu – jer smo im dali vlasništvo nad tim grebenom.“ U Meksiku je sličan dogovor postignut oko destruktivnog lova mrežama.

Postavljanje morskih špilja (FRP)

„Sada imamo grupe koje nas lobiraju da dođemo i napravimo greben, a za to možemo prikupiti više novca od ljudi u Senegalu ili Keniji ili Papui Novoj Guiniri nego od ljudi ovdje u Santa Barbari i Malibuu.“

„To je prilično ironično, ali te zajednice razumiju prednosti ribolova, a također i ekoturizma i ronjenja. Dakle, sada su svi na brodu i imamo…“ carte blanche djelovati na način na koji druge organizacije ne djeluju.”

Tvrda jezgra

Kao ronilac, Chris uživa u činjenici da svaka morska špilja na kraju postane „vlastiti greben“, sa svojim prepoznatljivim likovima, što umnožava mogućnosti ronjenja. Koliko vremena sam provodi posjećujući ta mjesta?

„Zaista sam se bavio ronjenjem na dah prije 25 godina, a sada sam se vratio ronjenju s bocama, ne samo zbog znanstvene komponente onoga što radimo, već i zbog podvodnog...“fotografija komponenta. Ali kad gradimo grebene, ja sam tamo dolje kao predradnik i kažem: 'Pomakni to malo ulijevo!'”

Ronilac na poslu koristeći pupčanu liniju (FRP)

Chris se oslanja na tvrdokorne volontere koji su ga podržavali tijekom godina - pet članova odbora, uključujući i odanog podupiratelja od samog početka, tajnika Lonnieja Nelsona. Neka kasnija problematična iskustva s ljudima za koje je osjećao da žele preoteti projekt s visokim ulozima ostavila su ga pomalo "sramežljivim" prema onima koje ne poznaje dobro.

Na svakom projektu mora se postaviti polutrajni objekt od prefabrikovanog betona i imenovan je direktor projekta zadužen za lokalne operacije, uključujući organiziranje potrebnih tegljača i teglenica, a Chris i uprava se rotiraju kako bi pomogli u upravljanju lokalnom plaćenom radnom snagom.

Volonteri Projekta ribljih grebena – Chris Goldblatt u sredini (FRP)

Projekt Fish Reef ima status stalnog promatrača pri Međunarodnoj upravi UN-a za morsko dno (ISA), koja se u posljednje vrijeme najviše povezuje s pritiscima za početak dubokomorskog rudarstva. „To vam daje iste privilegije i pristup kao nacionalnom delegatu“, kaže Chris, „pa možemo tražiti sastanke diljem svijeta s predsjednicima, premijerima i ministrima financija.“

„Vrlo poštujemo ovu privilegiju. Želio sam biti povezan s najvišim ministarstvima u raznim zemljama koje bi nas dočekale i to je bila dobra strategija.“

Projekt ribljeg grebena doista je toplo dočekan od strane PNG-a, Kenije i Senegala, iako je patio od pogrešnih početaka u zemljama poput Gane i Bangladeša.

„Kad vas pozovu u neku zemlju da upoznate sve, to može ići na dva načina“, objašnjava Chris. „Ponekad ljudi krivo shvate i misle da se pojavljujemo s torba novca, a onda može skrenuti s tračnica.

„Ili razumiju da imaju udjela u projektu i da trebaju sudjelovati u prikupljanju sredstava.“ Mehanizmi financiranja, od bilateralnih odnosa do bankarstva plavog ugljika, zatim se moraju istražiti, što može potrajati.

„Naši mega-projekti su u Senegalu i Keniji s onim što nazivamo Velikim afričkim prehrambenim grebenom, jer je to način hranjenja velikog dijela Afrike – pretvaranje ribolova s ​​velikim utjecajem i velikim prilovom u ribolov s malim utjecajem, poput lova jastoga ronjenjem, korištenja udica s udicom za ulov visokovrijednih škarpin, kirnji ili jastoga te unapređenje industrije ronilačkog turizma.“

„Maldivi su također pružili ruku, tako da uspjeh rađa uspjeh, ali svaki projekt je višegodišnji cjevovod.“

Obrazovana nagađanja

Lokacija Morske špilje (FRP)

„U ranim danima bilo je toliko nepoznanica“, prisjeća se Chris. „Sve se svodilo na utemeljena nagađanja, uključujući i inženjering same Morske špilje.“

„Pojavljivali bismo se na tim mjestima gdje bi svi mislili da imamo sav novac ovog svijeta jer je to izgledalo kao vrlo skupa operacija - ali to je doslovno bio sav naš kapital za tu jednu operaciju, bez plaća za američko osoblje ili bilo čega sličnog.“

„Bio sam u situaciji u kojoj smo platili polog za naše barže, cijela ekipa je spremna i očekujem nesigurno vrijeme, znajući da je lokacija grebena 90 milja od mjesta ukrcaja – hoće li svi umrijeti ako kažem da krenemo?“

„Donositi ove odluke, a zatim lebdjeti na leđima i vikati hrpi tipova koji ne govore engleski o tome gdje se rasporediti – možete zamisliti razinu stresa. Ali sada znam što točno možemo učiniti, krećemo se u – usuđujem li se reći? – carstvo ugode!“ Saznajte više o Projekt ribljeg grebena.

