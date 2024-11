Wakatobijev dvostruki doživljaj ronjenja

Ovo bi mogao biti savršen ronilački odmor: Započnite posjetom jednom od najpoznatijih ronilačkih odmarališta na svijetu, gdje istražujete netaknute koraljne grebene dok uživate u besprijekornoj usluzi, restoranima svjetske klase i prvoklasnom smještaju. Zatim se ukrcavate na luksuznu ronilačku jahtu koja plovi morem Banda, posjećujući podvodne krajolike poznate samo nekolicini dok uživate u istoj uzornoj razini usluga i pogodnosti koje ste imali na kopnu. Ovo duplo kupanje iznimnih podvodnih iskustava i opuštanja na vrhu dostupno je isključivo gostima Ronilačko odmaralište Wakatobi.

U Wakatobiju se sve vrti oko grebena i načina na koji možete roniti.

“Vrlo visoki standardi samo su norma na Pelagianu. Ronjenje je oduzelo dah, posada je jednostavno fantastična, hrana i usluga na Pelagianu svaki put premašuju očekivanja. Sigurno ću vrlo brzo rezervirati još jedno putovanje!” ~ Simon Bowen, listopad 2022

POČINJE NA BALIJU

Rižina polja rasprostranjena po Baliju zanimljiva su koliko su i lijepa. Tipično ugrađena u brežuljak u obliku terasa, metoda poljoprivrede stara gotovo 2000 godina, većina ovih polja isklesana je ručno.

Wakatobi je oličenje "daleko od svega". Ovo idilično odmaralište uz plažu nalazi se na malom otoku u vodama indonezijskog mora Banda, daleko od svakodnevice. Ali iako je udaljen, iznenađujuće je lako doći do njega putem izravni charter letovi odmarališta i usluge prijevoza vratara.

Kada gosti dodirnu tlo Međunarodna zračna luka na Baliju, dočekuju ih predstavnici Wakatobija, koji se brinu o svim detaljima dolaska, transfera i zadržavanja preko noći. Wakatobi tim također može planirati smještaj i izlete za goste koji žele provesti nekoliko dodatnih dana na Baliju prije nego što krenu na Wakatobi. Ujutro na dan leta za Wakatobi, gosti čekaju u VIP salonu prije nego što se ukrcaju u veliki prigradski zrakoplov za udoban let do privatnog aerodroma Wakatobi.

RESORT OPUŠTANJE I IZVANREDNO RONJENJE

Wakatobijevo dvostruko ronjenje 13

Ronilačko odmaralište Wakatobi nalazi se unutar privatnog morskog rezervata u kojem se nalaze neki od najnetaknutijih i bioraznolikih koraljnih grebena na planetu. Neposredno uz plažu nalazi se House Reef, koji je proglašen najboljim svjetskim ronjenjem s obale. Ronioci i ljubitelji ronjenja mogu istraživati ​​ovaj ogromni podvodni vrt danju i noću. Svaki dan, flota prostranih, prilagođenih ronilačkih čamaca pruža ekskluzivan pristup do više od tri desetke iznimnih mjesta za ronjenje i ronjenje. Pažljivi vodiči ronjenja pružaju uslugu na razini conciergea i na brodovima i pod vodom.

Život grebena u Wakatobiju. foto autora Marca Fierlija

“Ronjenje u Wakatobiju ne može se nadmašiti. Netaknuti grebeni i tone života posvuda. Ovo putovanje nije moglo biti bolje.” ~ Michael i Barbara Mayfield, rujan 2022

Na obali se gosti mogu opustiti u tradicionalno uređenim bungalovima smještenim u šumarku kokosa uz plažu ili uživati ​​u pogledu na zalazak sunca s terase vile na obali. Smještaj spaja bezvremenski indonezijski šarm s modernim komforom kako bi pružio opuštajuće iskustvo odmora. Aktivnosti na vrhu uključuju vodene sportove, spa usluge i aktivnosti kao što su obilasci otoka i tečajevi indonezijskog kuhanja.

Večera uz more u Wakatobiju

Wakatobi je poznat po pružanju najviše razine osobne usluge i po svojoj kuhinji. Talentirani kulinarski tim resorta podiže gastronomsko iskustvo na gurmansku razinu, poslužujući primamljivu mješavinu internacionalnih favorita i regionalnih ponuda, zajedno s jelovnicima po narudžbi za one s posebnim prehrambenim zahtjevima. Osoblje može stvoriti privatno iskustvo večere uz svijeće na plaži ili pripremiti poseban ručak za piknik. Odmaralište nudi niz dodatnih posebnih usluga kao što su privatni vodiči za ronjenje i ronjenje s disalicom ili cjelodnevni najm privatnim brodom.

Tri velika prostrana ronilačka čamca Wakatobi Dive Resorta splavljena su na pristaništu.

DRUGAČIJA VRSTA LIVEABOARDA

Wakatobijeva luksuzna ronilačka jahta Pelagian prolazi ispred odmarališta koje također služi u matičnoj luci.

Savršena nadopuna boravku u Wakatobi Resortu je putovanje brodom Pelagian ronilačka jahta. Gledano iz daleka, ovo blještavo-bijelo plovilo od 36 metara moglo bi izgledati kao jedan od privatnih brodova za razonodu koji nižu pristaništa glamuroznih luka kao što su San Tropez ili Newport. Za razliku od većine ronilačkih čamaca, Pelagian ne služi masama i konfiguriran je za najviše deset gostiju. To omogućuje udoban smještaj nalik na jahtu, sličniji hotelskoj sobi nego skučenoj kabini. Dvanaestoročlana posada uključuje izvršnog kuhara i stjuarde, što omogućuje vrhunsko objedovanje i uslugu s pet zvjezdica.

Dio plana putovanja Pelagiana uključuje posjet zaljevu Pasarwajo na otoku Buton gdje na ronilačkom mjestu pod nazivom Magic Pier, ronjenje u sumrak pruža sjajnu priliku za fotografiranje parenja mandarinskih riba (Synchiropus splendidus). foto autor Walt Stearns

“Vrlo visoki standardi samo su norma na Pelagianu. Ronjenje je oduzelo dah, posada je jednostavno fantastična, hrana i usluga na Pelagianu svaki put premašuju očekivanja. Sigurno ću vrlo brzo rezervirati još jedno putovanje!” ~ Simon Bowen, listopad 2022

No iako njegove prostrane kabine i društveni prostori odlikuju otmjeni interijer jahte, Pelagian je u velikoj mjeri ronilački brod. Plovilo krstari širokim pojasom arhipelaga Wakatobi i odlazi do južnog dijela otoka Buton. Sedmodnevni itinereri i sezonska desetodnevna putovanja vode kroz raznolik raspon podvodnih okruženja, od zidova Karang Kaledupa i Karang Kapota do iznimnih mogućnosti ronjenja u blatu u zaljevu Pasarwajo na otoku Buton. Pelagijska ruta također zaobilazi jugozapadne rubove otoka Wangi Wangi i Kaledupa, pružajući još jednu rundu veličanstvenih grebena, dramatičnih okomitih padova i vrhova, od kojih svaki otkriva kaleidoskopsku menažeriju morskog života.

Pelagian Dive Yacht's Salon Pelagian Master Stateroom Pelagijska kuhinja (kuhinja) Ronioci pripremaju jedan od dva Pelagianova plovila na napuhavanje s krutim trupom od 18 stopa/5.5 m.

Ronilačke aktivnosti provode se iz dva posebno izrađena ronilačka plovila, pri čemu posada upravlja cjelokupnom opremom. Ronjenje vodi jedan od iskusnih vodiča Wakatobija, koji pruža podršku u vodi kada je to zatraženo ili potrebno i stručnjaci su za lociranje rijetkih morskih subjekata. Budući da se roni provode ili u plitkovodnim blatnim mjestima ili na strukturama sa značajnim okomitim reljefima koji su idealni za višeslojne profile, vremena na dnu rutinski prelaze 70 minuta, a raspored dopušta do četiri ronjenja dnevno, uključujući noćna ronjenja.

OSTVARIVANJE VEZE

Budući da sva Pelagian krstarenja počinju i završavaju u odmaralištu Wakatobi, povezivanje kopnenih i morskih itinerera jednostavno je. Letovi s Balija obično stižu u ljetovalište prije podneva, dajući gostima odmarališta dovoljno vremena da uživaju u ručku, smjeste se i krenu u svoj prvi skok na izletu prije večere. Ronioci koji se planiraju izravno ukrcati na Pelagian također imaju priliku opustiti se i uživati ​​u ručku u blagovaonici na plaži dok osoblje vrši transfer prtljaga i ronilačku opremu u kabine i ormariće. Do ranog poslijepodneva sve je na svom mjestu i Pelagian polazi prema lokalnom grebenu, gdje gosti mogu obaviti kontrolni ronjenje kako bi se uvjerili da je sve u redu. Ali čak se i ovo prvo ronjenje često proteže na 70 minuta ili više, dajući ton za tjedan koji dolazi.

Kada se Pelagian vrati na Wakatobijev dok na kraju svakog krstarenja, gosti koji odlaze mogu se opustiti i uživati ​​u pogodnostima resorta prije nego što uhvate popodnevni let. Gosti koji se prebacuju u odmaralište mogu nastaviti skupljati vrijeme tako što će uskočiti u kasnojutarnji ili popodnevni brod ili roniti na kućnom grebenu. Za sve ove transfere, gosti se ne moraju zamarati oko transfera prtljaga ili opreme, jer Wakatobijevo osoblje brine o svim detaljima, uklanjajući gnjavažu putovanja i ostavljajući samo opuštanje.

Želite stvoriti vlastito iskustvo odmora u Wakatobi Double Dip-u?, posjetite wakatobi.com gdje možete ispuniti brzi upit za putovanje kako biste započeli s planiranjem putovanja.

Za izravan odlazak na stranicu upita za rezervaciju u Wakatobiju Klikni ovdje