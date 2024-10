Kit morski psi na kursu sudara

Prema novoj studiji koju su proveli FREYA WOMERSLEY iz Marine Biological Association i DAVID SIMS sa Sveučilišta Southampton, zagrijavanje mora moglo bi natjerati kitopsine na plovne puteve

Globalno zatopljenje ima potencijal promijeniti prostore koje koristi život na Zemlji, u svim ekosustavima. I naše novo istraživanje pokazuje da bi kitopsine – najveća riba na svijetu – mogle biti u opasnosti jer bi ih zagrijavanje oceana moglo natjerati na prometne plovne putove.

Više od 12,000 XNUMX morskih vrsta očekuje se da će se preraspodijeliti u budućnosti kako se mora zagrijavaju. Životinje koje se ne mogu kretati kako bi ostale u prikladnom okruženju riskiraju potpuno uništenje.

Ali stvari su drugačije za veće i vrlo pokretne životinje koje se mogu slobodno kretati kako bi pronašle uvjete koji odgovaraju njihovim potrebama. Za njih promjena oceanskih uvjeta možda nije tako velika prijetnja u izolaciji, jer mogu migrirati u hladnija mora.

Umjesto toga, promjenjivi uvjeti mogu prisiliti vrste na nova i opasnija područja, gdje dolaze u kontakt s brodskim propelerima i drugim izravnim ljudskim prijetnjama.

Bojimo se da će se to dogoditi s kitopsinama. Ovi golemi morski psi mogu doseći i do 18 m - otprilike četiri automobila od kraja do kraja - ali unatoč njihovoj veličini i robusnom izgledu, njihov broj je već odbijeno za više od 50% u proteklih 75 godina.

Kit morski pas u Andamanskom moru (Abe Khao Lak)

In prethodna istraživanja otkrili smo da je ovaj pad djelomično posljedica sudara s velikim brodovima. Kitmorski psi posebno su ranjivi dok krstare uokolo hraneći se planktonom i drugim sićušnim organizmima, a rijetko im je potrebno plivati ​​brže od ljudskog hoda. Dok provode duga razdoblja polako se krećući blizu površine, često ih udare brodovi i ubiju.

Naše novo istraživanje nadovezuje se na prethodni rad. Smatramo da će klimatske promjene dovesti ove poslušne divove u još veću opasnost, budući da njihova preferirana staništa prelaze u nova područja s gustim brodskim prometom.

Nesigurna budućnost

Istraživanje je proveo međunarodni tim od više od 50 znanstvenika iz 18 zemalja uključenih u Globalni projekt pokreta morskih pasa, koristeći 15 godina vrijedne podatke satelitskog praćenja gotovo 350 pojedinačno označenih kitopsina.

Tragovi kretanja usklađeni su s temperaturom, salinitetom i drugim okolišnim uvjetima u to vrijeme kako bi se utvrdilo kakvu vrstu staništa morski psi preferiraju.

Ti su odnosi zatim projicirani unaprijed u vremenu na temelju klimatskih modela (snažnih računalnih programa koji simuliraju klimu) kako bi se otkrilo koji bi dijelovi oceana u budućnosti mogli imati slične uvjete onima koje vrste danas koriste.

Naš najsuvremeniji pristup otkrio je potpuno nova područja koja bi u budućnosti mogla podržati kitopsike, kao što su američke vode u Pacifiku u regiji kalifornijskog zaljeva, japanske vode u istočnom Kineskom moru i vode Atlantika mnogih zapadnoafričkih zemalja.

Brzo smo shvatili da su te regije dom nekim od najprometnijih svjetskih morskih luka i brodskih autocesta, pa smo prekrili naše karte preferiranih staništa s onima globalnog brodarstva kako bismo utvrdili da se očekuje da će morski psi naletjeti na brodove.

Glavni svjetski brodski putovi, a najprometniji su žuto obojeni. Očekuje se da će područja C (zapadna obala SAD-a), D (zapadna Afrika) i E (istočna Azija) postati prikladnija za kitopsine kako se oceani zagrijavaju (Womersley et al / Nature Climate Change, CC BY-SA)

Kroz ovo projiciramo da će zajedničko pojavljivanje između morskih pasa i brodova biti 15,000 20 puta veće do kraja ovog stoljeća ako se nastavimo snažno oslanjati na fosilna goriva, u usporedbi sa samo XNUMX puta većim ako slijedimo scenarij održivog razvoja.

To ne znači da će se sudari povećati za 15,000 puta, ili čak za 20 puta, jer možemo samo predvidjeti gdje će kitopsini biti u budućnosti, a točan broj brodova će varirati. Međutim, ako se morski psi usele u ta nova područja i njihove prometne plovne putove, povećana smrtnost vrlo je realna mogućnost.

Već smo snimili satelitske oznake pričvršćene na morske pse kako naglo zaustavljaju prijenos u plovnim putevima, s oznakama za snimanje dubine koje pokazuju kako morski psi polako tonu – vjerojatno mrtvi – na morsko dno.

Mijenjanje takta

Naši su rezultati alarmantni, ali naglašavaju da imamo kapacitet promijeniti putanju populacije kitopsina. U ovom slučaju, kroz ublažavanje klimatskih promjena, također možemo neizravno osigurati da ocean bude sigurnije mjesto za neke od njegovih najvećih stanovnika.

Već znamo koje strategije treba isprobati za ograničavanje sudara između brodova i morskih pasa. U veljači 2024. sastanak potpisnika UN-ove konvencije o očuvanju migratornih vrsta iznio je niz preporuka s posebnim fokusom na kitopsine.

To uključuje usporavanje brzine i promjenu rute ključna mjestai postavljanje mreže za prijavu sudara. Sada je na pojedinim vladama da poduzmu mjere.

Moguće je da će druge vrste iskusiti slične pritiske kao rezultat klimatskih promjena. Na primjer, toplinski valovi u oceanima mogu natjerati druge morske pse u hladnije površinske vode koje se iskorištavaju za ribolov parangala ili u dublje dubine gdje ima manje kisika.

Vrijeme je da se u budućnosti usmjerimo na ove međusobno povezane stresore, tako da možemo početi kvantificirati mozaik prijetnji koje morske životinje moraju izdržati u oceanima sutrašnjice i zaštititi one koji su najviše izloženi riziku.

Nemate vremena čitati o klimatskim promjenama onoliko koliko biste željeli?

Umjesto toga primajte naš nagrađivani tjedni pregled u svoju pristiglu poštu. Svake srijede urednik The Conversationa za okoliš piše Imagine, kratku e-poruku koja zadire malo dublje u samo jedno klimatsko pitanje. Pridružite se 35,000+ čitatelja koji su se dosad pretplatili.

Također na Divernetu: KAKO SMO OTKRILI ŠTO UBIJA TOLIKO KITOMORSKIH PSA, ŽELITE VIDJETI KITOMUKSKE PSE? NEMA PROBLEMA, MLADI KITOMORSKI PSI SU DOMAĆI TIJELA, ŽELITE VIDJETI KITOMUKSKE PSE? NEMA PROBLEMA