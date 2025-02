INSAJDERSKI UVID O PELAGIANU

"Pelagian je istinsko iskustvo na dasci s pet zvjezdica”…”Iskustvo ronjenja sa 7 zvjezdica”…”Najbolja momčad koju smo ikada iskusili.” Ovo je samo dio stotina priznanja koje su gosti dodijelili Wakatobironilačka jahta Morski.

Direktori Pelagianovog krstarenja Ramon Crivilles i Judith Terol Oto.

Dakle, što je to u vezi s ovom vrhunskom daskom koja dobiva tako dosljedne pohvale? Kako bismo odgovorili na to pitanje, razgovarali smo s direktorima krstarenja jahte Ramonom Crivillesom i Judith Terol Oto, koji su podijelili uvide temeljene na osam godina ugošćavanja gostiju na Morski krstarenja kroz arhipelag Wakatobi.

Osobni dodir

Najčešće hvaljeni aspekti krstarenja Pelagian su topla gostoljubivost posade i povišene razine osobne usluge omogućene ograničavanjem svakog krstarenja na najviše deset gostiju koje poslužuje 12-člana posada.Svaki član posade od stjuarda do vozača tendera i Dive Experience Managera (DEM) u izravnom je kontaktu s gostima,“, kaže Judith. “Pružaju savršenu ravnotežu između profesionalizma i prijateljskog stava, stvarajući domaći doživljaj za naše goste".

Ronilačka jahta Pelagian na sidru (gore), unutrašnjost glavnog salona (dolje lijevo), šefovi rade u kuhinji (dolje desno).

"Ono u čemu najviše uživamo u našim pozicijama direktora krstarenja na Pelagianu jesu prilike za interakciju s gostima jedan na jedan”, dodaje Ramon. “To nam omogućuje da usmjerimo pozornost na ispunjavanje zahtjeva i predviđanje potreba bez pitanja, a naravno, također jako volimo imati rukovodeću poziciju koja nam omogućuje svakodnevno ronjenje".

Privatno, ekskluzivno i opuštajuće

Pelagian master suite kabina (gore), superlux sabin (dolje lijevo) i standardna kabina (dolje desno).

Privatnost i ekskluzivnost dva su glavna razloga zašto gosti biraju Pelagian. Za razliku od dasaka ove veličine koje uključuju 10 ili više kompaktnih kabina, raspored od pet kabina i ograničeni popis gostiju Pelagiana stvaraju više osobnog prostora u kabinama i drugim dijelovima jahte. Ekskluzivnost dolazi do izražaja prilikom ronjenja. “Posjećujemo mjesta na kojima smo jedini brod koji krstari ovim područjem,“, objašnjava Judith. “To znači da u blizini nema drugih ronilaca, a grebeni su manje podložni ljudskom utjecaju." Pelagijski itinerari prikazati različita podvodna okruženja,” kaže Ramon. “Kombiniramo različite topografije ronjenja, tako da gosti nemaju osjećaj da rone uvijek na istom mjestu."

Tipično pelagijsko krstarenje provest će koraljne padine, pješčane lagune, zidove, vrhove, molove i mjesta za ronjenje u blatu. “U blatnom okruženju možemo pronaći mnoga jedinstvena stvorenja koja se rijetko nalaze u odmaralištu," on kaže. Kako bi poboljšali iskustvo, posada organizira prezentaciju ronjenja u blatu noć prije zarona, a nakon što uđu u vodu, DEM-ovi traže i dijele sa svima najbolje nalaze morskog života.

Još jedna vrhunska točka Pelagian krstarenja koju gosti često spominju je opuštajuća atmosfera. S višerazinskim profilima koji mogu premašiti jedan sat, tri planirana ronjenja dnevno plus noćna ronjenja, ima dovoljno vremena u vodi da zadovolji čak i najentuzijastičnije ljubitelje podvodnih voda. Ali čak i sa svim ovim raspoloživim vremenom na dnu, još uvijek ima dovoljno vremena svaki dan za opuštanje i uživanje u iskustvu privatne jahte. Ramon napominje da raspored dopušta gotovo dva sata između prvog i drugog ronjenja, dva i pol sata između drugog i trećeg ronjenja i sate između trećeg i noćnog ronjenja. Ovaj raspored promiče atmosferu opuštanja, a istovremeno povećava sigurnost s izdašnim površinskim intervalima koji dopuštaju duža ponavljana ronjenja.

Žalba na obrok

Nikakva rasprava o zadovoljstvu pelagijskih gostiju ne bi bila potpuna bez spominjanja obroka, kaže Judith. Svi se obroci poslužuju kao pojedinačni tanjuri, s jelovnicima za ručak i večeru od tri slijeda. “Uvijek postoji starter. Salate za ručak - vrtne salate, salata od kvinoje, Ceasar salata, salata od rajčice i bocconcinija s balzamičkom redukcijom, salata od tjestenine i više - a večera počinje izborom juhe - juha od bundeve, zelenog graška, bikovog repa, miješanog povrća, šparoga i tako dalje. Uvijek postoje tri izbora za glavno jelo — meso, riba ili kozice kao i vegetarijanska opcija — a uvijek možete predložiti i druga jela koja će kuhar rado pripremiti".

Odrezak za večeru priprema Pelagian's chef.

Osim uživanja u širokom izboru omiljenih međunarodnih okusa i svježeg voća, gosti koji uživaju u indonezijskoj hrani mogu kušati tradicionalna regionalna jela popraćena začinjenim sambal umacima. Osim toga, sva ograničenja u prehrani ili potrebe uvijek su prilagođene; gosti nas mogu jednostavno obavijestiti unaprijed.

Omiljena ronjenja

Dva mužjaka mandarine rezervna sa svakim kako se približava sumrak na ronilačkom mjestu Magic Pier.



Dok gosti obično cijelo iskustvo ronjenja na Pelagianu opisuju kao "iznimno", neka se mjesta često spominju kao posebno omiljena. Tu spadaju zaštićene uvale otoka Buton. Judith potvrđuje. “Naći ćete stotine mandarina oko Magic Piera i mnoga druga cool stvorenja poput sipa, hobotnica, škarpina, malih žutih ribica, različitih vrsta murina, oslikanih žaba i prstenastih lula.” Još jedno omiljeno mjesto u blizini je plaža Cheeky, koja je vrhunsko lovište golonožaca, morske ribe, kraba, zmijskih jegulja i račića bogomoljke.".

Mladi mužjak plave vrpčaste jegulje, uhvaćen na New Pieru tijekom Pelagianovog obilaska u zaljevu Pasar Wajo.

Vrh grebena u laguni Karang Kapota.

Popularno plitko ronjenje i omiljeno među širokokutnim fotografima je laguna u Karang Kapoti, gdje se monolitni koraljni bombi dižu iz bijelog pješčanog morskog dna. Jednako je fotogeničan Dugin greben Karanga Kaledupe, koji je lanac podvodnih planina povezanih grebenima. Ove formacije stvaraju dramatične širokokutne slike, dok gusti koraljni pokrivač na vrhu grebena sadrži mnoštvo makro subjekata kao što su mali morski konjići i ribe žabe.

Mjesto za ronjenje Fish Market, Wakatobi, Indonezija

Dramatični okomiti profil Orange Walla bogato je ukrašen mekim koraljima i morskim lepenkama, a na vrhu je vrh netaknutog grebena obraslog brojnim vrstama tvrdih koralja. Šarene morske lepeze i spužve također su ključna obilježja vrhova Hoga vrhova koji se uzdižu iz dubine od 35 metara. Vrhovi ovih građevina vrve od pušaka, crvenozubih riba okidača, piramidalnih riba leptira i riba dama.

Svi su smješteni

Ronioci svih razina iskustva mogu uživati ​​u Pelagianu, kaže Ramon, dodajući da "što su iskusniji, to više mogu uživati ​​u ronjenju i više razumiju i cijene kvalitetu grebena.” Novi ronioci su dobrodošli, a podrazumijeva se da će im možda trebati dodatna pažnja i pomoć kako bi što bolje iskoristili svoje vrijeme u vodi. “Nedostatak iskustva nadoknađujemo dodatnom osobnom pažnjom jednog od naših DEM-ova, koji će im pomoći s vještinama poput plutanja, učiniti da se osjećaju sigurno tijekom ronjenja i pružiti dobre upute i prezentacije o ponašanju morskog života, staništima i raznolikosti koralja".

Ramon kaže da su tjedni itinereri krstarenja prilagođeni kako bi se iskoristili najbolji sezonski uvjeti, a sva su putovanja planirana i prilagođena vremenskim uvjetima, plimi i oseci, strujama i željenom ronilačkom iskustvu gostiju. Itinereri također mogu poslužiti kao smještaj za izlete kada na brodu ima ronilaca. “Imamo tri DEM-a na Pelagianu,” kaže Ramon, “tako da se možemo brinuti za ronioce i ronioce u isto vrijeme".

Prednost rane sezone

Ronilačka jahta Pelagian

Pelagian krstarenja ponekad su rasprodana unaprijed, kaže Ramon, ali određeni rokovi za rezervaciju kombiniraju veću mogućnost dostupnosti s odličnim uvjetima za ronjenje. “Od ožujka do svibnja obično imamo mirno more, bez vjetra, dobru vidljivost i toplu vodu. To je vrijeme kada bismo mogli roniti na mjestima koja ne posjećujemo tijekom drugih mjeseci.” Ovo vremensko razdoblje poznato je kao kišna sezona, ali Ramon kaže da to ne znači da kiša pada 24 sata dnevno. “Većinu vremena imamo malo kiše noću tako da to nije veliki problem za ronjenje".

"Putovanja uvijek planiramo prema vremenskoj prognozi,“, kaže Ramon. “Imamo više od 100 različitih lokacija za ronjenje, tako da uvijek možemo roniti u područjima gdje smo zaštićeni od vjetra i valova".

