Skriveni svijet Wakatobijevih livada morske trave

Wakatobi's House Reef je stekao reputaciju jednog od najboljih svjetskih obalnih ronjenja. Ovaj prostrani koraljni vrt, koji se nalazi samo kratko vrijeme plivanja od plaže, proteže se više od tri milje i nudi neopisive sate avantura ronjenja i ronjenja. Ali postoji još jedna dimenzija ovog mjesta koja se ne smije propustiti, a nalazi se još bliže obali.

Tik uz plažu, protežući se od linije oseke do ruba grebena, nalazi se komadić zelenila. Ovo je carstvo morskih trava, iako na prvi pogled može izgledati kao ništa više od mrlje nepokošene trave na vašem travnjaku ispred kuće ili 'morske trave'. To je zapravo poseban i fascinantan ekosustav ispunjen širokim spektrom stvorenja koja čekaju otkriće.

Drugačija vrsta trave

Iako je općeprihvaćeno da je život došao iz oceana i preselio se na kopno, morske su se trave u jednom trenutku očito okrenule. Počevši prije nekih 100 milijuna godina, trave koje rastu na kopnu počele su se prilagođavati slanoj vodi i proširile se na obalne plićake. Danas 60-ak vrsta morskih trava koje se nalaze diljem svijeta još uvijek imaju više zajedničkog sa svojim kopnenim rođacima poput algi i druge morske vegetacije. Poput kopnenih trava, one ovise o sunčevoj svjetlosti kako bi se hranile putem fotosinteze i puštaju korijenje koje crpi hranjive tvari iz zemlje, a ne iz okolne vode. One su prave cvjetnice, ispuštaju pelud i sjemenke koje nose struja. Jedina značajka koja je izgubljena tijekom migracije natrag u more bila je potreba za debelom stabljikom koja bi se suprotstavila silama gravitacije, budući da su vlati morske trave gotovo neutralne po uzgonu. Sposobnost lopatica da idu s tokom stvara očaravajuće valove na koje često nailazimo kada plivamo iznad livade s morskom travom.

Ronjenje preko morske trave u Wakatobiju

Morske trave trebaju obilje sunčeve svjetlosti i dovoljno meko morsko dno da pusti korijenje, zbog čega ćete ih na mjestima kao što je Wakatobi pronaći samo na plitkim, sedimentnim ravnima između obale i grebena. Ovdje često tvore goleme livade koje se protežu od granice oseke do tvrdog supstrata koji označava početak grebena ili u vodene dubine do 3-4 m. Ronioci i ronioci prečesto zanemaruju te travnate površine peraje njihov put do grebena. Oni koji znaju, međutim, obratit će više pozornosti na pojas trave između obale i grebena, jer te livade tvore bogat i raznolik ekosustav, jednako važan za morski ekosustav Wakatobija kao i obalne šume mangrova i koraljni grebeni tog područja.

Rasadnik u blizini obale

Livada morske trave puno je više od pukog podvodnog kornjača. Ove biljke čine temelj bogatog ekosustava koji pruža hranu i sklonište raznim vodenim biljkama i životinjama. Livade morske trave Wakatobija stvaraju raznoliku hranidbenu mrežu na nekoliko različitih načina. Neke životinje poput zelenih morskih kornjača, koje se često vide u plićaku oko odmarališta, hrane se izravno živim lišćem. Ali čak i kada se ne jedu izravno, lišće morske trave koristi ekosustavu. Mnogi hranjivi sastojci apsorbirani s morskog dna ispuštaju se u vodeni stupac, gdje postaju dostupni malim filtrirajućim životinjama. Morske trave također podržavaju dodatni sekundarni biljni svijet, uključujući brojne vrste algi, bakterija i planktona koji ili rastu izravno na živim biljkama ili se hrane iz mrtvog i trulog lišća koje pada na morsko dno. Osim toga, kada struje odnose žive ili mrtve vlati morske trave, one hrane stvorenja u ekosustavima od grebena i otvorene vode do dubokog morskog dna.

Kornjača traži hranu u morskoj travi

Živo lišće također stvara krošnju nalik na šumu koja pruža pokrov malim organizmima kao što su mlade ribe i niz beskralješnjaka. Njihova prisutnost zauzvrat privlači niz predatora. A kada su travnati slojevi usko povezani s grebenima, kao što je slučaj na našem kućnom grebenu, oni postaju važni rasadnici za mnoge vrste koje žive na grebenima. Znanstvene studije identificirale su više od 180 vrsta riba koje Wakatobijeve travnate površine nazivaju domom ili ih redovito posjećuju. Dodajte nekoliko tisuća beskralježnjaka koji se ovdje mogu naći i dobit ćete vrhunsko lovište za promatranje stvorenja.

Visoki vrijeme

Najbolje vrijeme za posjet morskim travama Wakatobi je za vrijeme ili blizu plime. Ovo ne samo da osigurava dovoljne dubine unutar lagune za rad peraje udara bez zamuljivanja ili oštećenja trave, to je također vrijeme kada većina prolaznih vrsta useljava s grebena. Vaše prvo mjesto vjerojatno će biti zelena morska kornjača, jer se generacije ovih vodenih gmazova izlegu na plaži u odmaralištu Wakatobi; tijekom godina odmaralište je bilo utočište za život i razmnožavanje kornjača. Vidjet ćete i ribe kako lepršaju, poput srebrnih biddyja i carskih riba s otiscima palca, zajedno s nekoliko vrsta šarenih zečeva.

Duhovite ribe lule u morskoj travi

Iako opažanja nisu zajamčena, postoji veća šansa od prosječne da ćete naići na sipe ili lignje, bilo da patroliraju pojedinačno ili u lutajućim čoporima, a njihova tijela pulsiraju u hipnotizirajućim prikazima. Pogledajte bolje među travom i možda ćete ugledati mladu jegulju kako klizi među stabljikama ili otkriti mladu ražu s plavim pjegama kako lebdi blizu dna. postoje hobotnica vrebaju i na livadama, ali može biti potrebno oštro oko da se otkriju ovi majstori kamuflaže. Povećajte ponovno i pronaći ćete potpuno novu razinu života, sa škampima i rakovima koji se kreću uokolo. Pogledajte pobliže ono što bi se na prvi pogled moglo činiti kao nasumični komad krhotina i mogli biste se naći licem u njušku s ribom lulom ili morskim konjićem. Popis se nastavlja, a viđenja su ograničena samo vašim strpljenjem i količinom vremena koje posvetite istraživanju ove prijelazne zone između plaže i grebena.

Sljedeći put kad posjetite Odmaralište Wakatobi, svakako provedite neko vrijeme u plićaku, otkrivajući još jednu dimenziju jednog od najbogatijih morskih ekosustava na svijetu.