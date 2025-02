O kući – Wakatobijev kućni greben

Što točno čini Wakatobi's House Reef vrijednim brojnih priznanja?

To je kombinacija čimbenika koji uključuju lak pristup, zdravlje staništa, raznolikost ekosustava, obilje jedinstvenog morskog života i samu veličinu područja.

On Wakatobi's House Reef, you will find different kind of Hermit card. Instead of using a discarded snail shell as its home Coral Hermits (genus Paguritta) actually live in a tiny hole in the coral. It takes a sharp eye to spot one as these guys as they are seldom bigger than a sunflower seed.

Kao takvi, poznato je da gosti posvećuju cijele dane u noć ronjenju s obale ispred odmarališta, a mnogi se vraćaju iz godine u godinu kako bi ponovili to iskustvo.

Igralište u plitkim vodama

Između plaže i duboke vode nalazi se prostrani dio plićaka ispunjenog travnatim slojevima, pješčanim ravnima, šarenim nasadima mekih koralja i raštrkanih tvrdih koraljnih formacija, sve izuzetno zdravih i mjestimično prilično gustih. To je nešto što ne biste očekivali tako blizu odmarališta. Mnogo više od mjesta za plivanje između obale i grebena, ovo je područje prvo mjesto za rog izobilja morskog života koji uključuje ribu žabu, ribu kamenjaru, ukrašenu, robusnu i Halimeda duhovnu ribu lulu, murinu, plavopjegave raže, razne glavonošce (hobotnica, lignje, sipe), čeljusti, parovi račića i glavoča, mnoštvo golonoša, sipe, raže koje lete u određeno doba godine i još mnogo toga.

Snorkelling in the shallows of the House Reef.

Male dubine ovog područja kućnog grebena dopuštaju dovoljno sunčeve svjetlosti da preplavi morsko dno, otkrivajući svijetle boje koje bi se izgubile na većim dubinama. Ova izdašna ponuda ambijentalnog svjetla u kombinaciji s obiljem subjekata daje fotografima idealan podvodni studio. Plićak je također privlačan za ljubitelje ronjenja, koji mogu uživati ​​u pogledu na morsko dno izbliza bez odlaska daleko od obale.

Ronjenje na rubu

Wakatobi”s jetty extends all the way out to the edge of the House Reef's drop-off.

Nekih 70 metara (80 jardi) od plaže, obrisi House Reefa čine nagli prijelaz iz plitke vode. Zadivljujući zid proteže se sjeverno i južno od kraja Wakatobijevog pristaništa. Ovdje vrh grebena počinje samo dva metra od površine i ponire do dubine veće od 70 metara. Ova dramatična topografija stvara vrhunsku priliku za profile ronjenja na više razina. Ovaj podvodni bedem prošaran je prepustima i pukotinama. Procvat niz spužvi, tvrdih i mekih koralja utočište je raznolikoj populaciji beskralješnjaka i riba, pri čemu se mješavina vrsta mijenja kako dubina raste.

Where the shallws meet the drop off on Wakatobi's House Reef.

Bistrina vode u rasponu od 30 metara i više omogućuje dovoljno ambijentalnog svjetla da se filtrira u dubinu, dodajući vizualnu dramu zidova i usječenih padina. Ovaj raznolik krajolik pruža beskrajne mogućnosti za lov na životinjice među koraljima i skloništima prekrivenim sjenama koja sijeku padine. Ronioci mogu slijediti svoje interese do odabrane dubine, a zatim se polako vraćati prema površini, stvarajući profile koji omogućuju više od sat vremena na dnu i završavaju sigurnosnim zaustavljanjima među živahnim koraljnim formacijama. Zelene i Hawksbill kornjače obično se vide kako krstare rubom vode ili odmaraju ispod prevjesa u zidu.

U blizini pristaništa

Marine life underneath the Wakatobi House Reef Jetty.

Mol u Wakatobiju proteže se do vanjskog ruba House Reefa, pružajući roniocima koji ne žele plivati ​​s obale praktičan pristup pristaništu. Mol je i sam po sebi vrijedan zaron. Potporni stupovi pristaništa stvaraju zaklon i hladovinu koja drži velika jata riba. Pogled izbliza otkriva obilje makro tema. Veliki betonski stupovi i grede pristaništa dom su raznim škampima, rakovima i krokodilskim ribama, a okolno područje poznato je po brojnim kolonijama anemona i njima pripadajućih riba klaunova i riba dama. Više od pola tuceta vrsta ovih fotogeničnih ribica može se pronaći među pipcima njihovih domaćina, pružajući jednostavne prilike za jednu od najlegendarnijih podvodnih slika.

Ovaj par bijelih škarpina pronađen je u podnožju mola Wakatobi.

Egzotičnija stvorenja također vrebaju ispod i oko pristaništa, uključujući škarpinu, ribu duha, sipu često u paru i za one s oštrim okom Pegasus Seamoth. Plivanje u plićaku također može dovesti do susreta s nekim od domaćih morskih kraita koji ovu lokaciju preferiraju za lov.

Taxi brodovi i driftovi

Ronilac krstareći zidom dolazi do velikog koralja trešnjinog cvijeta na kućnom grebenu

Mol je samo središnja točka House Reefa, koji se proteže u druga imenovana mjesta za ronjenje sjeverno i južno od odmarališta. Ovo ogromno prostranstvo grebena i plićaka pruža gotovo neograničene mogućnosti za istraživanje. Kako bi pomogao roniocima da dođu do udaljenijih dijelova grebena, Wakatobi održava flotu taksi čamaca za ispuštanje struje s pristaništa. Ovisno o tome u kojem smjeru se voda kreće, taksi čamci će odvesti ronioce daleko sjeverno ili južno od odmarališta na produženo ronjenje koje završava na stepenicama pristaništa. Ova plovila za lansiranje od 5 do 7 metara imaju električni pogon radi minimalnog utjecaja na okoliš i mogu udobno prevesti pet ronilaca ili ronilaca na odabrano mjesto. Taxi brodovi rade od zore do sumraka svaki dan, a gosti mogu rezervirati vožnju ili jednostavno pitati u ronilačkom centru i čekati sljedeći slobodni brod za iskrcaj. To čini zadivljujući drift duž grebena natrag do pristaništa. Provjerite kod ronilačkog centra promjene plime i oseke.

Wakatobijev kućni greben može proizvesti neka vrlo rijetka otkrića poput ovog glavoča (Lotilia graciliosa) sa svojim cimerom alfejevim račićem (Alpheus rubromaculatus).

Za driftove koji traju 90 minuta dulje, ronioci mogu zatražiti velike spremnike od ronilačkog centra kako bi osigurali dovoljnu opskrbu plinom. Ova zanošenja također su omiljena među roniocima na rebreather, koji mogu produžiti urone u višesatne izlete. Trenutačni rekord za rebreather drift ronjenje na House Reefu iznosi više od šest sati!

Tamna strana kuće

House Reef je na raspolaganju Wakatobi gostima danju i noću. Za neke, zalazak sunca je najbolje vrijeme za posjetiti. Kako svjetlost blijedi, stvorenja aktivna tijekom dana počinju tražiti sklonište, dok druga izlaze iz svojih jazbina kako bi se hranila u tami. Lukavi glavonošci koji mijenjaju boju, kao što su sipe i lignje, mogu poprimiti niz živopisnih ružičastih, ljubičastih, crvenih i žutih nijansi i uzoraka koji se mogu koristiti za kamuflažu, komunikaciju ili čak za hipnotiziranje potencijalnog plijena.

Umotana u svoju zaštitnu čahuru, riba papiga leži u krevetu za noć.

Svjetla za ronjenje otkrivaju jegulje koje klize kroz koralje, kornjače koje drijemaju s glavama zabačenim u izbočine na zidu. Pažljivi ronioci mogu pronaći ribu kirurga i druge članove dnevne smjene smještene duboko u udubljenjima i pukotinama grebena. Budući da ribe nemaju kapke za zatvaranje, možda se ne čini da spavaju, ali zapravo uživaju u svojoj verziji noćnog odmora. Neke ribe ne rade samo spavanje preko noći. Ribe papige izvode jedan od najpoznatijih rituala prije spavanja na grebenima, lučeći mjehurić sluznice poput želea koji im obavija cijelo tijelo.

A Tasseled scorpionfish (Scorpaenopsis oxycephala) fluoresces an interesting combination of green and orange under Fluo lighting during a night dive on the House Reef.

Noćna ronjenja također predstavljaju jedinstvenu priliku da svjedočite fenomenu morske fluorescencije uz Fluo-dive program resorta. Umjesto konvencionalnih ronilačkih svjetala, fluoronioci i fluoronioci dobivaju posebna plava svjetla, zajedno sa žutim filtrima koji se uklapaju preko ronilačka maska. Kada snopovi tih svjetala prođu duž grebena, određeni koralji i životinje zasvijetle u jezivo blještavim bojama, pretvarajući noć u bizarnu svjetlosnu predstavu.

Želite dodati kućni greben svom ronilačkom repertoaru? Wakatobi sada prihvaća rezervacije za 2024. i kasnije. Ali s vremenskim odsječcima koji se brzo pune, najbolje je obratite se predstavniku Wakatobija uskoro ako razmišljate o putovanju. Uvjeravam vas da su greben Wakatobi House i zidovi i sustavi grebena iza njega vrijedni posjeta. Zapravo, gosti se vraćaju iz godine u godinu na ovo čarobno mjesto, neki su svoj posjet ponovili više od pola tuceta puta.

