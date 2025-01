Maksimalno u Wakatobiju

Posjetitelji Wakatobija često pohvalno govore o netaknutom stanju koraljnih grebena i iznimnoj raznolikosti morskog života koji se nalazi unutar privatnog morskog rezervata ljetovališta.

Prekrasan buket tvrdih i mekih koralja na rubu spusta na Wakatobi's House Reefu.

A za neke strastvene ronioce i ronioce, nije samo kvaliteta podvodnog iskustva ono što Wakatobi svrstava u zasebnu klasu, već i kvantiteta. Naučili su da je uz pravilno planiranje moguće provesti veći dio dana sigurno i udobno u i pod vodom u odmaralištu.

Dugonosa riba jastreb lijepo sjedi u mekom koralju.

Kao što to opisuje gost Paul Moliken, “Moj raspored u Wakatobiju za jedan nevjerojatan dan je: ustani, roni u morskoj travi, pojedi doručak, uhvati brod za ronjenje, grickaj dok si na brodu tijekom intervala na površini, ponovno zaroni, pojedi ručak, disalica na Kućni greben, zaroniti treći brod, večerati, roniti na doku kad padne mrak, spavati.”

Dok se Paulov raspored u vodi nekima može činiti ambicioznim, on naglašava mogućnosti ronjenja i ronjenja stvorene Wakatobijevom jedinstvenom kombinacijom podvodne topografije i usluga odmarališta. Konkretno, radi se o mjestima za ronjenje koja su idealna za profile na više razina, rasporede koji uključuju produljena vremena na dnu i potpuni pristup kućnom grebenu koji dodatno proširuje mogućnosti u vodi.

Na mnogim mjestima za ronjenje unutar privatnog morskog rezervata Wakatobi, formacije grebena počinju unutar nekoliko stopa od površine i brzo se spuštaju u dubinu duž strmih padina ili zidova.

Na mnogim mjestima za ronjenje unutar privatnog morskog rezervata Wakatobi, formacije grebena počinju unutar nekoliko stopa od površine i brzo se spuštaju u dubinu duž strmih padina ili zidova. Iskorištavanjem profila na više razina koje je omogućila ova topografija, moguće je uvelike produžiti vrijeme dna bez odlaska u postupnu dekompresiju. Ova velikodušna vremena na dnu također su omogućena rasporedom ronjenja brodom u odmaralištu, koji gostima daje dovoljno vremena da uživaju u dva ležerna ronjenja prije ručka plus popodnevnom ronjenju.

Ključ duljeg i ugodnijeg vremena na dnu u Wakatobiju, kaže Paul, je zadržati veći dio ronjenja unutar srednjih dubina. “Neki ronioci žele se spustiti čak do 100 stopa”, kaže on, “ali stvarnost je da su boje tamo dolje manje jarke, i što je najvažnije, vrijeme dna je mnogo kraće. Zaista nema potrebe ići duboko i završiti s ronjenjem od 20 do 30 minuta kada je velika akcija iznad 70 stopa, što dopušta urone od 70 minuta.”

“Wakatobi dobiva puno pohvala od svojih gostiju,” kaže Paul, “ali jedan aspekt iskustva odmora koji se čini podcijenjenim je kako je lijepo imati tri 70-minutna urona u jednom danu. Tako je ležerno i ugodno i ne morate brinuti o potrošnji zraka ili dekompresiji.”

Drugi element Paulove strategije maksimalnog vremena za vodu nalazi se točno ispred odmarališta u obliku kućnog grebena. “Ako odaberete paket za ronjenje Wakatobi, također imate neograničeno korištenje nevjerojatnog House Reefa dužine dva nogometna igrališta,” kaže on, koji se stalno naziva jednim od najboljih na svijetu. “Svakako je zdraviji, šareniji, puniji ribe i zadivljujući od bilo kojeg drugog što sam vidio, bilo u Lembehu ili na Karibima.”

Osim što služi kao točka ukrcaja za Wakatobijevu flotu ronilačkih brodova, pristanište odmarališta ključna je pristupna točka za ronilački House Reef koji se proteže stotinama stopa u oba smjera.

“Vi i vaš prijatelj možete roniti na Wakatobijev prekrasni kućni greben onoliko puta koliko i vi računalo dopustit će", kaže Paul. “Čak i ako ga ne koristite za ronjenje, ronjenje na House Reefu nikada nije razočaravajuće. Možete krenuti s obale ili skliznuti s pristaništa kad god želite. A tu su i taksi brodovi koji su dostupni svaki dan. Samo uskočite, kratko se provozajte do svog omiljenog dijela grebena i zatim odlutajte natrag u svoje slobodno vrijeme.”

Najbolje vrijeme za pronalaženje mekih koraljnih račića među granama mekih koralja je nakon što sunce zađe, što je dodatak mnogim nezaboravnim nalazima koje možete pronaći tijekom noćnog ronjenja u Wakatobiju.

Paul kaže da voli i prilike za ronjenje nakon što padne mrak oko dugog mola Wakatobi. "Tijekom svojih večernjih izleta na ronjenje vidio sam popis osobnih prvih događaja, uključujući parenje hobotnica, larva jegulje i stotine pirosoma.”

“Budući da sam bio u Wakatobiju mnogo puta otkako me prvi put pozvao 2015., mogu potvrditi mnoge nevjerojatne aspekte odmarališta: hranu, luksuz, ljubaznost i još mnogo toga,” kaže Paul. “To su samo neki od razloga zašto se vraćam u prosincu i jedva čekam!”

