Stvaranje velike slike u Wakatobiju

Snimanje pravog opsega Wakatobijevih grebena putem širokokutnih slika

Ne može se poreći privlačnost fotografiranja nedostižnog morskog života koji se skriva u udubljenjima grebena. Ipak, prečesto, fotografi koji dođu u Wakatobi riskiraju da budu toliko zaokupljeni dokumentiranjem malih detalja da nam na kraju promakne velika slika. Upravo ti panoramski prizori s grebena prikazuju pravi opseg i kvalitetu destinacije, a najbolji način da ih stvorite je dodavanje tehnika širokog i superširokog panoramskog snimanja kombinaciji slika.

Par ronilaca krstari uzduž pristaništa u Wakatobiju. Kako bih snimio sliku, ostao sam iznad njih na dubini od 3.6 m/12 stopa. Postavke fotoaparata: ISO 200, brzina zatvarača 1/125 s, objektiv Tokina 10-17 mm postavljen na 10 mm, otvor blende F/5.6, dual Sea & Sea YS-250 postavljen između pola i četvrtine snage.

Nakon nekoliko putovanja u Indoneziju Ronilačko ljetovalište Wakatobit, mogu potvrditi da bi fotograf ovdje mogao provesti tjedne puneći memorijsku karticu za memorijskom karticom spektakularnim portretima morskog života i makro snimkama, a da niti jednom ne ostane bez jedinstvenog materijala za temu. Ali to je samo pola priče. Kako biste dočarali svu ljepotu ove destinacije, morat ćete se usredotočiti na širu sliku.

Savršeno okruženje za sliku

Wakatobi Resort je okružen nekim od najnetaknutijih koraljnih grebena na svijetu i to nije slučajno. Značajni program očuvanja mora u odmaralištu financira privatni morski rezervat koji štiti oko 20 kilometara grebena. Dokazi o njihovim proaktivnim naporima za očuvanje lako su vidljivi u vitalnosti grebena.

Snimke kao što je ovaj ronilac koji prolazi preko ogromnog koralja na stolu (na 9.1 m/30 stopa) govore kako je biti u publici sjajno. Za snimanje slike uključene su postavke fotoaparata: ISO 200, brzina zatvarača 1/160 s, s mojim objektivom Tokina 10-17 mm riblje oko postavljenim na 12 mm, otvor blende F/7.1 Kako bi osvjetljenje izgledalo prirodno, oba su bljeskalica Sea & Sea YS-250 postavljen na pola snage.

Osim što je ostao u gotovo netaknutom stanju, Wakatobijev podvodni teren obuhvaća dramatičnu topografiju. Postoje strme grebenske padine i okomiti zidovi koji se uzdižu nekoliko stopa od površine, potopljeni grebeni i podmorske planine koje se izdižu iz dubina s vrhovima koji se uzdižu u osunčanim plićacima. Dodajte izvrsnu jasnoću vode i obilje ambijentalnog svjetla i imat ćete idealne uvjete za snimanje u širokom kutu za prikazivanje ovih pogleda u živopisnim detaljima.

Paljenje ruže

Na Wakatobijevom mjestu za ronjenje Roma postoji golema koraljna formacija svitka koja je dobila nadimak "ruža" zbog svog očitog oblika kada se gleda odozgo. Smatrao sam da je moja najbolja opcija odabrati objektiv riblje oko i snimati samo uz ambijentalno svjetlo, budući da ga je bilo dosta dostupno. Korištenje bljeskalica služilo bi samo za osvjetljavanje male količine čestica u vodenom stupcu između koralja i mene.

Divovska spiralna koraljna formacija nazvana "ruža" na ronilačkom mjestu Wakatobi Roma nalazi se na dubini od 18.3 m/60 stopa. Da biste dobili ekspoziciju, postavke fotoaparata su postavljene na sljedeći način: ISO 200, brzina zatvarača 1/125 sec. Objektiv, Tokina 10-17 mm riblje oko postavljeno na 10 mm, otvor blende F/5.6, oslanja se samo na dostupno svjetlo, bez stroboskopa.

Budući da na grebenu nema ravnih linija, iskrivljenje poput bačve koje stvara optika ribljeg oka rijetko je problem. Zapravo, suprotno je točno, jer distorzija može subjektu dati malo više dramatičnosti. Kako bih prenio osjećaj veličine, svoj model sam lebdio tri stope iznad koralja.

Unesite pozadinu

Gotovo svi koje poznajem koriste dvostruki stroboskop. Iako je bitno za ravnomjerno osvjetljavanje objekta u prednjem planu, pri širokokutnom snimanju mnogi zaboravljaju razmišljati o pozadini. Kada je riječ o tropima, ništa ne govori bolje od balansiranja ambijentalnog svjetla s vlastitim osvjetljenjem kako biste mu dali onu primamljivu prekrasnu plavu privlačnost.

Čvrsto vjerujem u ručno snimanje, a to uključuje i stroboskope. U Wakatobiju, moj stroboskopski izlaz rijetko je bio postavljen iznad 3/4 snage, češće bi postavke varirale između četvrtine i pola snage.

Na dubini 12.2m/40ft. za snimanje ove šarene kolekcije spužvi i mekih koralja odabirem sljedeće postavke fotoaparata: ISO 200, brzina zatvarača 1/160 s, objektiv Tokina 10-17 mm postavljen na 12 mm, otvor blende F/6.3, dual Sea & Sea YS-250 set nešto iznad pola snage.

Prije postavljanja bilo kakve snimke, moja strategija uvijek počinje sa spoznajom gdje je sunce, promatranjem gdje prirodno svjetlo prelazi iz svijetlog u tamno i očitavanjem mjerača ambijentalnog svjetla kroz objektiv u svakoj točki. To mi omogućuje da uspostavim osnovnu liniju za vrijednosti otvora blende. Tada mogu započeti s radom kako bih najbolje uhvatio plavetnilo vode u pozadini.

Na primjer, na mjestu zvanom Lorenzo's Delight, pronašao sam vrlo veliku, prekrasnu lepezu crvenog mora niz zid na 110 stopa. Na toj je dubini ambijentalno svjetlo još uvijek bilo prilično dobro, dopuštajući mi da ostanem na 200 ISO s očitanjima mjerača u rasponu između f4.5 i f5.6. Povećajte ISO na 400 i to je prilično f/8 i budite tamo. Nakon što sam podesio odgovarajuće vrijednosti otvora blende da uhvatim idealno plavetnilo vode, ponovno sam obratio pozornost na greben.

Na dubini od 33.5 m/110 stopa uključene su postavke fotoaparata: ISO 200, brzina zatvarača 1/80 s, objektiv Tokina 10-17 mm postavljen na 10 mm, otvor blende F/7.1, dvostruko Sea & Sea YS-250 ručno postavljeno s desnim stroboskopom između pola i četvrtina snage, lijevi stroboskop na pola snage.

Na toj dubini, lepeza je izgledala više tamno kestenjasta nego crvena, što sam želio istaknuti, plus dodati ronioca na scenu kako bih dao neku skalu njegove veličine. Kako bih zadržao ambijentalno svjetlo, lagano sam smanjio brzinu zatvarača na 1/80 s do vrijednosti otvora blende od f7.1 (plus minus pola stope) kako bih održao dovoljnu dubinsku oštrinu i za ventilatora i za ronioca.

Drugi primjer snimanja na dubini je ova slika (lijevo) ronioca iza vrlo velikog mekog koralja na 36.6 m/120 stopa. niz zid. Postavke fotoaparata: ISO 200, brzina zatvarača 1/80 s, objektiv Tokina 10-17 mm postavljen na 10 mm, otvor blende F/7.1, dual Sea & Sea YS-250 ručno postavljen između pola i pune snage. Na slici pokraj nje (ronilac prolazi pokraj velike bačvaste spužve na dubini od 16.8 m/55 stopa), uspio sam postići slične rezultate s istim ISO 200, ali povećavajući brzinu zatvarača na 1/125 s, dok smanjivanjem otvora blende na F/6.3, izlazna snaga mog Sea & Sea YS-250 na pola snage.

Cijeli ovaj proces može zvučati previše metodično, ali zapamtite da, za razliku od ribe, greben ne ide nikamo. Imate dovoljno vremena da pregledate svoje rezultate i napravite suptilna podešavanja potrebna za podešavanje osvjetljenja i kompozicije. Budući da LCD zasloni ne govore uvijek cijelu priču, uvijek gledam reprodukciju slike u odnosu na prikaz histograma fotoaparata.

Dodavanje predmeta

Uključivanje subjekta morskog života dodaje i veličinu i dojam širokokutnim slikama. Ključ je pronaći temu koja je i zanimljiva i pristupačna. Otkrio sam da Broadclub sipe na grebenima u Wakatobiju mogu biti vrlo tolerantne prema roniocima. Pod uvjetom da su vaši pokreti spori i promišljeni; mogu vam omogućiti da se sasvim približite radi slikanja.

Pronašli smo ovu kooperativnu Broadclub sipu tijekom ronjenja u zid na dubini od 12.2 m/40 stopa. Postavke fotoaparata: ISO 200, brzina zatvarača 1/125 s, Tokina 10-17 mm objektiv postavljen na 13 mm, otvor blende F/8.0, dual Sea & Sea YS-250 ručno postavljen između pola i pune snage.

Uključivanje ljudskog subjekta u širokokutnu snimku ne samo da povećava interes - jer ljudi smatraju druge ljude zanimljivima, - već dodaje i veću priliku za pričanje priče. Umjesto da jednostavno plivate kroz kadar, neka se vaš model uključi u neki element scene.

Ako ste partner s drugim fotografom, jednostavan je trik fotografirati ih kako fotografiraju. A ako snimaju i sa širokokutnom postavom, vjerojatno rade isto što i vi. Kada koristite leće riblje oko na ljudima, izobličenje polja objektiva u rasponu od 10-11 mm ponekad može ispasti malo pretjerano. Smatram da je to osobito istinito kada subjekti u kadru uključuju i morsku životinju. U takvim trenucima često ću se malo povući, preferirajući raspon zuma od 13–17 mm.

Da biste još malo povećali ulog, pod uvjetom da vaš subjekt i dalje surađuje, možete promijeniti položaje i dati drugom roniocu da se polako pomakne na mjesto koje ste upravo napustili kako biste stvorili portret morske interakcije. Održavanje vaših pokreta sporim i namjernim kako biste izbjegli alarm u subjektu dat će vam više vremena i prilika za fotografiranje umjesto pokušaja žurbe kroz njega. Vježbanje malo discipline se isplati.

Dubina 7.62 m/25 stopa. Postavke fotoaparata: ISO 200, brzina zatvarača 1/125 s, Tokina 10-17mm objektiv postavljen na 17mm, otvor blende F/8. Uzimajući u obzir da bi površina na ribi u prednjem planu bila visoko reflektirajuća, snaga stroboskopa je pala na otprilike četvrtinu snage na Sea & Sea YS-250.

Jato riba udahnut će puno života vašim širokim kutovima, ali mogu biti i lebdeći subjekti, što će od vas zahtijevati da predvidite kadar prije nego što se dogodi. Ovdje ponovno predlažem da primijenite istu strategiju koju koristim za snimanje općih morskih pejzaža; očitajte mjerač čim ste na dubini. To će vam omogućiti da uspostavite osnovnu liniju za vrijednosti otvora blende na temelju okolnih razina ambijentalnog svjetla, a zatim budete spremni kada to jato krupnookih trevallija, papagaja, barakuda ili šišmiša uđe na scenu i dođe u domet.

Usredotočite se na morski život

Nakon što snimite neke od zadivljujućih panorama grebena, svoju pozornost možete usmjeriti na morski život. Tijekom ronjenja u Romi, naišao sam na par velikih hobotnica u nečemu što je izgledalo kao teritorijalni spor u nastajanju, jer su obje zauzimale uspravan položaj dva metra jedna od druge.

Dvodnevna hobotnica zajedno. Za ovaj dan Octopus na dubini od 9 m/30 ft., postavke fotoaparata: ISO 200, brzina zatvarača 1/125 s, Tokina 10-17 mm objektiv postavljen na 17 mm, otvor blende F/8.0, dual Sea & Sea YS-250 ručno postavljen četvrtina snage.

Na raspolaganju je bila čista voda i dovoljno ambijentalnog svjetla da se prikaže živost hobotnice u prednjem planu i pogled izvana. Bila je potrebna samo suptilna količina stroboskopske rasvjete jer je radna udaljenost između leće i subjekta bila manja od stope.

Wakatobijev kućni greben izvrsno je mjesto ne samo za širokokutne prizore, već i za veliki izbor velikog i malog morskog života. Na dubini od 24.3m/80ft. Imao sam jednu od zelenih kornjača koje su boravile na mjestu kako krstari niz zid. Za snimanje, postavke fotoaparata: ISO 200, brzina zatvarača 1/125 sec., Nikonos R-UW 13 mm, otvor blende F/6.7, dual Retra Primes postavljen ručno na pola snage.

Uz pružanje usluga rekreativnim roniocima na nitroxu, Wakatobi je dobro opremljen za rukovanje roniocima koji koriste rebreathere, uključujući grupe od čak 20; nešto vrijedno razmatranja s takvim neiscrpnim bogatstvom tema za snimanje.

Sve u svemu, između tako sjajne mješavine prekrasnih grebena, ispadanja i jedinstvenih tema o morskom životu, kao i fleksibilnih ronilačkih usluga i izbora, Wakatobi je fotografski raj za sve, od usavršavanja vaših vještina do dodavanja novih i uzbudljivih slike – bile to širokokutne, makro ili oboje u vašoj biblioteci fotografija.

Da biste saznali više o Wakatobiju, posjetite Web stranica Wakatobi ili Wakatobi Dive Resort's blog stranica, Wakatobi Teći.