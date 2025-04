Žuta ciglena cesta vodila je do danskog broda za robove ID

@sennacher

#askmark Pozdrav, u vezi DSMB-ova. Nisam nikakav stručnjak i obično ga ispravno rasporedim. Ovaj vikend smo ronili na vrlo jakoj struji i skoro sam izgubio dah dok sam ga postavljao (napuhavanje usta) jer se malo zapetljao na mojoj regulaciji. To me je nasmrt prestrašilo. Postoji li nešto poput "malog cilindra" kako bih držao svoj reg u ustima kako bih ga sigurnije koristio? Nisam to pokušao učiniti sa svojim LPI-jem... ali pretpostavimo da bi se i to zapetljalo.

Hvala

Posjetite našu web stranicu za više vijesti o ronjenju, podvodnoj fotografiji, savjete i izvješća o putovanjima: https://divernet.com/



✅ Važne pridružene veze za praćenje



🔗 Ostvarite 15% popusta na međunarodnu eSIM ponudu! Koristite kod: SCUBADIVERMAG

https://airalo.pxf.io/bO7Wy9



🔗 Kupite opremu za ronjenje ovdje:

https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬.

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1



🔗 Ostanite povezani s nama.



Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/

Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/

Teme: https://www.threads.net/@diver_magazine

Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/

TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag



Web stranica: https://divernet.com/

Web stranica: https://godivingshow.com/

Web stranica: https://rorkmedia.com/



📩 Za poslovne upite: info@scubadivermag.com



=============================



🎬Predloženi videozapisi za vas:



▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48



=================================



✅ O časopisu Scuba Diver.



Dobrodošli u Scuba Diver Magazine! Strastveni smo prema svemu vezanom uz podvodni svijet. Kao časopis koji se besplatno distribuira u Europi, ANZ-u i Sjevernoj Americi, donosimo vam najnovije vijesti o ronjenju, od epskih destinacija za ronilačka putovanja i iskrenih recenzija opreme do stručnih savjeta, vijesti i inspirativnih podvodnih priča.



Bilo da ste iskusni ronilac ili tek započinjete svoje podvodno putovanje, naš je sadržaj osmišljen kako bi vas informirao, inspirirao i pripremio za vaš sljedeći zaron. Uđite, istražite i ostanite povezani sa svijetom ronjenja s nama! Pridružite nam se i nikada ne propustite avanturu!



Za poslovne upite, molimo koristite kontakt podatke u nastavku:



📩 Email: info@scubadivermag.com



🔔 Volite ronjenje? Pretplatite se sada za savjete o ronjenju, recenzije opreme, savjete za ronjenje, epska ronjenja, novosti o ronjenju i podvodne priče!

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1



=================================



🔎 Povezane fraze:







Hashtags