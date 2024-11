Wakatobijeva ronilačka jahta Pelagian

Svake večeri neposredno prije zalaska sunca, koraljnim hrpama kamenja oko podnožja Magic Piera oživi dok mnoštvo ribica mandarina izlazi iz svojih skrovišta za svoj ritual u sumrak. Ženke se okupljaju u male skupine od 3 do 5 i čekaju da se mužjaci pojave. Kad udvarač stigne, započinje neku vrstu zamršenog bračnog plesa, lepršajući prsima peraje poput kolibrića dok kruži oko jedne do dvije nešto manje ženke.

Nakon što muški izvođač uspješno privuče pozornost voljne ženke, par započinje spiralni ples dok se uzdižu dva do tri metra iznad koralja. Ova koreografija uključuje precizno mjerenje vremena, budući da su ribice mandarine emitirane mrijestiteljice; i jajašca i spermatozoidi otpuštaju se istovremeno u vodeni stupac da bi ih odnijelo strujanje.

Kako bi se postigla optimalna oplodnja, ženka ostaje u blizini zdjelice mužjaka peraje dok kruže. Zatim, u vrhuncu njihovog penjanja, ona će pustiti svoja jajašca. Nakon što je njihova misija obavljena, njih dvoje odlepršaju natrag do dna, gdje će mužjak ponovno preuzeti svoje udvaranje i prijeći na sljedeću slobodnu partnericu. Uzmimo neke dečke koji imaju svu sreću.

Ova noćna predstava samo je jedan od mnogih vrhunaca krstarenja ronilačkom jahtom Pelagian.

Starinski luksuz s uslugom od pet zvjezdica

Pelagian nije vaša prosječna daska. S dužinom od 115 stopa/36 metara s velikom širinom od 24 stope/7.5 metara i zaobljenom lepezastom krmom, Pelagian je započeo život kao elegantna motorna jahta svjetskog ranga izgrađena u brodogradilištu Batservice Verft A/S u Mandalu, Norveška 1965. godine.

Početkom 1980-ih, novi vlasnici rekonfigurirali su glavnu palubu jahte kako bi se prilagodila ronilačkim operacijama i smjestili brod u Crveno more. Tada poznata kao Fantasea, jahta je promijenila mjesto održavanja i nekoliko godina krstarila Sejšelima i Indijskim oceanom prije nego što je pronašla novi dom u Indoneziji. Nakon potpunog remonta i ažuriranja, Fantasea je ponovno rođena kao Pelagian i ubrzo je postala savršena nadopuna Wakatobijevim kopnenim ronilačkim operacijama.

Iako su Pelagianove linije starinske, smještajni i društveni prostori moderni su kao bilo koja luksuzna jahta vrhunske klase. Wakatobi nije štedio kako bi Pelagian doveo do istih pedantnih standarda po kojima je odmaralište tako poznato. Vrhunski dekor se provlači kroz jahtu, koja nudi sve očekivane udobnosti kao što su individualno kontrolirani klima uređaj i moderan medijski centar sa zabavnim sadržajem ravnog ekrana.

Za one koji traže iznimno luksuzno iskustvo, Pelagian's master suite nudi smještaj dostojan luksuznog hotela i jedan je od najvećih i najopremljenijih koji se mogu naći na dasci za ronjenje. Ovaj apartman se proteže cijelom širinom plovila i zauzima cijeli prednji dio glavne palube, pružajući privatnost i lak pristup svim dijelovima jahte.

Značajke koje doista izdvajaju Pelagian od većine vrhunskih dasaka za ronjenje su usluga i ekskluzivnost. Popis putnika ograničen je na deset gostiju smještenih u pet prostranih kabina. Uz 12-članu posadu, putnicima je osigurana najviša razina osobne pažnje koja više priliči privatnoj jahti. Svaki dan, kulinarski tim na brodu stvara obroke dostojne restorana s Michelinovom zvjezdicom, uvrštavajući svježe lokalne okuse u jelovnik koji uključuje i međunarodne favorite.

Objedovanje se odvija u glavnom salonu ili na fantailu, a poslužuje se uz zapanjujuću pozadinu mora i neba. Jahta nudi klimatizirane blagovaonice i prostore za odmaranje, namjensku sobu za kameru te zaštićene i otvorene vanjske salone idealne za čitanje ili mirno opuštanje.

Pelagianov ultimativni etos pružanja usluga dotiče se svih aspekata života na brodu, od brižljive kabine i blagovaonice do priprema za ronjenje i podrške u vodi. Ronilačke aktivnosti provode se iz dva posebno izrađena ronilačka plovila, pri čemu posada upravlja cjelokupnom opremom.

Vodiči ronjenja pružaju podršku u vodi kada se to zatraži ili je potrebno i stručnjaci su za lociranje rijetkih morskih subjekata. Budući da se roni provode ili u plitkovodnim blatnim mjestima ili na strukturama sa značajnim vertikalnim reljefima koji su idealni za višeslojne profile, vremena na dnu rutinski prelaze 70 minuta, a raspored dopušta do četiri ronjenja dnevno, uključujući noćna ronjenja.

Nakon svakog ronjenja, gosti dobivaju ručnik od mente i osvježenje dok su dobrodošli natrag na brod da se opuste dok posada priprema sve za sljedeći zaron.

Spremni, set, zaronite

Pelagianova sedmodnevna krstarenja arhipelagom Wakatobi vode u raznolik raspon podvodnih okruženja, od strmih zidova perforiranih prepustima duž vanjskog ruba atola Karang Kaledupa i Karang Kapota do iznimnih mogućnosti ronjenja u blatu u zaljevu Pasar Wajo na otoku Buton.

Pelagian također zaobilazi jugozapadne rubove otoka Wangi Wangi i Kaledupa, pružajući još jednu rundu veličanstvenih grebena, dramatičnih okomitih padova i vrhova, od kojih svaki otkriva kaleidoskopsku menažeriju morskog života. Padine i zidovi koji se spuštaju u dubine prekriveni su velikim mekim koraljima živih boja i gorgonijama u crvenoj, narančastoj, ružičastoj i žutoj boji. Uz dramatične padove i vidljivost koja obično premašuje 75 metara, ova su mjesta idealna za promatranje velike slike i ponekad služe vrstama otvorenih voda poput barakude crne peraje, morskih kornjača i raža.

Osim dramatičnih morskih pejzaža, tu je i mnoštvo sitnih nalaza. Vrhunac svakog Pelagian krstarenja je obilje mogućnosti za pronalazak malih morskih konjića, jer se roni u područjima gdje žive tri najistaknutije vrste: Bargibant, Denise i Pontoh's.

Ronjenje u mulj

Značajni element Pelagian putovanja je ronjenje u blatu na jugoistočnoj strani otoka Buton. Lokacije koje utjelovljuju iskustvo ronjenja uključuju Cheeky Beach, Banana Beach i In Between. Ova mjesta imaju postupne padine od obale dolje do 100 stopa, s dnom poput pustinje koje se uglavnom sastoji od pijeska i šljunka prekrivenog malo svijetlog sedimenta koji se lako može uzburkati pogrešno postavljenim peraje.

Za ronioca početnika, pitanje bi moglo biti "Zašto sam ovdje?" – dok ne počnete vidjeti što je tamo! Prvo viđenje moglo bi biti prošarano crveno lice reptilske zmije jegulje koja viri iz pijeska. Ili, možda čudesni kokoš hobotnica, u šetnju. Pažljiviji pogled otkrit će kozice Coleman na vrhovima vatrenih ježeva i račiće paunove bogomoljke nalik vanzemaljcima, zajedno s škampima gobijima koji čuvaju kuću sa svojim cimerima alpheid škampima, koji, čini se, obavljaju sav posao.

Ronjenje na gatovima

Svaka destinacija za ronjenje koja poštuje sebe trebala bi uključiti ronjenje na doku, au zaljevu Pasar Wajo, Pelagian ima tri za isprobati: Asphalt Pier, New Pier i Magic Pier. Svaki nudi svoj karakter i atrakcije.

Među miljenicima navijača je Asphalt Pier. Ronioci mogu sigurno loviti oko prednjeg dijela pristaništa i gomila kako bi pronašli škampe gobije, ribu žabu, lisnatu škrpinu i robusnog duha, trakastu ribu lulu i još mnogo toga.

Gomile na New Pieru odlično su mjesto za pronalaženje jegulja plave vrpce, prstenaste ribe lule i bodljikave škarpine, a susjedno polje krhotina dobro je mjesto za lov hobotnica i glavoči, koji traže utočište u školjkama, limenkama i bocama.

A tu je i Magic Pier. Iako stranica može biti produktivna danju, sati između sumraka i zore su zaista čarobni. Osim poznate mandarine, mjesto je dom menažerije beskralješnjaka od sipa i plavoprstenastih hobotnica do golonožaca do pljosnatih crva, kao i ribica žaba i lavica.

Grebeni, zidovi i vrhovi

Treća dionica Pelagianovog itinerera cilja na koraljima bogate plićake, padine i strme uspone koji se nalaze između otoka Wangi Wangi i Hoge. Na mnogim mjestima profili grebena izdižu se do metar ili dva od površine, pružajući roniocima jednostavne profile na više razina kako bi maksimizirali vrijeme dna od 70 minuta ili više.

Među širokim popisom mjesta oko Wangi Wangija nalazi se greben Komang. Ovo izduženo morsko brdo oživljava živahnim izraslinama mekih koralja i spužvi koje njeguju struje i prepune mnoštva ribljeg života koji doseže vrhunac kad se plima promijeni. Još jedno mjesto je prikladno nazvano Riblja tržnica zbog velikog broja jata riba koje privlači, uključujući prilično veliko jato crnoperajih barakuda.

Na putu do i od svoje matične baze u odmaralištu Wakatobi, Pelagian se može zaustaviti na mjestima na vanjskom rubu raspona dnevnih brodova, kao što su podmorske planine Blade. Ova neobična struktura sastoji se od niza vrhova s ​​oštrim rubovima koji idu paralelno i povezani su nižim grebenom koji cijeloj strukturi daje izgled nazubljene oštrice noža postavljene na rubu.

Ovo su samo neka od mnogih nezaboravnih mjesta koja će ronioci doživjeti na brodu Pelagian. A kombinirajući krstarenje s boravkom u Wakatobi Resortu, gosti mogu doživjeti najbolje što Indonezija ima za ponuditi.

“As usual, the standards on Pelagian never disappoint. The diving was breathtaking, the crew are simply awesome, the food and service exceed expectations every time. Such an amazing team. I will certainly be booking another trip on Pelagian very soon! ” ~ Simon Bowen