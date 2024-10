Idemo u zoološki vrt

Wakatobi's Dive Site #3, Zoološki vrt

Zoološki vrt je mjesto u kojem svi mogu uživati. Dakle, to je prikladno ime za jedno od Wakatobijevih omiljenih mjesta za ronjenje. Zoološki vrt ima za svakoga ponešto. Nalazi se sasvim blizu odmarališta. Vožnje brodom su kratke, a oceanski uvjeti općenito mirni. Raznovrsni raspon dubina čini ovo mjesto idealnim i za ronioce i za ronioce, uključujući nove ronioce i obitelji koje žele podijeliti podvodna čuda s mladima.

Stvari koje ovu stranicu čine posebnom su bogatstvo tvrdih koralja i obilje makro života koji će zasigurno zaokupiti lovce na životinjice i podvodne fotografe.

U zoološkom vrtu vrtovi tvrdog koralja protežu se od plićaka do dubljih dijelova grebena.

Zoološki vrt nalazi se u malom zaljevu. Pod vodom, greben ima konfiguraciju nalik amfiteatru s padinama koje okružuju središnju dolinu koja počinje na plitkom visoravni u rasponu od 3 do 10 stopa (1 do 3 metra) i spušta se do visine od preko 100 stopa/30 metara. U blizini obale, ljubitelji ronjenja mogu istraživati ​​šumarke napučene koraljem jelenjeg roga, brojnim tvrdim koraljima iz obitelji Porites i koraljima salate. Ovo je područje općenito dobro naseljeno šarenim izborom grebenskih riba zajedno s mnoštvom pridnenih riba koje preferiraju pješčana područja između koralja.

Par Broadclub sipa u plićaku u Zoološkom vrtu

Kada ste u plitkom području Zoološkog vrta, budite u potrazi za sipama jer ih gotovo uvijek ima nekoliko. To je također idealno mjesto za traženje jedinstvenih otkrića kao što su račići bogomoljke, koje imaju oči koje se okreću poput vanzemaljaca.

Kako idete u srednje dubine, padina postaje sve strmija i gustoća koralja se povećava. Linija grebena prelazi u niz valovitih padina, a mnoštvu grebenskih riba koje vrve na ovom mjestu pridružuju se egzotičniji pojedinačni nalazi kao što su riba žaba, riba lula i lisnati škarpin.

Osim bogatog koraljnog pokrivača, srednje dubine zoološkog vrta nude obilje anemona s foto-gotovi parovi riba klauna. Još jedan favorit među makro entuzijastima su koralji gljive u kojima se obično nalazi istoimena gljiva koraljna cijevka. Ova mala bijela riba cijev ima trokutastu glavu koja joj daje izgled malog podvodnog pitona.

Ronilac gleda veliku bačvastu spužvu sa svijetlonarančastom krinoidom na vrhu.

Dalje niz nagnutu provaliju grebena počinju izranjati velike bačvaste spužve na dubinama između 50 i 80 stopa (15 i 25 metara). Ove velike spužve daju znatiželjnim roniocima priliku u potrazi za sićušnim blagom koje se skriva u bačvama.

Ljubičasti dlakavi čučavi jastozi (Lauriea siagiani) čest su stanovnik velikih bačvastih spužvi.

Jedan stanovnik spužve kojeg je relativno lako locirati je ružičasti dlakavi jastog, koji se također naziva i vilinski rak. Ovo nježno stvorenje – koje tehnički nije ni rak ni jastog – omiljena je tema za makro fotografe. Njegovo gotovo prozirno tijelo sjaji sjajem poput bisera i intenzivnim ružičasto-ljubičastim naglascima, dok dlaka od nježne bijele dlake izaziva izgled poput vile.

Ronilac istražuje dublje područje (dubina 18.3 m/60 stopa) padine prekrivene koraljima u zoološkom vrtu.



Raznovrsni teren Zoološkog vrta i širok raspon dubina stvaraju idealan scenarij za duge profile ronjenja na više razina, a većini je ronilaca prilično lako zabilježiti 70-minutno ronjenje bez dekompresije — ili dosade, jer nikad ne nedostaje zanimljivog predmeta. A predstava ne završava kada sunce zađe.

Riba lavica bliznakinja (Dendrochirus biocellatus) noćni su lovci koji obično ne izlaze dugo nakon zalaska sunca.

Zoološki vrt jedno je od Wakatobijevih omiljenih mjesta za noćno ronjenje. Predstava počinje točno oko zalaska sunca s posljednjim naletom aktivnosti iz dnevne smjene prije nego što krenu u noćna skloništa. Zatim, kad sumrak prelazi u mrak, noćni lovci i strvinari izlaze iz svojih dnevnih jazbina. Sipe i bobtail lignje vrebaju grebenima, dok lavice s dvije točke krstare u potrazi za večerom. Hobotnica šmugnu na otvoreno, rakovi koriste okrilje tame da pretražuju morsko dno, a briljantni pljosnati crvi i golobradi sporo prolaze po dnu. Zoološki vrt također je omiljeno mjesto za Wakatobijeva prepoznatljiva ronjenja pod vodom, koja prikazuju grebene u potpuno novom svjetlu i otkrivaju koralje i morski život u sablasnim nijansama blještave fluorescencije.

