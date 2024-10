Ustica: ronilački dragulj Sicilije

PENELOPE GRANYCOME poznavala je Siciliju, ali nikada nije probala ronjenje s bocom - putovanje na mali otok uz njezinu sjevernu obalu dalo joj je priliku saznati zašto je tako visoko ocijenjen

Otok Ustica možda nije dobro poznat britanskim roniocima, ali nedavno ronjenje u njegovim vodama bilo je poput otkrivanja neotkrivenog dragulja, morskog krajolika od svjetlucavog plavog topaza popraćenog dramatičnom topografijom, špiljama, prolazima za plivanje i obiljem ribe – rezultat Vulkansko naslijeđe Ustice i njezin status prvog talijanskog zaštićenog morskog rezervata od 1986.

Dolazak u luku (Penelope Granycome)

Kao zaljubljenik u Siciliju često sam primjećivao otok pri spuštanju u Palermo i bio sam oduševljen kada sam čitao o njegovoj bioraznolikosti i mogućnostima ronjenja koje nudi. Sicilija nudi izazovne olupine, špilje i podvodne ruševine, a Ustica se sa svojim šarmom, lakoćom i toplim gostoprimstvom činila savršenim mjestom za početak istraživanja njenog podvodnog svijeta.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-torba.

Na slikovitom mjestu iskrcaja dočekali su me Claire, jedna od vlasnica PADI ronilačkog centra Orca Diving Ustica s 5* i Salvo, vlasnik hotela Sogni Nel Blu u kojem sam trebao odsjesti.

Lagani koraci u gradu… (Penelope Granycome)

...vodi prema ronilačkom centru (Penelope Granycome)

Nakon brze prijave, slijedila je kratka šetnja niz jednu od mnogih lijepih stepenica do ronilačkog centra za uvod i pripremu opreme. Suvlasnik Davide rekao mi je o otočkom zaštićenom morskom području (MPA), koje pokriva oko 15 km obale i podijeljeno je u tri zone.

Relativno mala zona A od 60 hektara je zona zabrane, dok su zone B i C, od kojih svaka pokriva oko 8,000 hektara, opći rezervat, odnosno djelomično rezervat.

Malo je reći da je jedinstveni maleni gradić šarmantan. Većina restorana nalazi se nekoliko minuta od hotela, a staze su postavljene za istraživanje cijelog otoka.

Grupirani za ronjenje

Sljedećeg jutra, nakon što sam se probudio uz spektakularan pogled na luku i ukusnu kavu i kroasan u Salvoovom kafiću, susreo sam vodiče i druge ronioce u Orci. Svi su bili grupirani za ronjenje u 8 i 11 sati sa svojim vodičima, a pokriveni jezici bili su engleski, francuski, njemački i talijanski.

Priprema za ronjenje (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and reg to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Uvalili smo se u vodu od 29°C i kristalnu vidljivost, a taj prvi zaron na Punta Galeri nije razočarao.

Ustica je stvorena prije milijun godina kontinuiranim podvodnim erupcijama i kontinuiranim nizom procesa (uključujući posljednju veliku erupciju prije 130,000 XNUMX godina kao i potapanje uslijed taljenja pola) koji su oblikovali topografiju.

Karakteristika je bazaltna jednolika stijena formirana brzo hlađenjem lave, a mi smo plivali van i natrag duž pojasa stijena kako bismo bili blagoslovljeni prizorom barakude, jantara, murine i izvanrednog Aplysiida morski zec, golemi morski puž koji graciozno leti kroz vodu, a ime je dobio po svojim slatkim rinoforima nalik na zečje uši.

Barakuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Fascinantne su i navike parenja morskih zečeva – budući da su hermafroditi, pare se u jednoj dugoj liniji ili grupi. Davide je spomenuo staro praznovjerje mediteranskih ribara da slučajno dodirivanje morskog zeca uzrokuje ćelavost. Latinski naziv za Aplysia depilans sorta znači depilacijski morski zec.

Nakon brze promjene spremnika i površinskog intervala s puno vode, ledenog čaja i grickalica, uputili smo se prema sjeveru otoka i lokalitetu Secca della Colombara, što bi se sa sicilijanskog moglo prevesti kao "plićak golubova", gdje je valovi se razbijaju o plićak Dove Rock.

Ispod svjetionika u Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Spuštanje na vrh i niz kosi zid do 30 m dovelo je do olupine Ustica, dramatičnog pogleda na trgovački brod koji je potonuo 2005. nakon što je udario u plićak. Ležeći na boku, pružao je pozadinu golemim ribama među kojima su bile i mračna kirnja i kirnja u boci. Davide je tamo također uočio puža kišobrana i škarpinu.

Spektakularan Astroides narančasti koralji isticali su se naspram plavetnila, a cijelo se nalazište pokazalo kao utočište za promatrače vrsta.

Nakon ovako divnog jutra i dva poprilično duboka zarona došlo je vrijeme za drijemanje, zatim kava i sicilijanski slatkiši na trgu, a kasnije sam se pridružio svim ostalim roniocima i vodičima na aperitivu zalaska sunca.

Crvene gorgonije

Novi dan donio je rani zaron u Punta dell'Arpa na jugu otoka. Bilo je to prekrasno mjesto, nudilo je priliku uhvatiti malo dubine i vidjeti gorgonije na oko 34 m.

Crvene gorgonije koje su prekrivale gromade i plivajuće kamene koraljne madrepore bile su pravi užitak. Orca ovamo vodi studente AOWD i Deep Specialty na zaštićenu dubinu i prekrasan krajolik.

Cratena peregrina golokraka (Fanny Floirat-Lohyer)

Sutta a Za Lisa je bila sljedeća, igralište tunela i uskih prolaza za plivanje, jedan od njih na 27 m. Osjećati se udobno je od presudne važnosti, jer čim izađete iz jedne, u drugu možete ući.

Naš vodič Alex proveo nas je kroz nekoliko staza za plivanje prije uspona do kanjona. Cijelo nalazište bogato je biološkom raznolikošću, s špiljom u kojoj se nalaze madrepore i a petrozija spužva koja tamni pod utjecajem sunca. Tu se moglo naći jastoga papuča i murine, a vidjeli smo još jednu golemu kirnju.

Stjenovita podvodna topografija (Fanny Floirat-Lohyer)

Zadnji dan

Posljednji dan je bio poseban, a kila je pala da fino ugodim svoju plovnost što je omogućilo božanstveno rano ronjenje u Grotta della Pastizza, naziv koji potječe od stijene u obliku peciva na površini.

Ovo je ronjenje u početku bilo kroz tri od četiri plitke špilje, izranjajući u jednu u koju je curilo pjegavo svjetlo. Ukrašena kipom sveca zaštitnika otoka, San Bartolicchio, mir dvorane držao nas je u tihom strahopoštovanju.

Zatim smo se spustili niz zid bogat životom i još jednom velikom smeđom kirnjom na oko 25m. Ovo se mjesto također koristi za noćna ronjenja kako bi se vidjele jegulje i rakovi, kao i morski zečevi, sipe, hobotnice i nudisi.

Felimida krohno golobranca (Fanny Floirat-Lohyer)

Posljednje, ali svakako ne manje važno, bila je uzbudljiva vožnja RIB-om do najpoznatijeg mjesta u Ustici, Scoglio del Medico, ili Doktorove stijene.

Da bi se sve pokrilo, trebalo bi nekoliko zarona. Spustili smo se u špilju poznatu kao Grotta della Balena, jer jedan otvor podsjeća na kitova usta, a kad smo ušli u manju špilju, vidjeli smo četiri škarpine poredane poput komisije za prijem.

Linija tamne kirnje (Fanny Floirat-Lohyer)

Ovo je bilo još jedno utočište za morski život, uključujući rakove, škrpine i golonose, koje možete pronaći ako imate vremena.

Nakon spuštanja peraja niz tunel do otprilike 30 m, bilo je gore u plavetnilo za čarobnu riblju predstavu na vrhu, koja je blistala od barakude, jantara, prugaste kirnje i morskih zečeva.

Penelope s ekipom Orca Diving Ustica

Ovih šest ronjenja, koji svoju veličanstvenost duguju zaštiti koju pruža rezervat i vulkanskom naslijeđu Ustice, uvijek će ostati sa mnom. Nakon oproštaja vratio se u Palermo, s onom radošću nakon ronjenja koju ne treba objašnjavati drugim roniocima.

DATOTEKA S ČINJENICAMA Cijene na Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to ronilački majstor and equipment rental are available. Korištenje električnih romobila ističe Sogni Nel Blu hotel nudi sobe od 2 do 30 noćenja – dvonoćni boravak košta od 160 eura po sobi (dvoje dijele) uključujući transfere do i iz luke. Letovi za Palermo dostupni su iz većine londonskih zračnih luka i traju manje od tri sata, po povratnoj cijeni od £56 (Ryanair). Linije slobode vozi hidrogliser od luke Palermo do Ustica od 24-37 eura po prijelazu.

