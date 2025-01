Wakatobijev raj od zida do zida

at

at 12: 35 pm

Ako volite ronjenje u zidu, bit ćete u raju od zida do zida u Wakatobiju

Koliko god puta to doživjeli, onaj prvi trenutak kada dođete do ruba strmog podvodnog zida uvijek će biti uzbuđenje. Jedne sekunde prolazite kroz plitki koraljni greben, a sljedeće lebdite iznad ruba ponora. Ovaj topografski kontrast posebno je izražen u Wakatobi Dive Resortu, gdje mnoga mjesta za ronjenje uključuju strmoglave zidove koji počinju na vrlo malim dubinama – neki su manji od 10 stopa duboko i poniru okomitom putanjom do dubina koje su daleko iznad prihvaćenih granica sportskog ronjenja. Pridružite nam se u ovoj avanturi ronjenja u virtualnom zidu koja ide okomito.

Iza vrha grebena na poznatom Wakatobijevom kućnom grebenu, strma strana zida prekrivena je šarenim nizom tvrdih i mekih koralja, morskih lepeza, spužvi i plaštaša.

Preko ruba

Čamac za ronjenje na rubu zida Zadivljujući je prizor kada se brod za ronjenje približi jednom od Wakatobijevih zidova, a pramac lebdi iznad koraljnog grebena koji se čini dovoljno blizu da ga dodirnete. foto od Didi Lotze

Kapetan ronilačkog broda lagano manevrira blizu ruba grebena. Jutarnja sunčeva svjetlost prodire kroz mirnu površinu vode, pružajući dramatičan uvid u ono što se nalazi ispod. Kontrast je zadivljujući između dubokog hipnotičkog plavetnila oceana i iznenadnog uzdizanja grebena koji izgleda dovoljno plitko da se u njemu može stajati. Gledajući sa strane, možete pratiti veliki dio strme strane zida kroz kristalno čistu vodu.

Posljednja provjera opreme i golemi korak kasnije suočeni ste s plitkim područjem iznad i dubokim ispod dok se počinjete spuštati uz suptilno ispuštanje BCD-a. Usput vam pogled privlači velika, šarena anemona zelene boje žada s mnoštvom riba klaunova blizu ruba zida, ali one mogu pričekati. Sada je vrijeme da posjetimo podrum. Uz vašeg prijatelja i vašeg vodiča za ronjenje, vas troje se spuštate u formaciji poput padobrana koji slobodno padaju u usporenom snimku. Putujući laganim tempom ronilačko računaloOčitavanja dubine počinju otkucavati troznamenkasto, dok je u isto vrijeme krajolik doživio neke dramatične promjene.

Spužve u ovom sjenovitom svijetu da poprime čudesan izgled.

Ovdje dolje, zaštićeni od površinskih valova i olujnih valova, stvari rastu. Lice zida prošarano je šumarcima golemih mekih koralja i morskim lepezama širim od dvaput vaših ispruženih ruku. Spužve dolje u ovom mračnijem svijetu počinju poprimati neobičnije razmjere, poput bačvi spužve koje su postale mnogo veće od stvarne bačve. Poželjeli biste da ste se jutros pripremili za širokokutno snimanje, ali opet, postoji više zidova nego što možete izbrojati, i naravno, bit će nekih zagonetnih stvorenja koja će se skloniti među pukotinama zidova.

Ronilac s lepezom crvenog mora i bičem koralja. Smješten na zapadnoj strani sustava grebena Sawa, Pinki's Wall ima ogromne bačvaste spužve i velike morske lepeze gorgonije koje rastu na rubovima, a sve utočište raznim stvorenjima.

Krenite u kratku virtualnu vožnju po nekoliko Wakatobijevih zidova Ovdje

Postoji i nekoliko vrsta riba koje niste primijetili na nekim od plićih zarona, kao što su anthias i basslets s prugastim oznakama ili mrljastim uzorcima boja u živim nijansama koje izgledaju gotovo naelektrizirano. Prasak pokreta i boja upada u oči. To je mala narančasta i ružičasta riba koja se drži uza zid, a zatim povremeno uleti otvorena voda, paleći svoje peraje i kao da dobiva još svjetliju nijansu narančaste, ružičaste i ljubičaste. Prisjećajući se brifinga prije ronjenja, prepoznat ćete ovo kao mužjaka bljeskalice, koji namjerava privući pozornost potencijalnog partnera.

Wakatobi vodič za ronjenje privlači vašu pozornost pokretom "priđi". Lebdi blizu velike gorgonije, pokazujući na nešto što izgleda kao, pa, više grana gorgonije. Izgledaš. Zatim pogledajte bliže. Ništa. Onda ga napokon vidite: sićušni morski konjić, dovoljno malen da vam leži preko nokta, s bojom i teksturom koja savršeno oponaša svog gorgonijskog domaćina. Možete se ispričati što niste vidjeli ovo sićušno stvorenje. Kamuflaža patuljastog morskog konjića toliko je savršena da su znanstvenici većinu vrsta otkrili tek nakon 2000. godine.

Pogled na savršeno kamufliranog malog morskog konjića prizor je koji se rijetko zaboravlja. Ovaj mališan je fotografiran na Fan 38 East, prepoznatljivom Wakatobi zidu poznatom po mnogim, mnogim obožavateljima mora.

Vaši fotografski napori da snimite malog čovjeka počinju vas pobjeđivati ​​dok pokušavate ostati mirni bez naizgled ničega ispod sebe. Ali, prije nego što se pojave bilo kakve frustracije, vaš vodič stupa u ulogu ljudskog tronošca. Jednom rukom čvrsto držite komad beživotne stijene, drugom ispod ruke ili za vrh rezervoara, zadatak odjednom postaje lak. Klik na zatvarač, i imate ga. Iako se smatrate sretnikom što ste ga vidjeli, ne zaboravite zahvaliti svom ronilačkom vodiču na oštrim očima i postojanoj pomoći.

Srednji teren: Posjet drevnoj obali Wakatobija

Čini se da je vrijeme stalo dok nepomično stojite uz visoko lice zida. Ali dušični sat radi i ima još mnogo toga za vidjeti. Vaš vas vodič vodi polaganim uzlaznim putem prema srednjim dubinama, gdje je lice zida izbočeno širokom mrežom sjenama ispunjenih potkopa i špilja. Na večernjoj prezentaciji u Longhouseu prije nekoliko noći, upravitelj ronilačkog centra objasnio je da su dijelovi zida unutar ovog raspona dubina oblikovani djelovanjem valova prije nekoliko tisuća godina, kada su razine mora bile niže.

Dolje oko 100 stopa (30.5 metara) dubine ronioci će često naići na prepuste i izbočine na bočnoj strani zida koji su oblikovani djelovanjem valova prije tisuća godina, kada su razine mora bile niže.

Ove drevne erozije sada pružaju utočište raznim povučenim stvorenjima, koja se otkrivaju pažljivim pristupom i razumnom upotrebom malog ronilačkog svjetla. Izdajničke antene poput jastoga strše iz pukotine, drugo udubljenje otkriva zelenu kornjaču.

Preljev ako je isključen

Napredovanje pliće do dubine na kojoj bi većina ostala radi sigurnosnog zaustavljanja, ronjenje je još daleko od završetka. Kratki pogled na vaše računaloZaslon pokazuje da vaše preostalo vrijeme bez zaustavljanja još nije ni počelo dosezati jednoznamenkastu vrijednost. Vaš mjerač tlaka pokazuje da još uvijek imate udobnu rezervu da nastavite i maksimalno iskoristite Wakatobijeve 70-minutne profile.

Prelazak na manje dubine znači više sunčeve svjetlosti jer greben počinje poprimati drugačiji izgled. foto autor Walt Stearns

Dakle, zadnjih deset do 15 minuta iskoristite istražujući koraljima prekrivenu plitku visoravan grebena. Vratite se na vrh, greben poprima drugačiji izgled na jakom suncu. Velike crvene i narančaste gorgonije i morske lepeze zamijenjene su mrljama kožnatog koralja i zamršenim formacijama pločastih i stolnih koralja. Uz gotovo nisku plimu, koralji se dižu gotovo do površine, a njihovi se odrazi zrcale u mirnom plićaku vode, stvarajući nadrealno dvostruko izlaganje grebena.

Nakon što ste se divili velikoj slici, vaša se pažnja vraća na detalje dok započnete lov kroz vrhove i doline koraljnog grebena. Jato crnih okidača, koji se obično nazivaju crni durgoni, prolazi pored njih, njihov prsni i leđni dio peraje valoviti s lepršavim pokretima koji su sličniji letu nego plivanju.

Prolazi jato okidača, njihov prsni i dorzalni dio peraje valoviti s lepršavim pokretima koji su sličniji letu nego plivanju.

Gledajući preko svog vodiča, pokazuje vam da se pomaknete gore i odmaknete od grebena kako bi vas brod mogao pokupiti. Vaš računalo kaže da su prošle 74 minute tijekom ronjenja. Povratak na brod, dok buljite preko boka u potrazi za sipom koja vam se oprašta, vaš se vodič široko osmjehuje i pita: "Spremni za još jedno ronjenje?" Tada ćete shvatiti da će biti još mnogo prilika za otkrivanje ovih skrivenih lovaca i mnogih drugih nevjerojatnih stvorenja koja zidove Wakatobija nazivaju domom.

Za više informacija o Wakatobi Dive Resortu, posjetite https://www.wakatobi.com