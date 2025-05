Provjera stvarnosti: obnova koralja neće spasiti svjetske grebene

at

at 8: 30 am

To nije poruka koju bi bilo koji ronilac želio čuti, ali neovisna istraživanja projekata obnove koralja diljem svijeta dovela su COREYJA JA BRADSHAW-a sa Sveučilišta Flinders, CLELIU MULÀ sa Sveučilišta Zapadne Australije, GIOVANNI STRONU sa Sveučilišta u Helsinkiju i njihov tim do teškog zaključka.

Koraljni grebeni su puno više od samo lijepog mjesta za posjetiti. Oni su među najbogatijim ekosustavima na svijetu, u kojima živi oko trećina svih morskih vrsta.

Ovi grebeni također izravno imaju koristi više od milijarde ljudi, osiguravajući sredstva za život i sigurnost hrane, kao i zaštitu od oluja i obalne erozije.

Bez koraljnih grebena, svijet bi bio puno siromašnije mjesto. Stoga, kada koralji uginu ili se oštete, mnogi ljudi pokušavaju ih obnoviti. Ali golemost zadatka raste kako se klima nastavlja zagrijavati.

In naše novo istraživanje, ispitali smo puni opseg postojećih projekata obnove koralja diljem svijeta. Promatrali smo što pokreće njihov uspjeh ili neuspjeh i koliko bi zapravo koštalo obnavljanje onoga što je već izgubljeno. Obnova grebena koje smo već izgubili diljem svijeta mogla bi koštati i do 26 bilijuna australskih dolara (12.5 bilijuna funti).

izbijeljeni Acropora koralji na Maldivima (Davide Seveso / Sveučilište u Milanu)

Globalni gubici

Nažalost, koraljni grebeni pate diljem svijeta. Globalno zagrijavanje i morski toplinski valovi su glavni krivci, ali pretjeranog izlova ribe i zagađenje pogoršati stvari.

Kada temperatura mora dulje vrijeme poraste iznad sezonskog prosjeka, koralji mogu postati izbijeljenuGube boju dok izbacuju svoje simbiotske alge kada je pod stresom, otkrivajući bijeli kostur ispod. Jako izbjeljivanje može ubiti koralje.

Izbjeljivanje koralja i masovno uginuće koralja sada su uobičajeni. Prošlog mjeseca, masivni toplovodni oblak izbijeljena velika područja grebena Ningaloo na sjeverozapadnoj obali Australije baš kao veliki dijelovi sjevernog Velikog koraljnog grebena izbjeljivale su se na sjeveroistočnoj obali.

Od početka 2023. godine, masovno izbjeljivanje koralja događa se diljem tropi i dijelovi Indijskog oceana.

Tijekom proteklih 40 godina, opseg koraljnih grebena prepolovio seKako se klimatske promjene nastavljaju, događaji izbjeljivanja i uginuća koralja će postati češći. Više od 90% koraljnih grebena prijeti dugoročna degradacija do kraja stoljeća.

Mrtvi koralji na Maldivima nakon izbjeljivanja (Simone Montano / Sveučilište u Milanu)

Izravna intervencija

Obnova koraljnog grebena može potrajati mnogo oblika, uključujući uklanjanje vrsta koje jedu koralje kao što su riba papagaj, prenošenje koraljnog micelija ili čak manipuliranje lokalna zajednica mikroba kako bi se poboljšalo preživljavanje koralja.

Ali daleko najčešća vrsta restauracije je „vrtlarstvo koralja”, gdje se fragmenti koralja uzgojeni u rasadnicima presađuju natrag na greben.

Problem je u razmjerima. Obnova koralja može se uspješno provesti samo u malom opsegu. Većina projekata funkcionira samo na nekoliko stotina ili nekoliko tisuća četvornih metara. Usporedite to s gotovo 12,000 XNUMX četvornih kilometara gubitak i degradacija između 2009. i 2018. Projekti obnove nisu ni blizu opsega potrebnog za nadoknadu gubitaka uzrokovanih klimatskim promjenama i drugim prijetnjama.

Zaštitari prirode rade na uzgoju koralja i pomažu u očuvanju ovih jedinstvenih oblika života.

Vrtoglavo visoki troškovi

Obnova koralja je skup, u rasponu od oko 10,000 do 226 milijuna dolara (4,800-109 milijuna funti) po hektaru. Širok raspon odražava varijabilne troškove različitih korištenih tehnika, lakoću pristupa i troškove rada.

Na primjer, uzgoj koralja (fragmenti koralja uzgojeni u rasadnicima presađeni natrag na greben) relativno je jeftin (medijan trošak 558,000 USD ili 270,000 funti po hektaru) u usporedbi sa sijanjem ličinki koralja (medijan 830,000 USD ili 400,000 funti po hektaru). Izgradnja umjetnih grebena može koštati i do 226 milijuna USD (109 milijuna funti) po hektaru.

Procijenili smo da će koštati više od $ 1.6 milijardi (772 milijuna funti) za obnovu samo 10% degradiranih koraljnih područja diljem svijeta. Ovo se izračunava uz najniže troškove po hektaru i pod pretpostavkom da su svi projekti obnove uspješni.

Čak je i naša konzervativna procjena četiri puta veća od ukupnih ulaganja u obnovu koralja u proteklom desetljeću (410 milijuna dolara ili 198 milijuna funti).

No razumno je koristiti najviši trošak po hektaru, s obzirom na visoke stope neuspjeha, potrebu korištenja nekoliko tehnika na istom mjestu i velike troškove rada na udaljenim grebenima. Obnova 10% degradiranih koraljnih područja diljem svijeta, po cijeni od 226 milijuna dolara po hektaru, koštala bi više od 26 bilijuna dolara (12.5 bilijuna funti) – gotovo 10 puta više od australskog. godišnji BDP.

Stoga je financijski nemoguće uhvatiti se u koštac s kontinuiranim gubitkom koraljnih grebena obnovom, čak i ako lokalni projekti još uvijek mogu pružiti neke koristi.

Rasadnici od užeta njeguju fragmente koralja dok ne budu spremni za sadnju (Luca Saponari / Sveučilište u Milanu)

Lokacija, lokacija i lokacija

Naši istraživanja Također smo proučili što utječe na odabir mjesta za obnovu. Otkrili smo da to uglavnom ovisi o tome koliko je greben blizu ljudskih naselja.

Samo po sebi, to nije nužno loša stvar. Ali također smo otkrili da su se akcije obnove vjerojatnije događale na grebenima koji su već degradirani ljudskom aktivnošću i s manje vrsta koralja.

To znači da ne ciljamo nužno na mjesta gdje je obnova najvjerojatnija za uspjeh ili od najveće ekološke važnosti.

Još jedno ograničenje je to što vrtlarenje koralja obično uključuje samo nekoliko vrsta koralja – najlakše za uzgoj i presađivanje. Iako to i dalje može povećati koraljni pokrov, ne obnavlja raznolikost koralja do te mjere nužan za zdrave, otporne ekosustave.

Mjerenje 'uspjeha'

Još jedna tužna stvarnost je da više od trećine svih napora za obnovu koralja neRazlozi za to mogu uključivati ​​loše planiranje, neprovjerene tehnologije, nedovoljno praćenje i naknadne toplinske valove.

Nažalost, ne postoji standardni način prikupljanja podataka ili izvještavanja o projektima obnove. To otežava – ili onemogućuje – prepoznavanje uvjeta koji vode do uspjeha i smanjuje tempo poboljšanja.

Uspjeh sada, neuspjeh kasnije

Većina transplantacija koralja se prati zbog manje od 18 mjeseciČak i ako prežive to razdoblje, nema jamstva da će trajati dulje. Dugoročna stopa uspjeha nije poznata.

Kada smo ispitali vjerojatnost ekstremnih toplinskih događaja odmah nakon obnove i u nadolazećim desetljećima, našli smo da je većina obnovljenih mjesta već pretrpjela ozbiljno izbjeljivanje ubrzo nakon obnove. Bit će teško pronaći lokacije koje će biti pošteđene budućeg globalnog zatopljenja.

Ponekad se mladi koralj izbijeli prije završetka projekta restauracije (Davide Seveso / Sveučilište u Milanu)

Nema zamjene za djelovanje u području klime

Obnova koralja ima potencijal biti vrijedan alat u određenim okolnostima: kada potiče angažman zajednice i rješava lokalne potrebe. Ali još nije - i možda nikada neće biti - izvedivo dovoljno se povećati da bi se imali značajni dugoročni pozitivni učinci na ekosustave koraljnih grebena.

Ova provjera stvarnosti trebala bi potaknuti konstruktivnu raspravu o tome kada i gdje se isplati obnova. Bez zaustavljanja tempo i opseg klimatskih promjena, imamo malo snage za spašavanje koraljnih grebena od ogromnih gubitaka tijekom sljedećeg stoljeća i dalje.

Drugi pristupi očuvanju kao što su uspostavljanje, održavanje i provođenje morskih zaštićenih područja i poboljšanje kvaliteta vode moglo bi povećati šanse da će projekt obnove koralja uspjeti. Ovi napori bi također mogli podržavati lokalne ljudske zajednice s poticajima za očuvanje.

Jačanje komplementarnih strategija stoga bi moglo ojačati otpornost ekosustava, proširujući doseg i uspjeh projekata obnove koralja.

Također na Divernetu: Projekt koralja ReefSeed dočekan na Maldivima, Znanstvenici otkrivaju koralje otporne na toplinu skrivene na vidiku, Naši digitalni 3D modeli mogli bi pomoći u oživljavanju ogromnih koraljnih grebena, Veliko povećanje otpornosti na toplinu od Secoreovih super-koralja