Tuljani? Nema toga!

PIERRE CONSTANT-a prisluškuju ljudi koji ustraju u uvjerenju da su tuljani, u bilo kojem smislu, tuljani. Molim vas, dopustite mu da ispravi stvar uz pomoć svojih fotografija

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s trening in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

Nakon akademskog tečaja, uz nastavu koju su vodili znanstveni autoriteti, i sati samostalnog učenja u znanstvenoj knjižnici, uslijedio je četverosatni završni ispit za provjeru stečenog znanja.

Prolazak je značio dobivanje tražene licence prirodoslovnog vodiča, što nam je omogućilo službeni rad na krstarenjima i jedrilicama u parku, koji je od 1978. godine dio svjetske baštine.

Ovisno o tome gdje ste išli u arhipelagu i koje ste otoke i mjesta posjetili, uvijek je bilo očaravajuće vidjeti kolonije endemskih galapagoških morskih lavova (Zalophus wollebaeki) lijeno sunčajući se na bijelim, zelenim, crvenim ili crnim pješčanim plažama.

Morski lavovi s Galapagosa (Zalophus wollebaeki) na plaži, otok Espanola

Galapagoski morski lavovi izbliza, Isabela Isabela

Na nekim mjestima, zapadno od Santiaga ili otoka Isabela i izloženih uzdizanju hladne Cromwellove struje, također ćete susresti drugu vrstu: galapagoskog krznenog morskog lava (Arctocephalus galapagoensis). Njegov predak Arctocephalus australis je migrirao s Antarktike duž obale Čilea i Perua na dobro poznatoj Humboldtovoj struji.

Galapaški krzneni morski lav (Arctocephalus galapagoensis), Santiago Is

Mladunče krznenog morskog lava Galapagosa, otok Santiago

Svaki put kad sam čuo da ljudi te sisavce nazivaju 'tuljanima' ili čak 'krznastim tuljanima', u najboljem sam slučaju bio uzrujan, a u najgorem razdražen. Potrudio sam se posjetiteljima sustavno objasniti razlike između tuljana i morskog lava.

Neki tvrdoglavi turisti, uvjereni da znaju bolje, odbili su ga uzeti ili zaključili da su životinje sigurno tuljani jer su se “oduvijek tako zvali”.

Obitelj perajaka

I tuljani i morski lavovi su perajonošci, raznolika skupina poluvodenih morskih sisavaca nekada poznatih kao bezuhi (ili pravi) tuljani i medvjedi krznaši.

Pravi pečati pripadaju Phocidae obitelji, dok morski lavovi pripadaju obitelji Otariidae obitelj, koja ima dvije različite podfamilije: Arctocephalinae, sa svoja dva roda i Otarinae, koji ima pet. Arktički morževi još uvijek pripadaju drugoj obitelji, The Odobenidae.

Morž (Odobenus rosmarus), Svalbard

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the Kalifornija sea-lion (Zalophus californianus), predak Galapagoskog morskog lava i Stellerovog morskog lava (Eumetopias jubatus) Arktika.

S druge strane, tuljani su većinom sa sjeverne hemisfere – osim južnog morskog slona (Mirounga leonina), tuljan krabojedi (Lobodon carcinophaga), Weddellova tuljanica (Leptonychotes weddellii) i medvjed leopard (Hydrurga leptony), poznat na Antarktici i žestoki grabežljivac pingvina.

Dva novozelandska morska lava (Phocarctos hookeri), poluotok Otago

Glavne razlike između tuljana i morskih lavova? Tuljani imaju okrugle oči i šiljast nos, nemaju vidljive uši i pužu na trbuhu radi kretanja.

Morski lavovi imaju oči u obliku badema, četvrtastu njušku, vanjske (cijevaste) uši i mogu se kretati naprijed na prednjim perajama. Ove im peraje također pomažu da stoje uspravno od trbuha prema gore, kao da koriste par štaka.

Stoga je pogrešno ono što ljudi obično nazivaju medvjedom, jer su to zapravo "morski lavovi". Imaju takozvano gusto duplo krzno, ali i sve karakteristike morskog lava, iako su manji i imaju upadljivo šiljatiji nos.

Krzno morskih lavova

The Otariidae morski lavovi Arctocephalinae potporodica se sastoji od dva roda: Arctocephalus, ili južni krzneni morski lav (postoji osam vrsta) i Callorhinus, sjeverni krzneni morski lav. Jedina vrsta potonjeg, Bradati zmaj, nalazi se u Arktičkom oceanu.

Svih osam Arctocephalus vrste potječu s Antarktika, od kada su životni uvjeti bili manje ekstremni i polarni nego što su sada.

To je potaknulo nagađanja o tome kada su različite skupine izvornih južnoameričkih krznenih morskih lavova (Arctocephalus australis) migrirali na sjever u potrazi za boljim okolišem.

Koristili su morske struje koje teku prema sjeveru: Humboldt za Juan Fernandez (Arctocephalus philippi) i galapagoški krzneni morski lavovi, ili Benguela za kapske krznene morske lavove (Arctocephalus pusillus).

Kapski morski lavovi (Arctocephalus pusillus), kolonija Cape Cross u Namibiji

Krzneni morski lavovi na namibijskoj plaži.

Australac (Arctocephalus pusillus doriferus) i novozelandski krzneni morski lavovi (Arctocephalus forsteri) slijedili su slične rute kako bi stigli do konačnih odredišta označenih njihovim imenima.

Novozelandska kolonija krznenih morskih lavova, Kaikoura, Južni otok

Dakle, sljedeći put kad čujete nekoga da govori o krznenim tuljanima, svakako ga obavijestite o ispravnom nazivu jer je stari zastario i dovodi u zabludu. Uljepšat ćeš mi dan!

Pierre Constant je napisao tri priručnika o Galapagosu: Otoci Galapagos – Prirodoslovni vodič (2010., 9. izdanje, Airphoto International, Hong Kong) Morski život Galapagosa – Vodič za ronioce kroz ribe, kitove, dupine i morske beskralježnjake (2007., 3. izdanje, Calao Life, Pariz) L'Archipel Des Galapagos (1994., 3. izdanje, Pariz) na francuskom. Posjetite njegovu stranicu ili naručite e-poštom s calaolife@yahoo.com ili .

Također Pierre Constant na Divernetu: RONJENJE NA DALEKI ZAPAD KUBE, NORONHA: ŽARIŠTA TOČKA RONJENJA U ATLANTKU, RONILAČKI LIFOU, FOSILNI ATOL, FLORES, VRATA U KOMODO, PAKLENA ZVONA I OSTALI SPECIJALI JUKATANSKIH ŠPILJA, VANUATU IZNAD COOLIDGEA i RONILO-IZLET: MUSANDAM DO MUSCATA