Otkriće ronilačkog zvona razbija mit o brodolomu

"Mit o zvonu" okruživao je korvetu Kraljevske kanadske mornarice Trentonski, koji je potopljen u La Mancheu od strane njemačke podmornice u veljači 1945., prema poznatom britanskom tehničkom roniocu na olupinama Domu Robinsonu.

Pričalo se da je artefakt pronađen, ali ne i izvučen prije mnogo godina, prilikom prvog zarona na olupini dubokoj 65 metara. Nakon toga više nije uočen i smatralo se da je zauvijek izgubljen u blatu s morskog dna.

„Dakle, ni u najluđim snovima nisam vjerovao da ću ga zapravo pronaći – ali ponekad su mitovi istiniti“, kaže Robinson, koji je nedavno uspio pronaći zvono i podijelio iskustvo na svom popularnom kanalu. Ronilac na olupinama YouTube kanal (vidi dolje).

Ne samo to, već je Robinson u roku od dva tjedna od podizanja zvona prijavio zvono prijemniku olupine i vratio ga predstavnicima Kanadske mornarice. Sada će biti restaurirano za izložbu u Pomorskom muzeju u Halifaxu.

HMCS Trentonian

HMCS trentonski (K368) bio je modificiran Cvijetkorveta klase -, posljednja izgubljena tijekom Drugog svjetskog rata. Sudjelovala je u akciji tijekom Bitke za Atlantik i služila je kao pratnja konvoja pod zapovjedništvom Plymouth kada ju je torpedirala njemačka podmornica. U-1004 nedaleko od Falmoutha. Korveta je potonula za manje od 10 minuta, a poginulo je šest članova posade.

Treća sreća

Robinson je već zaronio trentonski dva puta, a treći put su ga posjetili samo zato što su drugi ronioci u grupi željeli vidjeti ostatke 63 metra dugog ratnog broda.

Natrag na ronilačkom brodu – oduševljeni Dom Robinson (Deep Wreck Diver / YouTube)

Olupina je teško oštećena i blago nagnuta na lijevi bok, a Robinsonov video vodi gledatelje pored kotlova Yarrowa do eksplodiranog aparata za gašenje požara na krmi. Vidljivi su ostaci prozora i cijevi te nešto što bi mogla biti razbijena dubinska bomba.

Bliže pramcu, Robinson opisuje „prostoriju izrađenu od bronce“ ili drugog obojenog materijala za koju se smatra da je bila prostorija s kompasom. Dalje naprijed nalazi se masa kablova, razvodnih kutija i cijevi, ali dok uočava rub zvona i pokušava ga izvući, mulj eruptira.

Budući da mu je GoPro kamera ionako gubila snagu, podvodni fotograf Rick Ayrton je srećom bio pri ruci da preuzme snimanje u tom trenutku.

Zvono u žutim rukavicama Doma Robinsona (Rick Ayrton)

Olupina nije zaštićena, a pomorski povjesničar Roger Litwiller reagirao je na vijest o otkriću rekavši za kanadski CTV News da misli da je trentonski treba tretirati kao ratno groblje, a „predmeti naslijeđa“ poput mesinganih artefakata ostaviti na mjestu.

Litwiller je rekao da su ronioci već prethodnih godina iz olupine izvadili mnoge artefakte. „Da osoblje na jednom od groblja u Normandiji dođe na posao ujutro i pronađe rupe iskopane po cijelom groblju i uklonjene mesingane ručke na lijesovima, kakva bi bila reakcija? Nastala bi međunarodna pobuna“, rekao je postaji.

Prava stvar

Robinson se slaže da se oko olupine „često roni barem od početka 2000-ih“ i, što se tiče zvona, da su je „mnogi ronioci bezuspješno pokušavali pronaći, uključujući i mene – sve do ovog ronjenja“.

„Bio sam malo nervozan kad sam upoznao sve te kanadske časnike, jer sam osjećao da će biti malo uzrujani što smo izvadili zvono s brodoloma, gdje su očito poginuli pripadnici kanadske mornarice“, kaže.

Susret s Kanađanima u Velikoj Britaniji (Aidan Davies Webb)

Pripadnik Kraljevske kanadske mornarice pregledava zvono tijekom primopredaje (Aidan Davies Webb)

Međutim, svi takvi strahovi brzo su nestali kada mu je jedan od časnika rekao: „Vidite, ono što ste učinili bilo je apsolutno ispravno. Za kratko vrijeme... dolje neće ostati ništa. Ove stvari samo propadaju i padaju i na kraju će postati dio morskog dna.“

Kanadski časnik rekao je Robinsonu: „Mnogo je bolje imati to zvono na površini, u muzeju gdje će ga mnogi ljudi moći vidjeti i gdje će se odati počast ljudima koji su poginuli i služili.“

„Nevjerojatno sam zadovoljan, ne samo zato što sam pronašao zvono, iako je to očito nevjerojatno, već i zbog činjenice da se vraća u Kanadu na drugom kanadskom ratnom brodu“, kaže Robinson. „A kad stigne tamo, bit će izloženo u muzeju u spomen na one koji su poginuli, ali i na one koji su služili.“

„Bio je to apsolutno epski zaron, bilo je to sjajno iskustvo i, znate, mislim da sam postupio ispravno.“ Pogledajte trentonski ronjenje i ostalo videozapisi ronjenja na olupinama at Ronilac na olupinama.

