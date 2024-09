Ronioci su pronašli žrtvu olupine 'hit-and-run' iz 1850-ih

Francuski prekooceanski brod koji je potonuo u neobičnim okolnostima prije 168 godina i izgubio većinu od 132 putnika i članova posade otkrio je ronilački tim iz New Jerseyja - 320 km od obale Massachusettsa.

Kapetan plovila koje se sudarilo s Lionski 1856. nastavio svojim putem, tvrdeći da nije bio svjestan da je osuđen na propast.

Ronioci Atlantic Wreck Salvage, koji rade iz New Bedforda na svom ekspedicijskom brodu Uporan, tražio je olupinu nekoliko godina. Njegova točna dubina i lokacija nisu otkriveni, ali se kaže da leži u "dubokoj vodi", većim dijelom zakopan u pješčanom morskom dnu.

Članovi tima (sa stražnje lijeve strane) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; i (prednji lijevi) Tim Whitehead, Eric Takakjian i Jennifer Sellitti, s prozorima izvađenim iz olupine (Francois Merle, Rick Simon & Joe St Amand sudjelovali su u prethodnim ekspedicijama potrage) (Spašavanje olupine Atlantika)

U tranziciji

Lionski izgrađena je u Engleskoj za Compagnie Franco-Americaine 1855. godine, godinu prije njezina potonuća, od strane Laird & Sons of Birkenhead. Bio je jedan od šest brodova namijenjenih prijevozu putnika i pošte preko Atlantika – u njezinu slučaju između Le Havrea i New York.

Brodogradnja je tada bila u tranziciji, i Lionski izgrađen je s jedrima i parnim strojem.

“Biti jedan od prvih francuskih putničkih parnih brodova koji imaju redovite plovidbe

Atlantik i rani prijelazni parobrod čine Lionski'značajno otkriće,” kaže Eric Takakjian, član ronilačkog tima koji je najduže radio na pronalaženju olupine.

“Njezine metode konstrukcije trupa od željeza predstavljale su neke od najranijih primjera takve konstrukcije trupa za oceanske brodove za koje se zna da postoje.

Obojeno Illustrated Times iz Londona crtanje od Lionski potonuće (kolekcija Jennifer Sellitti)

“Slično tome, njezini pogonski strojevi jedinstveni su po tome što predstavljaju jedan od nekoliko dizajna motora koji su isprobani prije nego što su postavljeni presedani na strojevima oceanskih parobroda.

"Lionski' Horizontalni motor s izravnim djelovanjem prethodi invertiranim složenim motorima, koji su ubrzo nakon toga postali norma,” kaže Takakjian.

Potonuće 'hit-and-run'

Lionski bila je na svom prvom povratku u Francusku kada se 2. studenoga 1856. sudarila s američkim brodom JADRAN, koji je plovio južno od Mainea prema Georgiji. Brod je prevozio nekoliko putnika iz istaknutih New York i bostonske obitelji.

JADRAN bio je oštećen, ali je uspio stići do luke u Massachusettsu radi popravka. Njezin kapetan je to pretpostavio Lionski bila netaknuta jer je održala svoj kurs i nije prijavila incident.

Međutim, mala rupa u trupu Lionski bi na kraju pustio dovoljno morske vode da preplavi brod, a on je potonuo danima kasnije.

Andrew Donn s X-CCR-om sprema se zaroniti u olupinu, pomaže mu Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Pretpostavlja se da je većina onih na brodu imala vremena pobjeći u čamcima za spašavanje kad je brod konačno potonuo, ali samo je 18 ljudi na kraju spašeno, nakon što su proveli tjedan dana na moru. U romanu se govori o katastrofi 20,000 milja pod morem autor Jules Verne.

Dalje prema moru

Partneri Atlantic Wreck Salvage Jennifer Sellitti i Joe Mazraani, oboje odvjetnici obrane u kaznenim predmetima, radili su s Takakjianom od 2016. na lociranju olupine, nakon što ih je zaintrigirala neobična priča o sudaru.

Unatoč suvremenim novinskim izvještajima koji to pokazuju Lionski konačno sišao jugoistočno od Nantucket Shoalsa, istraživači olupine otkrili su da ih izvještaji preživjelih i sudski dokumenti sve više upućuju dalje na more, do Georges Banksa.

Mjesto olupine bilo je jedno od nekoliko potencijalnih tragova koje je tim za otkrivanje bočno skenirao prije godinu dana, a ronioci su se vratili ovog kolovoza kako bi ih istražili.

Ovaj cilindar motora bio je ključan za identifikaciju olupine (Andrew Donn)

Pronalaženje podudarnosti

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer i Tim Whitehead ronili su olupinu 13 puta kako bi izvršili mjerenja, video i fotografije. Nakon što su pregledali gornju stranu broda, uspjeli su izvršiti preliminarnu identifikaciju na temelju veličine broda, lokacije, željezne oplate, otvora i parnog stroja.

"Jedna od velikih glava cilindra bila je usmjerena vodoravno i ne baš visoko od pijeska", rekao je Mazraani. On i Packer uspjeli su potvrditi da je iznosio 145 cm - "točna veličina cilindara na Lionski'motor".

Tijekom sljedećeg ronjenja također je uočio drvenu mrtvu oko, koja se koristila za oputu, što ukazuje da je ovo bio brod opremljen i za plovidbu i za paru. "Ti tragovi, s lokacijom, podacima sonara i mjerenjima dodatno su potvrdili da smo ronili izgubljeni francuski brod."

Obožavatelji Joea Mazraanija bježe kako bi otkrili sačuvani mrtvi oko (Andrew Donn)

Naknadni planovi

Tim sada planira posvetiti više vremena istraživanju i potpunom dokumentiranju olupine. "Vratit ćemo se na mjesto olupine što je prije moguće", rekla je Jennifer Sellitti Divernet.

“Naša ekspedicija u kolovozu 2024. bila je usredotočena na identifikaciju olupine. Naknadna ronjenja će se usredotočiti na mapiranje i dokumentiranje mjesta olupine, kao i na spašavanje artefakata.

“Sjeverni Atlantik je negostoljubiv za brodolomce. Oluje, struje i ribolovni pribor mogu zatrpati olupine i raskomadati ih. Zbog toga je kritično dokumentirati i spasiti ono što možemo prije nego što prođe još više vremena.”

Spašavanje olupine Atlantika su otkrili brojne olupine, uključujući U-550, posljednja njemačka podmornica iz Drugog svjetskog rata za koju se zna da počiva u vodama sjevernog Atlantika za ronjenje.

Sljedeće veljače izaći će Sellittijeva knjiga u tvrdom uvezu Jadranska afera: Pomorski napad i bijeg s obale Nantucketa, sada se proširuje na poglavlje koje sadrži detaljan opis i fotografije same olupine.

