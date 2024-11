Wakatobi's Turkey Beach – mjesto za ronjenje broj 1

Ako Wakatobijeva ronilačka stranica Turkey Beach nije o puranima, o čemu se onda radi?

Neke od znamenitosti koje ćete vidjeti na plaži Turkey uključuju veliku ribu pufericu (Arothron hispidus), zlatnu lopatu (Platax boersii) i naravno zelene morske kornjače (Chelonia mydas).

Pogledajte kartu Wakatobi's Reefs i primijetit ćete da je mjesto za ronjenje poznato kao Turkey Beach navedeno kao #1. To ima smisla, jer - osim za Kućni greben — to je jedno od dva navedena mjesta najbliža pristaništu odmarališta. Koliko je blizu? Da sjedite uz jutarnju kavu u restoranu Wakatobi's uz ocean i gledate u more, gledali biste na samom početku.

Gosti koji borave u Wakatobijevim novim bungalovima Turtle Beach također će imati pogled na ovo mjesto sa svoje verande, budući da se nalazi na južnom rubu odmarališta. Kao što naziv implicira, uz obalu se nalazi plaža s bijelim pijeskom, a ovo je omiljeno mjesto za obitelji koje traže mjesto prilagođeno mladima za plivanje ili ronjenje.

Wakatobijevo mjesto za ronjenje Turkey Beach nastavak je istog sustava grebena koji čini House Reef potpunim koraljima prekrivenim padinama grebena i okomitim zidovima.

Iz perspektive ronjenja i ronjenja, Turkey Beach je zapravo nastavak istog sustava grebena koji čini House Reef. Obalnim područjem, koje je daleko veće od kućnog grebena, dominira široko prostranstvo slojeva morske trave dubokih 1 do 3 metra. Prema van, visoravan mijenja sastav u bogat i živahan koraljni greben koji se slično naglo spušta u dubinu, ali s nekoliko suptilnih razlika u topografiji.

Umjesto da ima gotovo okomiti profil koji kontinuirano teče, lice grebena povremeno mijenja tempo od zida do strme padine i natrag. Dok se krećete duž njegove strane, pronaći ćete zemlju čudesa tvrdih i mekih koralja i spužvi, od vrha grebena (na dubini od 2 do 3 metra) dolje nakon oznake od 50 metara.

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Kad struje dosegnu svoj zenit, jata riba okupljaju se kako bi se hranila u blizini vrha grebena. Između šarenih antija i strijelaca jure u svojim pokušajima da uhvate obrok, a da sami to ne postanu. U bilo kojem trenutku možete susresti orla ražu u prolazu ili dvije ili lutajuće jato grbave papige. Pažljiviji pogled u nabore i pukotine grebena otkrit će širok raspon rakova i drugih beskralješnjaka.

Turska plaža poznata je kao jedno od najboljih mjesta u morskom rezervatu Wakatobi za pronalazak kornjača.

Zelena morska kornjača (Chelonia mydas) smjestila se na greben na plaži Turkey radi drijemanja.

Dodajući ovoj raznolikosti morskog života, većina terena je prožeta plitkim prepustima i udubljenjima, što mnogim zelenim kornjačama koje žive na ovom mjestu pružaju ugodna mjesta za drijemanje. Zapravo, Turska plaža poznata je kao jedno od najboljih mjesta u morskom rezervatu Wakatobi za pronalazak kornjača. Dan ili noć, ronioci će naići na zdravu populaciju zelenih morskih kornjača. Za vrijeme plime dolaze u plićak kako bi grickali morske trave, a na dubljim padinama može im se pridružiti nekoliko kornjača kljunaša koje njuškaju spužve.

S obzirom na broj kornjača pronađenih na ovom mjestu, mogli biste se zapitati zašto nije nazvana Plaža kornjača? Odgovor je povezan s višejezičnom prirodom Wakatobijeve klijentele. Još u ranim danima odmarališta, gost iz Njemačke bio je očaran mnogim morskim kornjačama na koje je naišao tijekom ronjenja, ali je također imao problema dok nije shvatio kako se kaže "kornjača" na engleskom, te ih je pogrešno nazvao "puricama". Od tog trenutka zadržao se naziv Turska plaža.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Slično kao i House Reef, struje na Turkey Beachu mogu fluktuirati u snazi ​​i smjeru, teći i prema sjeveru i prema jugu na temelju ciklusa plime. Kao rezultat toga, na ovom mjestu nema plutače za privez, a svi zaroni se izvode kao driftovi. Ovisno o jačini struje, planovi ronjenja mogu uključivati ​​lagano plutanje ili postati uzbudljiviji.

Uz redovite posjete ronilačkim čamcima odmarališta, Turkey Beach opslužuju Wakatobijevi taksi čamci. Kada struje teku prema sjeveru, ronioci mogu uzeti petominutnu vožnju taksijem čamcem do mjesta, a zatim uživati ​​u produljenom ronjenju koje ih vraća do pristaništa odmarališta.

Između svoje blizine odmarališta i onoga što ima za ponuditi, Turkey Beach jedno je od popularnih mjesta za noćno ronjenje u Wakatobiju. Kad padne mrak, vjerojatno ćete pronaći kornjače ušuškane ispod izbočine kako spavaju. Također ćete pronaći uobičajenu postavu noćnih stvorenja, uključujući lavove u lovu, hobotnica klizeći među koraljima, lignje u patroli, ribe papige ušuškane u svoje sluzave čahure i svakakvi rakovi koji jure uokolo.

Danju ili noću, ronjenje na plaži Turkey je nagrađujuće iskustvo i ostaje jedno od najomiljenijih mjesta za ronjenje u Wakatobiju.

