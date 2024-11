Wakatobijeve fantastične zvijeri i gdje ih pronaći

Ronioci koji se spuštaju niz jedno od brojnih mjesta za ronjenje u Wakatobiju.

Male stvari su velika atrakcija u Wakatobiju.

Wakatobi's pristine reefs are home to an astounding collection of diminutive and colorful forms of marine life, much to the delight of critter spotters and macro photography enthusiasts.

Ronilački vodiči Wakatobija stručnjaci su za pronalaženje i isticanje ovih sićušnih blaga, ali možete i sami učiniti prilično produktivno uočavanje stvorenja — samo trebate znati gdje tražiti.

Nemovi cimeri

Flase clown anemonefish with their host anemone.

Locirajte morsku anemonu i vjerojatno ćete naići na neke od Nemovih suživotnih rođaka. Nakon što snimite neke potrebne portrete ovih šarenih riba klaunova, ostanite malo i bolje pogledajte među valovitim pipcima.

Pair of porcelain crabs (Family Porcellanidae) on an anemone.

Iako ćete najvjerojatnije pronaći porculanskog raka (obitelj Porcellanidae) ili dva, mogli biste naići i na račića Harlekina (Lissocarcinus laevis) koji ide u potragu za ostacima hrane s domaćinove ostatke večere.

Harlekinski rak (Lissocarcinus laevis)

U zamjenu za besplatne obroke i zaštitu koju pipci anemone pružaju, ovi rakovi također pružaju vrijednu uslugu uklanjanja viška sluzi i mrtvog tkiva s tijela anemone.

A tu su i škampi. Anemone udomljuju šarenu zbirku kriptičnih rakova. Imate svoje račiće anemone s bijelom mrljom (Periclimenes brevicarpalis) koji se također nazivaju veličanstvenim račićima anemone, račićima s paunovim repom i račićima klaunovim anemonama, te prekrasnim, ali nažalost nazvanim grimiznim račićima čistačima tvora (Lysmata amboinensis), samo da ih nazovemo nekoliko.

Račić s bijelom mrljom (Periclimenes brevicarpalis) koji se naziva i račić s paunovim repom.

Grimizni tvor škampi čistač (Lysmata amboinensis), koji se naziva i grimizna dama i grimizno prugasti škampi čistač.

A Squat Shrimp (Thor amboinensis) also called a Sexy Shrimp as they often wave the tails.

Omiljeno otkriće je seksi račić anemona (Thor amboinensis) – nazvan tako po sugestivnom njihanju repa kojim oponaša valovito djelovanje pipaka anemone.

Favoriti za navijače

Morske lepeze su sveprisutan prizor na Wakatobi zidovima i vanjskim padinama grebena. Ovi spljošteni meki koralji proširuju razgranatu mrežu polipa kako bi skupili šarenilo planktona koje pokreće struja. I nisu oni jedini koji čekaju da uživaju u ovoj dirljivoj gozbi sitnih zalogaja. Obožavatelji mora mjesto su gdje možete pronaći neke od Wakatobijevih najveličanstvenijih minijatura – male morske konjiće. Ovi mališani su toliko dobri u skrivanju da su znanosti bili nepoznati do prije samo nekoliko godina.

Mali morski konjić bargibant (Hippocampus bargibanti)

Pontohov mali morski konjić (Hippocampus pontohi)

Do danas postoji sedam poznatih vrsta patuljastih morskih konjića u oceanu, od kojih se pet može naći na morskim obožavateljima Wakatobi. Potrebno je oštro oko da bi se locirao pigmej, a oni često ne narastu veći od ljudskog nokta i imaju izvrsnu kamuflažu koja im pomaže da se stope sa svojim domaćinom. Dobra vijest je da pigmeji ostaju blizu kuće i mogu cijeli život provesti na istoj morskoj lepezi. Samo zamolite vodiča za ronjenje za pomoć i oni će vas vjerojatno uputiti na pravu granu.

Perpetual Motion Predatori

Klasteri morskih lepeza omiljeno su mjesto dugonosog jastreba (Oxycirrhites typus). Prepoznatljiva crveno-bijela šrafura ovog oštrookog malog grabežljivca čini ga omiljenim subjektom podvodnih fotografa. Iako mogu narasti do veličine od tri do četiri inča, ribe jastrebove može biti teško uočiti jer se njihov uzorak boja savršeno stapa s zapetljanim granama crvene ili narančaste gorgonije. Nastavite tražiti, jer ribi jastrebu neće trebati dugo da oda svoj položaj.

Longnose hawkfish (Oxycirrhites typus) can be found on sea fans and black coral trees.

Za razliku od većine grabežljivaca iz zasjede, jastreb je lovac koji je stalno u pokretu, često zastaje samo nakratko prije nego što se premjesti na sljedeće mjesto u neprekidnoj potrazi za plijenom. Jedna od uspješnih strategija za promatranje i fotografiranje ribe jastreb je označiti zadnji poznati položaj ribe i čekati. Ribe jastrebovi imaju naviku redovito se vraćati na omiljene točke zasjede i tada možete uhvatiti metak. Samo se ne pokušavajte zatvoriti ili će nestati u trenu.

Ožičeni ulaz

Možda ćete morati zaroniti malo dublje kako biste vidjeli morskog glavoča (rod: Bryaninops), jer se nalaze gotovo isključivo na vrsti crnog žičanog koralja koji preferira malo dubine. Dakle, ne samo da ćete tražiti pri slabom osvjetljenju, već ćete tražiti malu i često nepokretnu ribu koja je gotovo nevidljiva. Morski bičasti gobiji imaju prozirna tijela koja filtriraju ambijentalno svjetlo kako bi odgovarala boji okoline, a njihov torzo ima vodoravne pruge koje oponašaju stršeće polipe njihovih koraljnih grgeča. Dodatne prilagodbe uključuju škrge postavljene nisko na donjoj strani tijela radi minimalne vidljivosti, zdjelične peraje u obliku sisaljke kako bi se držale za svog domaćina i velike oči kako bi uočile svaki potencijalni obrok koji lebdi.

Morski glavoč (Rod: Bryaninops uključuje oko 16 različitih vrsta)

Nakon što locirate morskog biča, možete završiti u igri skrivača. Njihov oštar vid upozorit će ih na vaš pristup, a tada će se vjerojatno pomaknuti na drugu stranu svoje grane kako bi izbjegli otkrivanje. Ova igra može potrajati neko vrijeme dok oni jure kako bi zadržali granu između sebe i bilo kojeg uljeza koji usporava mjehuriće. Možda ćete imati više sreće tijekom noćnog ronjenja, jer se oni malo manje kreću nakon što padne mrak. Nakon što pronađete jednog glavoča, potražite drugog, jer ove ribe često stvaraju parove za parenje. Kada su te ribe u roditeljskom načinu, položit će gomilu jaja na mrtvi dio koralja, a jedan od roditelja će stražariti. Pronađite jaja i vjerojatno ćete pronaći i gobije.

Bačve s kosom

Jedno malo otkriće u Wakatobiju koje neće trebati puno tražiti je ružičasti dlakavi jastog čučavac (Lauriea siagiani), poznat i kao vilinski rak. Ovaj mali rak – koji tehnički nije ni jastog ni rak – postavlja kućicu u golemoj bačvi spužve. Pronađite spužvu, pogledajte njezinu donju stranu i vjerojatno ćete locirati jedno od ovih nježnih stvorenja. Samo pazite da se krećete sporo, jer se mogu sakriti u prisutnosti percipirane prijetnje.

Ljubičasti dlakavi čučavi jastozi (Lauriea siagiani) čest su stanovnik velikih bačvastih spužvi.

U Wakatobiju zapravo možete pronaći brojne vrste čučavih jastoga, ali ružičasti dlakavi su fotogenični favoriti. Njihov poluproziran oklop za tijelo poprima biserni sjaj na svjetlu, dok je delikatna priroda tijela dodatno naglašena slojem fine bijele dlake, koji je više nego ukrasan. Ružičasti dlakavi čučavi jastozi hrane se planktonom, a ta dlaka skuplja lebdeće zalogaje, koji se potom čiste iz stršećih niti kako bi se napravio obrok.

Blizak srodan dlakavom jastogu, krinoidni rak je zapravo još jedna vrsta jastoga čučavca koji pripada genijalnoj Allogalathei.

Kada tražite bačvaste spužve u potrazi za dlakavim čučavim jastozima, ne zaboravite provjeriti krinoide koji se često nalaze oko vrha. Dolje oko mjesta gdje se krinoid pričvrsti za spužvu, nalazi se blizak rođak dlakavaca, krinoidni rak koji je još jedna vrsta čučavog jastoga koji pripada genijalnoj Allogalathei. Fascinantna osobina ovih malih rakova je njihova boja tijela koja se često podudara s bojom njihovog domaćina kako bi se mogli uklopiti.

Ovo je samo primjer fantastičnog i fascinantnog morskog života koji možete otkriti u Wakatobiju, gdje ronioci i ronioci uživaju u ekskluzivnom pristupu jednom od najbolje zaštićenih i bioraznolikih ekosustava koraljnog grebena na svijetu.

