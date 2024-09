Paklena zvona i ostali specijaliteti špilja Yucatana

PIERRE CONSTANT je bio u Meksiku, uvijek želeći dublje proniknuti u to Cenotes – pogotovo u vrijeme kada bi barem neki od njih mogli biti ugroženi. Napisao je izvještaj i sve slikao...

Yucatan je fascinantna zemlja, ne samo zbog svoje kulture, jedinstvene prirode i divljih životinja ili drevnih arheoloških nalazišta Maja, već zato što je raj za ronioce.

Bio je to moj peti posjet u proteklih pet godina. Davne 2017. godine sudjelovao sam u TDI sidemount cave tečaju u Playa del Carmenu. 2018. zaronio sam Cenotes oko Meride, i vratio se sljedeće godine po još.

U 2020. moja špilja-trening je pomaknut korak dalje s scenskim tečajem u Playi i DPV-u trening u Tulumu. Bilo je uzbudljivije, ali i izazovnije – na ovoj razini ne možete koristiti podvodnu kameru jer su vam potrebne obje ruke za rukovanje opremom.

Elliot na dubini u Regininom slanom prolazu Alexis

Teško se možete pretvarati da ste prošli Yucatan nakon jednog putovanja. An Open Water Ronilac u a cenote dopušteno je samo ronjenje u kavernu, uz stalno prisustvo dnevnog svjetla. Sve u okruženju iznad glave zahtijeva posebnu špilju trening slijedi napredna špilja trening, sve prije dostizanja pune razine bočnog nosača špilje i tako dalje.

Većina ronilaca doživljava Cenotes po prvi put će uživati ​​samo u ograničenom pristupu i upoznati klasična mjesta na koja roni većina turista. S tisućama Cenotes koje odabrati, trebao bi cijeli život da se sve to istraži.

Najpredaniji, tvrdoglavi, stalni speleoronioci nastavit će otkrivati ​​novo Cenotes s vremena na vrijeme, ili gurnuti dalje u nepoznate dosege postojećih špiljskih sustava.

Elliott između stupova u Tortugi

Gondvana

Prije raspada drevne Gondwane, koja se sastojala od kontinenata Sjeverne i Južne Amerike i Afrike, Yucatan je privremeno bio priključen onome što će jednog dana postati Venezuela. Kad su se protoatlantski i Meksički zaljev počeli formirati prije 140 milijuna godina, odvojili su se i postali izolirana ploča.

Rotirajući u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i ploveći prema zapadu sljedećih 50 milijuna godina, Yucatan se sudario s Meksikom. Na istoku poluotoka pojavila se zona loma i formiran je bazen Yucatan.

Visoravan Yucatan izgrađena je od krednog vapnenca, bez površinskih rijeka, ali s podzemljem kroz koje voda curi. Udarac meteorita koji je ostavio golemi krater na Yucatanu i uzrokovao drugo masovno izumiranje u svijetu također je stvorio ogromnu mrežu pukotina pod zemljom, a tijekom milijuna godina kiša je dalje otapala vapnenac stvarajući podzemne vodene tokove i vrtače.

Najduže podzemne rijeke na svijetu, klasificirane kao 'sustavi', nalaze se u obalnom području Quintana Roo, istočno od Yucatana.

Max obasjava zbirku stupova u Xulou

Ledena doba zahvatila su poluotok između 150,000 godina i prije 20,000 godina. Posljednji je vidio dolazak ljudi iz Azije preko kopnenog mosta preko Beringovog prolaza. U ekstremno hladnim uvjetima privlačilo ih je živjeti pod zemljom. Razina mora bila je 65 m niža nego danas.

Pretpovijesne životinje poput medvjeda, golemih kopnenih ljenjivaca i sabljastih tigrova dijelile su špilje, dok su iznad zemlje lutali mamuti, mastodonti i gliptodonti zajedno s ljamama, devama i konjima.

Na kraju posljednjeg ledenog doba, prije otprilike 8,000 godina, razina mora se podigla i većina špilja bila je preplavljena morskom vodom. Slatka voda od kiša dizala se na vrh kao poseban sloj, tvoreći mutni haloklin gdje se slana i slatka voda miješaju.

Max okrenut stalaktitima i stupovima u Xulou

Mnogo kasnije špilje su imale važnu ulogu u kulturi Maja. Riječ cenote potječe od Maja dzonot, što znači ponor ili špilja ispunjena vodom, koja simbolizira ulaz u Xibalbu, podzemni svijet mrtvih, ali i plodno mjesto gdje nastaje život – simbolički put između Zemlje i infrasvijeta.

Velika Akropola, Yaxchilan

U vrtačama je pronađena keramika, kao i ostaci žrtvenih darova poput mladih djevojaka. Cenote ponekad je pružao groblje za starije ljude ili dostojanstvenike. Danas Maye smatraju Cenotes s poštovanjem, kao mjesto za pećinske duhove.

Moje osvježenje

Avion Air Francea sletio je noću u Cancun. Sredio sam unajmljeni automobil i, uz kišu na autocesti, stigao do hotela u Playa del Carmen sat vremena kasnije, otišavši na spavanje daleko iza ponoći.

Prijelazni dan je bio obavezan, da pripremim svoju ronilačku opremu i podvodnu kameru. Sutradan sam se trebao sastati s Maxom, svojim vodičem za ronjenje. Upoznali smo se četiri godine ranije na putovanju Meridom.

Pećinski ronilac Max

Vrlo profesionalno, Max je započeo s temeljitom revizijom moje opreme, žaleći se na neke aspekte kao što je nedostatak dugog crijeva na mojoj drugoj opremi regulator, rezač strune i špule.

Dvije godine nisam bio na ronjenju, pa je bilo potrebno osvježenje. Osjetio sam malu napetost pri pomisli da sam ponovno u okruženju iznad glave i znao sam da se moram potpuno koncentrirati. Kada se ne vježba redovito, stvari se mogu zaboraviti, a kod ove vrste aktivnosti nema mjesta za pogreške.

Odradio sam 25 Cenotes / spilje do sada i tražio je nešto novo, uzbudljivo i, ako je moguće, 'posebno'.

Naša nas je početna vožnja odvela na sjever do Puerto Morelosa, odakle smo skrenuli na zapad na Ruta de los Cenotes. Yucatan džungla je prilično suha, s maksimalnom visinom stabla od 15 metara, i dom je nevjerojatnim pticama i fascinantnim životinjama poput jaguara i puma, koje Max voli fotografirati pomoću infracrvenih kamera postavljenih na udaljenim mjestima.

Zapote: drvo i zvona

Putokaz u Zapoteu cenote

Sapodilla cenote na sunčevoj svjetlosti

Planirali smo zaroniti Zapote, vrtaču u obliku pješčanog sata koja se pokazala prilično mračnom kad smo bili pod vodom, s otrovnim slojem sumporovodika dubokim 30-35 metara. Iz toga je poput duha izronilo deblo zapote starog 4,500 godina koje je izraslo iz korita dubokog 54 metra.

Max i preokrenuti stalaktiti gljiva u Zapoteu

Ono što Zapote čini jedinstvenim su “Paklena zvona”, odnosno stalaktiti u obliku obrnute gljive, koji vise sa zidova. Te formacije nastaju u vodi biogeokemijskim mehanizmom, iako zvona stvaraju bakterije zarobljene u sloju sumporovodika.

Poznate kao 'ekstremofili', ove bakterije uspijevaju u ekstremnim okruženjima, prerađuju sumpor i podižu pH vode kako bi stvorile jedinstvene formacije iznad haloklina. Dakle, zvona su izvana živa, a organizmi koji se pokreću sumporom pridonose nakupljanju kalcija.

Paklena zvona izbliza

Ronilac među stalaktitima gljiva

Zvona zahtijevaju slabo osvijetljeno okruženje i formiraju se samo blizu sloja do 35 m. Godine 2020. jedan je istraživač iznio teoriju da su nastali na taj način zbog mjehurića ugljičnog dioksida koji se dižu iz dubine i ostaju zarobljeni na gotovo vodoravnom stropu.

Radiometrijsko datiranje nekih zvona pokazuje da su rasla tijekom srednjeg i kasnog holocena. Neki od ovih smiješnih CO 2 -konzumne gljive mogu doseći 1-2 m duljine i 80 cm širine, a susjedne vrtače imaju slične strukture. Samo stablo zapote prikazuje "zvončiće".

Deblo Zapote s roniocima koji se spuštaju

Max na sigurnosnom stajalištu u Zapoteu

Maravilla kupola

U blizini se nalazio Cenote Maravilla – kružna vrtača, djelomično raznesena od strane vlasnika, u koju su se penjale strme drvene stepenice. Jednom pod vodom, uočljiv oblik kupole postao je očit.

Nije bilo formacija vrijednih spomena, ali je postojala izvrsna vidljivost i veličanstvena zraka ranog poslijepodnevnog svjetla koja je prodirala u dubinu.

Stranica nudi ambijent za podvodna fotografija kao i biti a trening mjesto za ronioce na dah. Temperatura vode bila je 25°C.

Trening ronilaca na dah u Maravilli

Fosil školjke na zidu, Maravilla

Sljedećih nekoliko dana krenuli smo prema jugu, blizu Dos Ojosa i sustava Sac Actun. Ovo je bilo osnovana u 2018 kao najduži svjetski poznati podvodni špiljski sustav, koji povezuje 187 Cenotes i nevjerojatnih 365 km.

U ožujku 2008. tri člana Proyecto Espeleogico de Tulum istraživala su jamu Hoyo Negro i na 60 m dubine pronašla ostatke mastodonta. Na dubini od 43 metra, lubanja i kosti tinejdžerice Maja, paleoamerikanke koja se sada naziva Naia, datirane su 12-13,000 XNUMX godina unazad.

Platforma u Tak Be Ha cenote

Tajna voda

U Cenote Tak Be Ha (Tajna voda) naši spremnici su dovedeni užetom kroz rupu dimnjaka u stropu do razine vode. Strme kamene stepenice omogućavale su silazak u veliku, široku odaju, s puno ukrasa i umjetnog svjetla.

Vijuganje kroz stalagmite u Tak Be Ha

Kolone u Tak Be Ha

Ploča upozorenja, Tak Be Ha

Ispod stropa od stalaktita i heliktita, Tak Be Ha

Dalje dalje, 8 km izbušena zemljana cesta vodila je kroz šumu do nalazišta Concha, napola urušene vrtače s golemim Alamo stablom koje pruža svoje korijenje poput pipaka puzajućeg hobotnica. Osjećaj džungle bio je neodoljiv.

Stupovi i stalaktiti u Conchi

Ispod heliktita u Conchi

Max odlazi u tunel u Conchi

Peleoronioci izlaze iz ronjenja u Concha cenote

Pristup vodi bio je vrlo plitak preko bijelog pijeska. Izvan špilje bilo je visoko lisnato drveće i prelijepe ptice motmot letjele su. Šuljajući se kroz uski prolaz u vapnencu, odmah smo pali na dubinu od 14 m za ostatak ronjenja. Vidljivost je bila čista.

Na prvom T-raskrižju slijedili smo liniju lijevo, vijugajući kroz razne komore sa stupovima, stalagmitima, stalaktitima i heliktitima koji su visjeli s krova poput strelica.

Nakon 30 minuta, dok su moji mjerači pokazivali 140 bara, Max je pokazao prevjes iznad dna špilje. Na moje iznenađenje, vidio sam cijeli kostur golemog kopnenog ljenjivca, Xibalba oviceps, koji leži na mjestu gdje je umro prije više od 10,000 godina tijekom posljednjeg ledenog doba.

Kostur divovskog kopnenog ljenivca u Conchi

Divovski kopneni ljenjivac (Museo de la Prehistoria)

Na povratku, Max me odvukao u stranu u malu prostoriju. Mali natpis s brojem '285' označavao je kosti malog gomphothera, Cuvieronus tropicus, impresivan mastodont s ravnim naprijed okrenutim kljovama.

Slijedeći usku stazu kroz džunglu natrag do auta s tenkom na ramenu, sa strahopoštovanjem sam primijetio sićušnu zmiju uredno smotanu na stijeni i pojurio natrag kako bih snimio fotografiju.

“Budite vrlo oprezni, to je a nauyaca!“, upozori meksički speleoronilac u prolazu. Vrhunski jamičar Bothrops asper je vrlo otrovna zmija poznata i kao fer-de-lance koji može ispljunuti otrov na udaljenosti do 2 m. “Jedan moj prijatelj je ugrizen i ostao je četiri dana na intenzivnoj njezi…”.

Vrhunska jamičarka koja se odmara na stijeni u Conchi

Nisam bio udaljen više od 50 cm kad sam pucao. Ubrzo nakon toga, Max je naišao na dlakavu jukatekansku tarantulu, Brachypelma epicureanum, na šumskom tlu. Crna s crvenkastim trbuhom, brzo se sakrila u svoju rupu.

Tanin spektakularan

Na moj četvrti dan ronjenja Max me odveo na jedno od svojih omiljenih mjesta, 20 km od Tuluma i 8 km u unutrašnjosti. Još jedna tarantula nas je dočekala na parkiralištu dok smo pripremali našu opremu i spremnike, te na 50 m šetnje do Koija cenote 60 cm varijabilna koraljna zmija južnog Yucatana, Micrurus apiatus, klizio po šumskom tlu.

Dlakava tarantula dolazi pogledati koija

Tamnocrven s crnim trakama oivičenim uskim žutim trakama, bilo je to prekrasno stvorenje, prilično stidljivo, ali otrovno.

Hrđavo željezno stubište spiralno se spuštalo u cenoteje mali otvor, ravno do podzemne vode. Cementni blokovi pomogli su pri postavljanju spremnika u plitkoj vodi. Bila je tu široka kupola, nizak strop sa stalaktitima i nekoliko šišmiša - pod je bio od crnog, hlapljivog guana od šišmiša, dok su zidovi bili od bijelog vapnenca.

Dvostruki lom svjetlosti u Koi cenote

Na dubini od 10-14m, Max me odveo pod vodu do Xuxija cenote. "Pokazat ću ti nešto posebno", rekao je, a sada sam se zadivio prizoru.

Max izbliza naspram tanina u Xuxi cenoteu

Tijekom kišne sezone, prisutnost tla i lišća rezultira velikom količinom tanina koji curi u vodenu podlogu. To se pretvara u prekrasne crvene, narančaste, žute i zelene boje u vodenom stupcu – apokaliptična vizija. Gurali smo se dalje u razne odaje.

Nakon piknika od tacos, vratili smo se u Koi ali smo ovaj put skočili lijevo pa desno do nejasne hrpe slonovskih kostiju do koje smo stigli nakon 30-minutnog plivanja. Mali bijeli INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) češeri postavljeni su kao indikatori za znanstveno istraživanje.

Oznake ukazuju na fosilizirane kosti slona

Na Xulo

Južno od Tuluma, malo prije Muyila, nalazi se Uku Cuzam, također zvan Xulo po lokalnom vlasniku Maja. Izvorno ga je istražio Alvaro Roldan 2013., a sada je povezan sa Systema Caterpillar i nizvodno od njega. “Pet zvjezdica cenote!”, uzviknuo je Max.

Stepenice dolje do Xuloa cenote

Stariji čovjek po imenu Emilio bio je čuvar mjesta, zajedno sa svoja dva psa. Nakon što smo platili ulaznicu od 300 pezosa (11.60 funti), spustili smo se niz stepenice u nizinu cenote. Podzemna voda bila je u mraku i morao sam upaliti svjetlo na kacigi da bih se postavio.

Vrlo brzo linija je pala na 10 m i pojavile su se visoko ukrašene odaje sa strašnim stupovima, kišom od stalaktita, stalagmita u obliku prstiju ili lustera, te zidovima od draperija i heliktita.

Očaranost je kratko trajala. Max je iznenada skočio udesno, u hodnik ograničenja pod niskim stropom. Okretanje je bilo nezamislivo i morao sam postaviti svoju kameru s ispruženim stroboskopskim krakovima na stranu da bih nastavio naprijed. Osjećao se prilično neugodno.

Na kraju smo sustigli glavnu liniju koja je prolazila kroz bočni tunel. Još jedan skok i odatle se vratio u bazu, u ronjenju od 56 minuta. Stroboskopi su prestali ispravno raditi i posumnjao sam da su baterije prazne. Odlučio sam ostaviti fotoaparat za sljedeće ronjenje.

To se pokazalo kao mudra odluka, jer je moj vodič za ronjenje skočio ulijevo, nakon trećeg niza dvostrukih strijela, i vodio me kroz ograničenja i vrlo uske prolaze ispod krova, vijugajući u stranu bez prestanka. Čak mi je signalizirao da stanem u ključnim trenucima kako bi me mogao snimiti svojim GoProom.

Max izlazi iz špilje u Xulou

Nakon 67 minuta, zadovoljan mojom izvedbom i plovnošću, Max mi je pozitivno stisnuo ruku prije izlaska.

Sjedeći mirno ispred svoje drvene kolibe, Emilio nas je čekao s caguama, boca piva od 1 litre, njegovi psi leže ravno na zemlji. Nekoliko tukana proletjelo je iznad nas, sletjelo na granu da proviri u nas i poletjelo čim sam zgrabio fotoaparat.

Emilio uživa u pivu ispred svoje kuće u Chulu

Alexis Passage

Smješten u Tulumu sljedeće tri noći, moj posljednji dan ronjenja bio je s Elliotom i mjestom Cenote Regina. Izvorno ga je 2004. istražio Robbie Schmittner, sada je povezan sa Sistema Ox Bel Ha (preko Mayan Blue), ali je slabo poznat, osim onima sretnicima!

U glavni tunel pod krovom od stalaktita u Regini

Veliki vodeni bazen s drvenom palubom bio je okružen palmama. Mračna ulazna rupa počinjala je u ograničenje, a zatim se otvarala u prilično mračnu špilju sa širokim tunelom. Plan je bio T-lijevo, T-lijevo dok nismo duboko zaronili u kanjon na dubini od 25m.

Odjednom je kao čarolijom zasvijetlilo u Alexisovom prolazu, podzemnom riječnom koritu bijele i svijetloplave boje gdje se javlja haloklina, i sve je bilo mutno 30 sekundi. Bilo je to očaravajuće okruženje - ali već je bilo vrijeme da se okrenem.

Svijetloplavi tunel naprijed

Stupovi i stalagmiti, Regina

Za sljedeći zaron, plan akcije je bio T-desno, T-lijevo i T-desno. Još jednom smo ušli u duboki slani prolaz dublji od 18 m.

Dok sam gledao u Elliota kako nestaje u izmaglici halokline, desno me je uho zaboljelo pod pritiskom i shvatio sam da ne mogu ići dublje, a da ne riskiram ozbiljne nevolje. Ovo bi za nekoliko sekundi moglo postati noćna mora.

Ludilo sam mahao svjetlom prema Elliotu, sve dok nije moj signal shvatio kao da prekidam ronjenje. Bolje spriječiti nego liječiti.

Pierre Constant nakon ronjenja u Conchi cenote

Majanski vlak U rujnu 2018. novoizabrani meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador najavio je 1,525 km dug projekt “Vlak Maja” oko poluotoka Yucatan. U vlasništvu meksičkih oružanih snaga, povezivao bi u petlju gradove Palenque, Escarcega, Merida, Cancun, Tulum i Bacalar. Referendum u gradovima pokazao je 92% ljudi za, nakon što im je obećan razvoj turizma i druge beneficije te s 321 milijardom pezosa (oko 16 milijardi američkih dolara) koja će prvenstveno doći od regionalnog turističkog poreza. Izgradnja je započela u lipnju 2020., a završetak je planiran ove godine, Aktivisti za zaštitu okoliša i prava domorodaca protivili su se izgradnji novih staza kroz džunglu i predviđali katastrofu za prirodu. Kako je projekt napredovao, tvrdili su da se džungla siječe bez provedenih ikakvih ekoloških studija. Ali u studenom 2021. Ministarstvo unutarnjih poslova izuzelo je Mayanski vlak i druge infrastrukturne projekte iz ekološke provjere. U siječnju 2021. ekipe su tijekom iskapanja otkrile više od 8,000 drevnih artefakata i građevina. Zajednica speleoronilaca predviđala je da će projekt izazvati kolaps mnogih Cenotes i špilje, a nažalost to se navodno već dogodilo na najmanje 100 točaka. U Quintana Roou, gdje je bilo prosvjeda protiv rada, 1,800 km špilja i podzemnih rijeka diše kroz tisuće Cenotes koje će poremetiti Mayanski vlak. Divlje životinje kao što su jaguari, pume, paukovi majmuni, oceloti, aguti i ptice piju iz Cenotes ali vodonosnik Maya sada je pod velikim rizikom onečišćenja. Izvorni planovi uključivali su električne lokomotive koje će vući vlakove, iako je vlada kasnije najavila prelazak na dizel kako bi smanjila troškove. Godine 2020. rečeno je da će polovica rute Merida-Cancun-Chetumal i dalje biti elektrificirana. No čini se da su negativne strane projekta pomno skrivane od javnosti, a meksički predsjednik AMLO odlučan je dovršiti posao prije isteka svog mandata. Na putu do raznih Cenotes Vidio sam široke autoceste uništenja koje su presijecale jukatansku džunglu – a opseg krčenja šuma čini se zastrašujućim.

